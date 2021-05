Brněnské strážníky zaměstnal opilec zaseknutý v lavičce i školačka namol

O obou sobotních událostech informovali o den později strážníci na svém webu. Incidenty spolu ale nesouvisejí. Spojuje je jen přemíra alkoholu.

Strážníci v sobotu vyjížděli ke 14leté dívce, která nehybně ležela na chodníku v Mostecké ulici. Strážníky k ní zavolala kolemjdoucí, která ji dala do stabilizované polohy. S uniformovanými muži dívka po příjezdu nekomunikovala, nebo se vyjadřovala jen jednoslovně.

„Když jim po několika doplňujících otázkách odsouhlasila, že vypila přes půl litru vodky a kouřila marihuanu, okamžitě požádali o příjezd záchranné služby,“ dodal Ghanem.

Dívku do příjezdu sanity hlídali, protože zvracela a hrozilo, že se udusí. Záchranáři ji převezli do Dětské nemocnice. „Hlídka měla důvodné podezření ze spáchání trestného činu a případ předala policistům k prošetření. O události budou strážníci informovat i sociální pracovníky,“ sdělil mluvčí brněnské městské policie Jakub Ghanem.

Muže se zaseklou nohou v lavičce našla procházející žena v Táborské ulici.



„Končetinu mu sice vyprostila, ale protože se muž podivně klepal, obrátila se v pátek večer na městskou policii. Strážníci hned po příjezdu pochopili, že je čtyřiatřicetiletý muž velmi silně opilý,“ řekl Ghanem.

„Vykřikoval, odpovídal jim nesouvisle na otázky a dechovou zkoušku zvládl až na třetí pokus. Když mu sdělili závratnou hodnotu 4,36 promile, která by pro nenavyklého člověka mohla být i smrtelná, nijak se nad ní nepozastavil a zhodnotil, že ´to je ještě málo´,“ dodal mluvčí strážníků.

Přitom to nebylo poprvé, co muže strážníci kvůli alkoholu řešil. Už v minulosti nadýchal podobnou hodnotu. I když je muž přesvědčoval, že je v pohodě, strážníci jej převezli na interní oddělení do nemocnice.