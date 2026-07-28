Královéhradecký rodák Ženíšek pracoval před rokem 1989 například jako kulisák, inspicient a příležitostný herec v různých divadlech nebo asistent produkce a režie v Krátkém filmu.
Ženíškův obchod s knihami vznikl podle Encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů šlo o první soukromé knihkupectví po pádu komunistického režimu v Československu.
|
První soukromý knihkupec zavřel. Neprodané knihy fakt pálit nebudu, říká
Zejména v době, kdy Knihkupectví Michala Ženíška sídlilo v pasáži Alfa, patřilo ke známým kulturním adresám, kde se potkávali divadelníci, literáti i hudebníci. Čas od času se tam konaly také různé kulturní akce, třeba komorní operní představení.
„Je to poslání,“ řekl Ženíšek o knihkupecké profesi, když obchod v roce 2023 vyklízel. Skončila mu tehdy nájemní smlouva, chystal se do penze a nenašel nástupce, se kterým by se dohodl na pokračování.