Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Na Brněnsku došla kvůli suchu voda. Obyvatele musí obsloužit cisterny

Autor:
  12:04
Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj....

Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj. Středeční srážky na záchranu rozhodně nestačí. (červenec 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň...
Dlouhé týdny bez vydatnějších srážek spolu s tropickými teplotami se výrazně...
Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj....
Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň...
12 fotografií
Zhruba 1500 obyvatel Domašova, Rudky a Říček na Brněnsku zůstalo bez vody. Kvůli dlouhodobému suchu nestačí místní zdroje a zásoby ve vodojemu se vyčerpaly. Obce přitom už minulý týden vyzývaly lidi, aby omezili spotřebu a nenapouštěli bazény. Nouzově teď vodu zajistí cisterny.

Extrémní vedra a dlouhotrvající sucho způsobily vážné problémy se zásobováním vodou ve třech obcích na Brněnsku. V Domašově, Rudce a Říčkách zůstalo bez vody přibližně 1500 obyvatel. Zásoby ve vodojemu, který obce napájí, se vyčerpaly. Lidem proto budou k dispozici cisterny.

Na kritickou situaci upozornil Dobrovolný svazek obcí Domašovsko už v minulém týdnu. Obyvatele vyzval k maximálnímu omezení spotřeby a zakázal zalévání zahrad, mytí aut či napouštění a doplňování bazénů.

„Domašovská studna nedává vodu a vrt má omezené množství vody. Studny v Rudce nyní dodávají pouze 15 metrů krychlových denně. Zásoba vody v rezervoárech je minimální a každým dnem se snižuje,“ popsal situaci předseda svazku Tomáš Pitrocha.

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. (červenec 2026)
Dlouhé týdny bez vydatnějších srážek spolu s tropickými teplotami se výrazně podepsaly na stavu jihomoravské krajiny. (červenec 2026)
Dlouhé období sucha spolu s tropickými teplotami zdevastovalo celý kraj. Středeční srážky na záchranu rozhodně nestačí. (červenec 2026)
Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. (červenec 2026)
12 fotografií

Úsporná opatření však podle obcí nepřinesla potřebný efekt. Obyvatelé naopak spotřebovali o zhruba 80 metrů krychlových vody více. Vodojem se tak vyprázdnil a dodávky se zastavily. Na situaci v úterý upozornila Česká televize.

„Žádáme o omezení spotřeby vody pro domácnost na potřebné minimum a trváme na přísném zákazu zalévání zahrad, mytí aut, doplňování nebo výměny vody v bazénech a dalších velkých odběrů vody,“ apeloval Pitrocha na obyvatele ještě před vyčerpáním zásob.

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

S nouzovým zásobováním nyní pomohou Brněnské vodárny a kanalizace, které do postižených obcí dodají cisterny s vodou. Voda z nich však bude podle informací ČT pitná až po převaření.

Problémy způsobuje dlouhodobé sucho, které snižuje množství podzemní vody. Situaci navíc zhoršuje současná vlna veder. Meteorologové očekávají, že právě na jižní Moravě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia.

20. července 2026
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

OBRAZEM: Snímky krajiny, zvířat i památek působí dokonale. Fotograf sbírá ceny

Oceňovaný fotograf Zdeněk Vošický se zaměřuje na přírodu a krajinu jižní...

Je autorem mnoha oceněných snímků, zejména jihomoravské přírody a krajiny. Fotograf Zdeněk Vošický vydal sedm velkoformátových knih včetně nejnovější publikace nazvané Jižní Morava krásná, známá,...

Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a...

Dvě mrtvé při nehodě u Pohořelic. Řidič najel do aut stojících kvůli divočákům

ilustrační snímek

Dvě ženy zemřely v noci na sobotu při nehodě tří osobních aut na dálnici D52 poblíž Pohořelic na Brněnsku ve směru na Brno. Do dvou stojících automobilů narazil třetí. Dálnice byla od 0:30 do 07:00...

Majstrštyk z 19. století. Archeologové odkryli v Brně zapomenuté železniční točny

Historická točna pro železniční vagony nalezená archeology v Brně u budovy Malé...

Nejen pravěké kosti nebo středověké střepy, ale i zařízení z již moderní doby 19. století nalezli nedávno archeologové u budovy takzvané Malé Ameriky v Brně. Ta za rakouského císařství sloužila –...

Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť

ilustrační snímek

Dopravní nehoda tří osobních aut na dálnici D52, při níž v noci na sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze tří zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Další...

Policie zná totožnost agresorů, kteří zbili patnáctiletého chlapce

Skupinka mladistvých brutálně zaútočila na 15letého kluka ve Vyškově

Obavy o bezpečnost vyvolalo nedávné brutální napadení patnáctiletého chlapce skupinkou mladých agresorů včetně dívek ve Vyškově. Kriminalisté už znají totožnost nezletilých a mladistvých aktérů...

