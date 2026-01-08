V ledu Brněnské přehrady našli strážníci nebezpečné otvory, varují před vstupem

  18:19
Nebezpečné otvory v zamrzlé hladině Brněnské přehrady objevili ve čtvrtek strážníci. Mezi nudistickou pláží a Roklí je bahnité dno a stoupající plyny z něj rozpouštějí led odspodu. Z povrchu se v důsledku toho také tvoří téměř neviditelné vzduchové kapsy. Nad nimi je jen tenká vrstva ledu, která se po zatížení nečekaně a okamžitě prolomí.

Brněnští strážníci varují, že vstup na led Brněnské přehrady není bezpečný. (6. ledna 2026) | foto: Městská policie Brno

Informoval o tom mluvčí městské policie Jakub Ghanem. „Dohledatelná místa strážníci označili bezpečnostními páskami se zákazem vstupu. Rizikových částí zamrzlé plochy je ale pravděpodobně více a další budou zřejmě vznikat. Městská policie důrazně varuje před pohybem v této lokalitě. Hlídky budou kontrolovat, jestli návštěvníci pásky nestrhávají. Tím by totiž mohli sportovce vážně ohrozit,“ sdělil.

Muž se nevrátil z bruslení na přehradě. Policisté našli jeho boty, poté i tělo

Strážníci obecně vstup na led Brněnské přehrady nedoporučují. Ve středu zjišťovali jeho tloušťku, kdy v jednom případě naměřili asi 11 centimetrů, o něco dál ale jen sedm. Jako bezpečná síla se většinou uvádí 12 centimetrů.

Pokud se lidé přesto rozhodnou na led vstoupit, měli by se držet u okrajů a mít v blízkosti doprovod, který může přivolat pomoc. Užitečným nástrojem jsou takzvané ledové bodce, jimiž je možné snáze se vyprostit po prolomení ledu.

Mrzne, až praští. Na mnoha vodních plochách však pro bruslaře není bezpečno

Před vstupem na zamrzající vodní hladiny v úterý varovalo Povodí Moravy. Led na nich teprve vzniká a kvůli proudění vody může být na některých místech slabý. V úterý policie informovala, že se pod bruslařem na Vranovské přehradě na Znojemsku slabý led probořil, našli jej mrtvého. Také policie před vstupem na led na přírodních nádržích v této souvislosti varovala.

