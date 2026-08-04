Extrémní vedra a dlouhotrvající sucho způsobily vážné problémy se zásobováním vodou ve třech obcích na Brněnsku. V Domašově, Rudce a Říčkách zůstalo bez vody přibližně 1500 obyvatel. Zásoby ve vodojemu, který obce napájí, se vyčerpaly. Lidem proto budou k dispozici cisterny.
Na kritickou situaci upozornil Dobrovolný svazek obcí Domašovsko už v minulém týdnu. Obyvatele vyzval k maximálnímu omezení spotřeby a zakázal zalévání zahrad, mytí aut či napouštění a doplňování bazénů.
„Domašovská studna nedává vodu a vrt má omezené množství vody. Studny v Rudce nyní dodávají pouze 15 metrů krychlových denně. Zásoba vody v rezervoárech je minimální a každým dnem se snižuje,“ popsal situaci předseda svazku Tomáš Pitrocha.
Úsporná opatření však podle obcí nepřinesla potřebný efekt. Obyvatelé naopak spotřebovali o zhruba 80 metrů krychlových vody více. Vodojem se tak vyprázdnil a dodávky se zastavily. Na situaci v úterý upozornila Česká televize.
„Žádáme o omezení spotřeby vody pro domácnost na potřebné minimum a trváme na přísném zákazu zalévání zahrad, mytí aut, doplňování nebo výměny vody v bazénech a dalších velkých odběrů vody,“ apeloval Pitrocha na obyvatele ještě před vyčerpáním zásob.
|
Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře
S nouzovým zásobováním nyní pomohou Brněnské vodárny a kanalizace, které do postižených obcí dodají cisterny s vodou. Voda z nich však bude podle informací ČT pitná až po převaření.
Problémy způsobuje dlouhodobé sucho, které snižuje množství podzemní vody. Situaci navíc zhoršuje současná vlna veder. Meteorologové očekávají, že právě na jižní Moravě mohou teploty vystoupat až ke 40 stupňům Celsia.
|
20. července 2026