3. srpna 2026  17:28

Trasu obchvatu Bučovic zkoumají pyrotechnici, očekávají munici z druhé světové války

Na trase budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku zahájili práce pyrotechnici,...

Na pětikilometrovou trasu budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku dnes poprvé vyrazili pyrotechnici. Území prověří z hlediska možného výskytu nevybuchlé munice z druhé světové války. Teprve po...

3. srpna 2026  15:59

Zábranský: Fotbalu za Lužánkami fandím, ale já pragmaticky myslel na naše děti

Majitel a trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský na úvodním tréninku na...

Po dlouhé době sundal manažerský oblek a znovu natáhl trenérskou šusťákovku a brusle. Liboru Zábranskému, majiteli hokejové Komety, už kabina také scházela. Brněnský klub zahájil přípravu na ledě s...

3. srpna 2026  15:29

Žalobkyně navrhla tresty v bitcoinové kauze. Jiřikovskému i Blažkovi roky vězení

Policie zatýká aktéra v bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského. (15. srpna 2025)

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala kvůli bitcoinové kauze Tomáše Jiřikovského, exministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho tehdejšího náměstka Radomíra Daňhela a...

3. srpna 2026,  aktualizováno  15:28

Tady se nekouří! Upozornění strhlo surový útok, terčem byla ostraha nádraží

V Brně hlídá bezpečnost na nádraží vedle policie a strážníků i dvojice sekuriťáků. Za směnu nachodí i 45 tisíc kroků. (leden 2026)

Skupina několika agresorů v sobotu večer brutálně napadla dva pracovníky ostrahy brněnského hlavního nádraží. Výtržníci je strhli na zem, kde do nich kopali a bili je pěstmi. Oba členové ostrahy...

3. srpna 2026  13:37

V Břeclavi pětinásobně zdražili teplo. Viníkem je bývalý dodavatel, rozhodl soud

ilustrační snímek

K pětinásobnému zdražení tepla dospěla před čtyřmi lety situace v Břeclavi poté, co v době energetické krize vypověděl městské společnosti Teplo Břeclav smlouvu dodavatel zemního plynu NWT. Nečekané...

3. srpna 2026  12:17

U Lužánek se hraje o stamiliony. Zbrojovka s Brnem licitují nejen o cenu stadionu

Premium
Nově představené logo fotbalové Zbrojovky promítl klub v noci na vybrané...

Nejde jen o prodej chátrajícího stadionu. Brno a fotbalová Zbrojovka vedou složitá jednání o stovkách milionů korun, která zahrnují nejen pozemky za Lužánkami, ale také tenisové kurty, podzemní...

3. srpna 2026

Pocta čtyřem odbojářům. V Ostravě vznikl pomník obětem komunistických poprav

Sochař Petr Szyroki dokončuje na Slezskoostravském hřbitově pomník obětí...

Uplynulo 75 let od tragických komunistických poprav z 1. srpna 1951. Na Ústředním hřbitově ve Slezské Ostravě proto vznikl pomník jejich obětem. Dílo sochaře Petra Szyrokiho vzdává úctu čtyřem...

3. srpna 2026  9:31

Pro dobrý snímek se musíte obětovat, říká oceněný fotograf, který splynul s přírodou

Oceňovaný fotograf Zdeněk Vošický se zaměřuje na přírodu a krajinu jižní...

Zdeněk Vošický s láskou a celoživotní autorskou věrností ke krajině a přírodě jižní Moravy právě vydal svoji sedmou velkoformátovou fotografickou knihu Jižní Morava krásná, známá, neznámá. Opět...

2. srpna 2026  13:03

Nehoda u Pohořelic, při níž v sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť

ilustrační snímek

Dopravní nehoda tří osobních aut na dálnici D52, při níž v noci na sobotu zemřely dvě ženy, má další oběť. V nemocnici zemřel jeden ze tří zraněných, kteří při nehodě utrpěli vážná zranění. Další...

2. srpna 2026  12:24

Plzeň - Zbrojovka 1:1, domácí opět ztratili, Brno navázalo na triumf nad Spartou

Sestřih zápasu
Daniel Vašulín (Zbrojovka) se raduje z gólu proti Plzni, svému bývalému týmu.

Návrat do nejvyšší soutěže oslavili výhrou nad Spartou 3:1, teď fotbalisté Zbrojovky Brno berou bod ze hřiště Viktorie Plzeň po remíze 1:1. Západočeši potvrdili nepovedený vstup do sezony a po úvodní...

1. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  22:09

Slovácko - Artis 1:1, týmy mají první bod v sezoně, pro hosty je premiérový v historii

Sestřih zápasu
Hráči brněnského Artisu slaví srovnání na hřišti Slovácka.

Před několika týdny to byla v baráži jasná záležitost, teď fotbalisté Slovácka remizovali doma ve druhém kole první ligy s Artisem Brno 1:1. O góly se v závěru duelu postarali hráči nováčka. Nejprve...

1. srpna 2026  16:30,  aktualizováno  19:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.