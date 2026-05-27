Vaňková už před časem oznámila, že kvůli zdravotním komplikacím, s nimiž se dlouhodobě potýká, nebude obhajovat křeslo primátorky a představila jako svou nástupkyni producentku Kamilu Zlatuškovou.
Ve středu však nově řekla, že se na kandidátce vůbec neobjeví a z politiky na podzim po volbách zcela odejde. „Chtěla jsem být na nějakém volitelném místě, ale pak jsem opět zvážila svůj zdravotní stav a rozhodla se nekandidovat. Zároveň jsem si uvědomila, že být zastupitelkou Brna by pro mě nebylo až tak významné jako pro kolegy, pro něž by to znamenalo postup v politické kariéře a já bych jim tam zabírala místo,“ prohlásila žena, která osm let řídí Brno.
Vrátit se tak chce k advokacii, nevylučuje však, že by případně mohla být nápomocná v nějaké komisi, výboru či městské firmě.
Právě tímto směrem uvažuje i její kolega z městské rady Petr Kratochvíl. Osm let má na starosti oblast dopravy, zároveň však takřka stejně dlouhou dobu stojí u rostoucí arény pro 13 tisíc diváků za šest miliard. Pro Kratochvíla je to pomalu jako jeho dítě. Rád by tak zůstal nadále v pozici šéfa městské firmy Arena Brno, která sportovně-kulturní stánek staví a bude i provozovat.
„My nekončíme, že bychom zmizeli ze světa. Pokud bude chuť a vůle pomoci, tak já rád třeba právě v dopravě pomůžu s kontakty a dalšími vztahy,“ řekl Kratochvíl s tím, že však svým ústupem do pozadí chtějí dát šanci prorazit novým mladším kolegům.
Kerndl zůstane šéfem brněnské ODS
Pětapadesátiletý Kerndl na rovinu prohlásil, že už nikdy nebude v žádných volbách kandidovat. Dál ale jako předseda řídí brněnskou organizaci ODS a z této pozice chce případně promlouvat do politiky na magistrátu.
„Pokud budu mít pocit, že netáhnou za jeden provaz, tak promluvím. A v okamžiku, kdy budu mít pocit, že dělají rozhodnutí, která je můžou poškodit, mohou počítat s tím, že přijdu, zaťukám na dveře a řeknu, že takhle se mi to nelíbí a že bych jim doporučoval to dělat jinak,“ přiblížil svou budoucí roli.
Jestli se taky uchýlí k práci pro některou z městských firem, například Teplárny Brno, aby dohlížel na projekt horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, jež si ODS prosadila, nesdělil. Podle svých slov to však v tuto chvíli nepředpokládá.
Podle lídryně Zlatuškové se odchodem této „svaté trojice“, jak si podle Kerndla sami v žertu říkají, rozšíří ODS případný koaliční potenciál po volbách.
Zároveň může být kandidátka, na níž figurují i zástupci TOP 09, stravitelnější pro více voličů, když na kandidátce najednou neuvidí „Blažkovy lidi“, jak by někteří Kerndla s Vaňkovou nazvali.
Ačkoliv na rozdíl od Blažka nejsou stíhaní, jsou s nimi spojené kauzy. Kerndl a Vaňková figurovali na známé fotce, na níž před nimi ležela lajna bílého prášku. Zároveň jsou neustále zmiňováni společně s Blažkem ve spojitosti s manipulací při přidělování a privatizaci městských bytů v Brně. Vaňková byla loni v jedné z bytových kauz vypovídat u soudu.