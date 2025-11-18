Veveří se pustilo do nákladných oprav brány a terasy. Ovlivní přístup na hrad

  16:41
Na brněnském hradě Veveří v pondělí začaly opravy Jižní brány a skleníkové terasy s oranžerií. Práce za 120 milionů korun jsou rozdělené do dvou projektů, oba získaly podporu z evropských fondů. Potrvají dva roky a budou mít vliv i na přístup do hradu mimo letní prázdniny.
„Jižní brána projde kompletní rekonstrukcí, v přízemí vznikne pokladna a úschovna zavazadel, která nám na hradě citelně chybí. V prvním poschodí vznikne návštěvnické centrum, sociální zařízení a terasa s posezením. Oprava samozřejmě čeká i podkroví brány a její střechu,“ řekla kastelánka hradu Lenka Uedlová.

Dva roky bude průchod Jižní bránou, kterou využívají lidé přicházející od zastávky parníku, pro veřejnost uzavřená s výjimkou července a srpna. „Požádali jsme stavební firmu, aby po dva nejrušnější měsíce průchod branou umožnila, vstup Severní branou je přece jen vzdálenější a hůře přístupný lidem s kočárky nebo méně mobilním návštěvníkům,“ dodala Uedlová.

Práce na Jižní bráně vyjdou téměř na 83 milionů, 44 milionů pokryje evropská dotace.

Skleníková terasa, která je dobře viditelná ze silnice pod hradem, projde kompletní revitalizací, poničený skleník i oranžérii čeká kompletní obnova, po níž znovu poslouží svému původnímu účelu. Lidé se k nim po dokončení opravy dostanou novým průchodem za Jižní bránou, znovu postavený bude i menší skleník, který zcela zanikl. Náklady na revitalizaci terasy jsou 38 milionů, dotace pokryje 25,77 milionu.

Od roku 1999, kdy se hrad znovu otevřel veřejnosti a přešel do správy Národního památkového ústavu, prošel řadou oprav od některých záchranných prací přes obnovu veškerých střech až po rozvody vody i elektřiny.

Hrad Veveří i dva zámky se zařadí mezi skvosty, získají nejvyšší ochranu

Státní hrad Veveří označují odborníci za moravský Karlštejn. Původně pozdně románský a raně gotický hrad prošel během staletí mnoha přestavbami. Zásahy z 20. století, kdy měl být přestavěn na kongresové centrum, jej silně poničily a od roku 1989 do roku 1999 chátral.

V roce 1999 se dostal do správy Národního památkového ústavu, který hrad postupně opravuje. Jeden z nejrozsáhlejších a nejstarších hradních areálů v České republice se veřejnosti znovu otevřel v roce 2001 a letos jej do konce sezony 2. listopadu navštívilo 87 830 lidí.

