Výstava prací studentů druhého ročníku Fakulty architektury VUT v Brně se zabývá tématem Severojižního kolejového diametru a jeho dopadem na městskou infrastrukturu.
„Prezentované návrhy zachycují nejen možnou podobu budoucích zastávek, ale zabývají se také proměnou veřejných prostranství a vztahy mezi dopravou a městem,“ sdělila Šárka Reichmannová, mluvčí Kanceláři architekta města Brna (KAM Brno).
Zastávek je na výstavě devět, každý ze zainteresovaných studentů připravil jednu. V pátek 3. října od 17 hodin se uskuteční i komentovaná prohlídka, výstava je přístupná veřejnosti každý všední den do 7. října.
Modely jsou vyrobené z polystyrenu a potřené sádrou. Doplňky jako jezdící schody jsou pak vytištěné na 3D tiskárnách.
„Jde čistě o představy studentstva. Reálný propis do budoucnosti od těchto prací zatím nelze očekávat,“ upřesnila mluvčí.