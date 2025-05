„Oprava bude zahrnovat kompletní výměnu konstrukce mostovky včetně hydroizolace. Od začátku výstavby vodního díla nebyla nikdy provedena rekonstrukce takového rozsahu, dělaly se pouze běžné menší opravy a údržba,“ uvedla pro MF DNES mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Dělníci musí opravit také vodovodní potrubí, které vede pod vozovkou a je jediným přívodem pro celou oblast za hrází, tedy i pro městskou část Kníničky. „Odhadované náklady jsou 40 až 50 milionů korun,“ doplnila mluvčí s tím, že v plánu je začít s pracemi za rok v září a dokončit je v prosinci 2027.

Je jasné, že přes hráz v tu dobu nikdo kromě dělníků se stavebními stroji neprojede ani neprojde. „Mělo by se pracovat co nejrychleji a v maximálním nasazení, aby omezení pro návštěvníky bylo co nejmenší. Vede tudy navíc turisty i cyklisty oblíbená stezka,“ poznamenal starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (SOCDEM), který tudy sám rád jezdí na kurty u Sokolského koupaliště. „Nevím, kudy tam budu jezdit,“ řekl šéf radnice městské části, na jejímž katastru se nádrž nachází.

Jako laika ho napadá jako alternativa i stavba pontonového mostu, případně pro pěší možnost sejít a vyjít po dlouhém schodišti vedoucím na obou stranách hráze dolů pod ni.

„Ale otázkou je, jestli už přístup k němu nebude součástí staveniště,“ přemítá. Za hráz se tak i pěšky lidé dostanou nejspíš pouze oklikou přes Kníničky.

Úzká cesta se rozšíření nedočká

Řidiči, kteří se budou potřebovat dostat k části přehrady za hrází, pak budou muset osmikilometrovou objížďkou přes Rozdrojovice. Jde navíc o silnici, po níž poslední rok jezdila veškerá doprava v jednom směru na přehradu, protože Brno zavedlo kousek za hrází jednosměrku. Chtělo tím zmírnit hustý provoz. Soud však na základě žaloby Rozdrojovic a chyb brněnského magistrátu letos na jaře toto značení zrušil.

Podle starostky Kníniček Lenky Ištvanové (nez.) je jasné, že v tomto případě to jinak než po této cestě nepůjde. Vnímá však, že jde o dočasnou záležitost, na rozdíl od jednosměrky, s jejímž zavedením rovněž nesouhlasila. „Zástupci Povodí Moravy nám navíc slíbili, že se budou snažit opravu provést co nejrychleji,“ sdělila s tím, že původní odhady hovořily o roku a půl, ty nejnovější mluví už „jen“ o roce.

Na mostě na koruně hráze se dnes míchají pěší, cyklisté i auta. Kvůli úzkému profilu si musejí dva protijedoucí vozy dávat přednost. Ištvanová v té souvislosti uvedla, že se debatuje o možném rozšíření silnice, aby tam mohli pěší pohodlně procházet, tedy nejen po úzkém okraji, kde jim dnes navíc překáží v cestě lampy, a aby se zároveň vyhnuly i automobily.

„Vedou se jednání,“ řekla starostka, nicméně její hlas nezněl příliš nadějně. A správce přehrady skutečně s nějakou změnou v tuto chvíli nepočítá. „Konstrukce se kompletně odstraní a nahradí novými o stejných parametrech,“ podotkla mluvčí Povodí Moravy.

Pro rekreanty je alespoň pozitivní, že se nijak nezmění režim na samotné přehradě. Kvůli opravě totiž nebude nutné nádrž nijak upouštět, čímž by se omezily možnosti koupání nebo provoz oblíbených parníků. „Zatím nemáme informace o tom, že by měl být provoz lodní dopravy omezen,“ potvrdila mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Oprava silnice k hradu Veveří i nová cyklostezka

Aby toho nebylo dost, nemusí to být na dlouhou dobu poslední takové omezení u Prýglu. Na pravém břehu se už roky chystá rekonstrukce silnice od Bystrce k hradu Veveří a zároveň s ní stavba cyklostezky. Tyto plány jdou za jihomoravským hejtmanstvím, přidává se však i Brno, které letos na jaře odsouhlasilo více než stomilionový investiční záměr na odkanalizování celé oblasti na pravém břehu nádrže. Dnes tam nejsou odpadní vody napojeny do centrální stoky.

Vedení Brna plánuje, že pod silnicí povede hlavní sběrač, do něhož se napojí jednotlivé chatky a domky z okolí. „V současné době probíhají průzkumné práce. Koncept dokumentace pro stavební povolení bychom měli mít začátkem srpna,“ sdělil ředitel jihomoravských silničářů Roman Hanák k opravě silnice a stavbě cyklostezky s tím, že se jedná jen o dva úseky – u hradu Veveří a u napojení na Starou dálnici.

U stěžejní části podél nádrže se čeká právě na kroky Brna ohledně kanalizace a rovněž na výkupy pozemků.

Lepší dostupnost přehrady na kole se řeší i od Bystrce k přístavišti. Už za rok chce magistrát otevřít novou 3,5 metru širokou stezku vedoucí podél Obvodové ulice od dopravního uzlu poblíž zoo až k ulici Přístavní, kde vyústí na nynější hlavní přístupovou cestu. Pohyb cyklistů se tak přesměruje ze stávající čtyřproudé frekventované silnice bokem. Magistrát, jenž slibuje vystavět zhruba 900 metrů dlouhou stezku do poloviny příštího roku, předpokládá, že ji vedle milovníků kol uvítají i pěší.

18. prosince 2020