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Zemřel bývalý brněnský knihkupec Ženíšek. Patřil mezi první soukromníky

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  19:11
Michal Ženíšek byl prvním soukromým knihkupcem v Česku. Knížky prodával...

Michal Ženíšek byl prvním soukromým knihkupcem v Česku. Knížky prodával třiatřicet let, nedávno ale svůj obchod zavřel. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Michal Ženíšek byl prvním soukromým knihkupcem v Česku. Knížky prodával...
Michal Ženíšek byl prvním soukromým knihkupcem v Česku. Knížky prodával...
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Zemřel brněnský knihkupec Michal Ženíšek, bylo mu 73 let. V roce 1990 otevřel jedno z prvních soukromých knihkupectví v Československu, z Květinářské ulice později přesídlil do pasáže Alfa, kde obchod vedl až do roku 2023. Patřil ke známým postavám brněnské kulturní scény. O Ženíškově úmrtí informovali na sociálních sítích jeho přátelé, například hudebník Martin Kyšperský nebo festivalový tým Měsíce autorského čtení.

Královéhradecký rodák Ženíšek pracoval před rokem 1989 například jako kulisák, inspicient a příležitostný herec v různých divadlech nebo asistent produkce a režie v Krátkém filmu.

Ženíškův obchod s knihami vznikl podle Encyklopedie dějin Brna díky kontaktu s Petrem Pastrňákem, který provozoval exilové knihkupectví pro krajany ve Vídni. Podle některých zdrojů šlo o první soukromé knihkupectví po pádu komunistického režimu v Československu.

První soukromý knihkupec zavřel. Neprodané knihy fakt pálit nebudu, říká

Zejména v době, kdy Knihkupectví Michala Ženíška sídlilo v pasáži Alfa, patřilo ke známým kulturním adresám, kde se potkávali divadelníci, literáti i hudebníci. Čas od času se tam konaly také různé kulturní akce, třeba komorní operní představení.

„Je to poslání,“ řekl Ženíšek o knihkupecké profesi, když obchod v roce 2023 vyklízel. Skončila mu tehdy nájemní smlouva, chystal se do penze a nenašel nástupce, se kterým by se dohodl na pokračování.

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