Brno chce přitlačit na francouzské spolumajitele vodáren přes drobné akcionáře

„Předpokládám, že to bude výrazný signál francouzskému akcionáři, že záměr na výkup akcií skutečně myslíme vážně,“ uvedl investiční náměstek brněnské primátorky René Černý (dříve ANO).
Město už má v ruce znalecký posudek, který jednu akcii ocenil na 720 korun. V případě drobných akcionářů, kteří drží podíl ve vodárnách ve výši zhruba 2,7 procenta, jde dohromady o bezmála 20 milionů. Při využití stejné částky na francouzský podíl by šlo o sumu převyšující 328 milionů.
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Vraťte vodárny, tlačí Brno na Francouze. Jinak lidem hrozí zdražení vody
Brněnští zastupitelé v týdnu odsouhlasili, že město vyhlásí veřejný návrh na vykoupení drobných akcionářů. Tato nabídka je časově omezená, potrvá maximálně půl roku.
Akcie Brněnských vodáren a kanalizací
Nikdo teď samozřejmě neví, jak držitelé malých podílů na nabídku zareagují. Nabídka na výkup je totiž dobrovolná.
Jak se však píše v připravené smlouvě, hrozí, že se nemusí v budoucnu vyplácet dividendy kvůli investicím, které vodárny řeší. Zejména jde o nákladnou modernizaci čistírny odpadních vod za 3,5 miliardy korun a s tím související splácení úvěru.
Město zároveň může tohoto kroku využít při jednání se zahraničním partnerem a poukazovat na to, za jakou cenu prodali městu své akcie drobní podílníci a argumentovat tím při jednáních. „Můžeme, přesně tak,“ doplnil Černý s tím, že však budoucí jednání s Francouzi už bude na jeho nástupci. Sám totiž s podzimními komunálními volbami ve vedení Brna skončí. Kandidovat už totiž nebude.