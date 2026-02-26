Nevěřil jsem tomu, ale metro v Brně stavět můžeme. Město sedí na blátě, líčí architekt

Michal Palaščak je samostatný architekt od roku 1996. Kromě vlastní praxe vede Ateliér navrhování na FaVUT. Je autorem mnoha staveb, zejména veřejných budov v Brně. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

  17:00
Přesun nádraží už nedává smysl, nová náplavka je velké plus a Staré Brno zůstává otloukánkem. Tak vidí „své“ město brněnský architekt Michal Palaščák. „Město netvoří jen krásné domy, ale především život mezi nimi,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz muž, který stojí za nedávnou proměnou Mendlova náměstí či rekonstrukcí Tržnice Brno na Zelném trhu. Nedávno také obdržel také Cenu města Brna.

„Kdybychom se dívali na architekturu jen jako na stavění domů, za chvíli by nás mohla nahradit umělá inteligence. Naše poslání spočívá v tom, že přemýšlíme v širších souvislostech a vytváříme příležitosti. Kromě toho, že naprojektujete budovy, stane se něco i v prostoru přímo mezi nimi. Krásně je to vidět třeba na Moravském náměstí. Dřív to bylo jen tranzitní místo, ale od té doby, co tam je nový ‚rybník‘, to místo žije,“ popisuje Palaščák.

Jaká je vaše oblíbená budova v Brně?
Je tu spousta funkcionalistických ikon jako pasáž Alfa, hotel Avion nebo vila Tugendhat. Nebo i socha Jošta od Jaroslava Róny, protože není na podstavci a dá se pod ní chodit. Těžko tedy vypíchnout jednu stavbu. Brno není ani tak o budovách jako spíš o tom, jak se mezi nimi žije. V Praze si musíte zavolat, abyste se potkali. Tady jdete po ulici a vždycky na někoho narazíte.

Všude ve světě vidíte stromy růst přímo v chodnících, jen v Brně to moc nejde.

Nevěřil jsem tomu, ale metro v Brně stavět můžeme. Město sedí na blátě, líčí architekt

