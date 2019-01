Na brněnském nádraží se chystá obnova vstupní haly za dvě stě milionů

K opravě chtěla společnost Brno new station development (BNSD), která má nádražní budovu v pronájmu, využít současnou roční výluku většiny vlaků. Podle šéfa společnosti Ivo Vrzala je rekonstrukce haly připravená a čeká se jen na stavební povolení.

„Žádost jsme poslali už loni v září. Jakmile povolení dostaneme, začneme,“ říká Vrzal.

Zatím dělníci opravili střechu, odstrojili suterén a vyvezli starou technologii, která tam zbyla po jídelních a lůžkových vozech. Osekali starou omítku a beton a zdi zbavili vlhkosti.

„Jen projekt nás stál patnáct milionů. Řešíme také nové připojení na teplovod a provoz v Benešově ulici, aby se výpravní budova dala lépe zásobovat,“ vysvětlil Vrzal.

Oprava poběží ve třech etapách. Nejprve přijde na řadu odjezdová hala, kterou chce nájemce dokončit ještě letos. „Místo chceme otevřít a zprostornit. Už teď tam ve špičce do sebe lidé málem vrážejí,“ poznamenal Vrzal.

Po letech se otevře i kavárna Secese

Vestibul dostane nové osvětlení, mramorové obložení, automatické otevírání vstupu na první nástupiště. Na místě kiosků budou nové pokladny a několik stánků s kávou nebo rychlým občerstvením se přesune k zádveří, kde budou mobilní přípojky.

Hlavní nabídka potravin se přesune z pohledu vchodu do budovy do levého křídla, které přijde při rekonstrukci na řadu v etapě druhé. Lidem se pak po letech otevře i kavárna Secese.

„Buď tam bude několik nájemců s fastfoodovou nabídkou, nebo najdeme jednoho. Secesi vyčistíme a dovedeme do ní sítě. Až budeme mít stavební povolení, můžeme jednat se zájemci,“ poznamenal Vrzal.

Sklady se přesunou do suterénu, aby zásobování neprobíhalo přes plochu, kudy proudí lidé. Terasa k Benešově ulici bude větší a bude z ní boční vstup do hlavní budovy.

A po opravě bude také víc místa k sezení. Do levého křídla nově přijdou lavičky a tabule s odjezdy vlaků. „Opravíme záchody v suterénu a další postavíme v levém křídle. Zatím ale není jasné, jestli budou jen pro zaměstnance, nebo i pro veřejnost,“ uvedl Vrzal.

Železničáři se stěhují, bude více místa pro služby cestujícím

Pravé křídlo, které nyní většinou využívají železničáři, přijde na řadu jako poslední. Jeho oprava souvisí s právě probíhající výměnou signalizace. Po jejím skončení se část lidí a techniky přesune do nové budovy, kterou staví Správa železniční dopravní cesty u šestého nástupiště.

Podle její mluvčí Kateřiny Šubové stavební část budovy pro zabezpečovací zařízení a řízení provozu finišuje. „K montáži technologií by měla být připravená příští měsíc a zprovozněná od poloviny prosince, kdy začne platit nový jízdní řád,“ říká Šubová.

„Do pravé části chceme pak umístit nepotravinové služby, například drogerii, lékárnu, směnárnu nebo banku a přesune se sem i VIP čekárna Českých drah,“ popsal Vrzal.

Opravy by podle předpokladů BNSD měly trvat půldruhého roku, ale jestli to tak opravdu bude, Vrzal slibovat nechce.

„Naší prioritou je zejména odjezdová hala, pokladny a zázemí Českých drah,“ podotkl Vrzal. Ten připouští, že se náklady mohou vyšplhat přes 200 milionů korun.

Další plány má BNSD s Malou Amerikou a pozemky na bývalém uhelném nádraží, které se po přesunu starého nádraží k řece ještě zatraktivní. Do budoucna by tak mohla vzniknout v oblasti Malé Ameriky tržnice s místem na společenské akce a podzemním parkovištěm, směrem k hale Rondo pak domy s byty.

„Studii už máme. Koncem měsíce chceme vizi představit vedení města,“ poznamenal Vrzal.

Proti tomu jde však řízení na zpamátnění obou lokalit, které nyní probíhá na ministerstvu kultury.

„Pokud se to stane, zastaví se rozvoj celé oblasti,“ tvrdí Vrzal. Problém vidí i Kancelář architekta města Brna. „Měla by tu být smíšená výstavba, včetně bytů. Pokud by ke zpamátnění došlo, výstavba by se v této lokalitě výrazně omezila,“ uvedla mluvčí kanceláře Jana Běhalová.