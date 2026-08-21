Kdyby nepřišel příkaz shora, nejspíš by vysílání brněnského studia Československé televize ve vyhrocených srpnových dnech roku 1968 pokračovalo dál. Sověti, kteří do Československa společně s dalšími vojsky Varšavské smlouvy vtrhli v noci na 21. srpna 1968, ho totiž na jeho třetím improvizovaném stanovišti ve vojenském prostoru Březina na Vyškovsku a Prostějovsku nikdy nenašli.
Jako první provizorní studio sloužil vysílač Kojál a k němu přiléhající budovy na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje.
Se štěstím odtamtud těsně před příchodem sovětských vojáků pracovníci televize odjeli, nové zázemí našli v někdejší budově Akademie věd v Brně, ale ani tam dlouho nezůstali.
Sověti zuřili, ale nebylo jim to nic platné. Vysílání navzdory jejich snahám o jeho zastavení pokračovalo. Redaktorům i technikům se vždy podařilo uniknout.