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ODS v Brně vedou syn exprimátora a Fialův zeť. Nahradí politiky spojené s Blažkem

Oldřich Haluza
  11:28
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Nové vedení brněnské ODS tvoří předseda Matyáš Svoboda (vlevo) a Michal...

Nové vedení brněnské ODS tvoří předseda Matyáš Svoboda (vlevo) a Michal Chládek. (6. listopadu 2026) | foto: FB Michala Chládka

Matyáš Svoboda. Snímek z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brna 3....
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. Na...
Michal Chládek. Snímek z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brna 3....
Tisková konference týkající se společné brněnské kandidátky ODS a TOP 09. Na...
16 fotografií
Novým předsedou ODS v Brně se stal její jediný zástupce v novém vedení města Matyáš Svoboda. Šestatřicetiletý syn někdejšího primátora Richarda Svobody a nový radní pro majetek a bytovou výstavbu nahradil letitého šéfa místní organizace Roberta Kerndla, který na funkci rezignoval.

Místopředsednický post obsadil jedenatřicetiletý zeť expremiéra Petra Fialy Michal Chládek, jenž vystřídal exprimátorku Markétu Vaňkovou.

O novém vedení brněnské ODS rozhodl páteční oblastní sněm. Rozhodoval pouze o nástupcích Roberta Kerndla a Markéty Vaňkové. Zbytek předsednictva zůstane až do vypršení dvouletého mandátu v červnu příštího roku, kdy se Svoboda s Chládkem mohou ucházet o znovuzvolení.

Svoboda v nedávných komunálních volbách kandidoval až jako jedenáctka společné kandidátky ODS a TOP 09, která skončila s velkým odstupem druhá za vítěznými Lidovci a Starosty. V novém vedení Brna v čele s primátorem Jakubem Hruškou (KDU-ČSL) však mladý politik usedl jako jediný zástupce občanských demokratů. Lídryně kandidátky Kamila Zlatušková je nestraničkou a Tomáš Aberl je členem TOP 09.

Nové vedení brněnské ODS tvoří předseda Matyáš Svoboda (vlevo) a Michal Chládek. (6. listopadu 2026)
Matyáš Svoboda. Snímek z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brna 3. listopadu 2026.
Politici v Brně v pátek dopoledne podepsali na náplavce koaliční smlouvu. Na snímku je budoucí radní pro oblast majetku a bytové výstavby Matyáš Svoboda z ODS. (23. října 2026)
Michal Chládek. Snímek z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Brna 3. listopadu 2026.
16 fotografií

„Volby jsme nevyhráli, to je fakt. Odmítám ale poraženecké nálady i snahu vykreslit výsledek jako konec brněnské ODS. Po osmi letech ve vedení města v nelehkých časech nás volil téměř každý pátý volič a zůstáváme ve vedení města i řady městských částí,“ řekl Svoboda.

Minulé volební období působil jako místostarosta Králova Pole pro majetek a investice. Po volbách se kromě brněnského radního stal i šéfem zastupitelského klubu ODS a TOP 09. Svoboda vystudoval práva a ekonomii na Masarykově univerzitě, profesí je advokát. V ODS je 17 let. Jeho otec Richard Svoboda (ODS) byl primátorem mezi lety 2004 a 2006, dnes pracuje jako kastelán na valtickém zámku.

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V následujících měsících se plánuje Svoboda mladší více bavit se spolustraníky v městských částech. „Chci, aby místní sdružení otevřeně debatovala o tom, kam má brněnská ODS směřovat, a aby se do debaty mohl zapojit každý, komu na její budoucnosti záleží. Inspiraci máme hledat tam, kde se nám letos dařilo,“ uvedl nový šéf.

Do vedení brněnské organizace se spolu s ním dostal i Chládek, který je uvolněným předsedou krajského sociálního výboru a také nově hned trojnásobným zastupitelem – na kraji, na magistrátu a v Jundrově, kde se ODS po řadě let v opozici opět chopila moci, když odstavila starostku Ivanou Fajnorovou (Zelení). Chládek na tamní radnici působí i jako radní.

„Musíme být schopni naši práci lépe vysvětlovat, otevřeněji komunikovat a být víc mezi lidmi. Máme spoustu schopných lidí, úspěšných komunálních týmů a nových osobností, kterým musíme dát větší prostor. V Jundrově jsme letos po 16 letech v opozici získali téměř třetinu všech hlasů a starostu. Věřím, že podobný potenciál máme napříč celým Brnem,“ prohlásil Chládek.

V čele ODS v Brně končí muž velmi blízký „bitcoinovému“ exministru Blažkovi

Nástupem Svobody a Chládka začíná pro brněnskou ODS nová éra, která už nebude spojena s blízkými spolupracovníky „bitcoinového“ exministra spravedlnosti Pavla Blažka, někdejšího jihomoravského šéfa strany.

Kerndl patřil k vlivným tvářím přes dvě dekády, posledních osm let dělal náměstka své stranické kolegyni a nyní už bývalé primátorce Vaňkové. Ta působila v komunální politice podobně dlouho. V nedávných volbách už ani jeden z nich nekandidoval. Členy strany oba však zůstávají.

„Brněnská ODS pod jejich vedením udávala tempo nejen v Brně a na jižní Moravě, ale i v celé republice. Robert Kerndl navíc odešel vlastním rozhodnutím a s předstihem, aby dal prostor dalším. To se v politice nevidí často,“ poznamenal Svoboda. Kerndl rezignoval před třemi týdny, krátce po volbách.

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