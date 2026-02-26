„Kdybychom se dívali na architekturu jen jako na stavění domů, za chvíli by nás mohla nahradit umělá inteligence. Naše poslání spočívá v tom, že přemýšlíme v širších souvislostech a vytváříme příležitosti. Kromě toho, že naprojektujete budovy, stane se něco i v prostoru přímo mezi nimi. Krásně je to vidět třeba na Moravském náměstí. Dřív to bylo jen tranzitní místo, ale od té doby, co tam je nový ‚rybník‘, to místo žije,“ popisuje Palaščák.
Jaká je vaše oblíbená budova v Brně?
Je tu spousta funkcionalistických ikon jako pasáž Alfa, hotel Avion nebo vila Tugendhat. Nebo i socha Jošta od Jaroslava Róny, protože není na podstavci a dá se pod ní chodit. Těžko tedy vypíchnout jednu stavbu. Brno není ani tak o budovách jako spíš o tom, jak se mezi nimi žije. V Praze si musíte zavolat, abyste se potkali. Tady jdete po ulici a vždycky na někoho narazíte.
Všude ve světě vidíte stromy růst přímo v chodnících, jen v Brně to moc nejde.