Mango matcha cloud, či jen zmrzlinu? Na brněnské náplavce se konečně jí a pije

Ve středu dopoledne působí náplavka klidně. U stolků sedí několik lidí s kávou, další si dávají pozdní snídani nebo pracují na notebooku. Občas kolem proběhne běžec nebo projede člověk na kolečkových bruslích, jinak ale prostoru dominuje klid. Hlavní proud cyklistů totiž využívá stezku na protějším břehu Svratky. Právě díky tomu zatím nová část náplavky působí spíš jako místo pro posezení než jako rušná městská promenáda.
Klid ale vydrží jen do odpoledne. Přicházejí lidé z práce, rodiny s dětmi i dvojice, které si sem chodí sednout s kávou nebo sklenkou vína. Zahrádky se postupně zaplňují a prostor začíná připomínat to, co si od nové náplavky město slibovalo už při jejím plánování.
Jako první otevřelo minulý týden Fresh Fanatic Bistro. O několik dní později se přidala druhá pobočka kavárny Fetch, která zatím funguje ve zkušebním provozu. Oba podniky mají podobné zaměření, přesto každý cílí na trochu jiný typ návštěvníků.
Rozdíly jsou patrné v nabídce i cenách. Ve Fetch stojí espresso 60 korun a cappuccino 90 korun, ve Fresh Fanatic Bistru vyjde espresso na 64 korun a cappuccino na 74 korun. Fetch sází na výběrovou kávu, ale výrazně rozšiřuje nabídku o trendové matcha nápoje a slibuje i proteinová smoothies, kterými cílí i na sportovně založené návštěvníky náplavky.
Mezi jeho signature drinky patří například mango matcha cloud, espresso tonic s příchutěmi ostružiny nebo marakuji či banánové iced latte. Večer se nabídka mění v koktejlový bar s několika variantami spritzů, včetně mangového nebo grapefruitového. Fresh Fanatic naopak láká především na širší nabídku jídla, tortilly, sendviče a točenou zmrzlinu.
Největší nápor přichází až po práci
První týden provozu už podle personálu ukázal, jak se náplavka během dne mění.
„Nejvíc se prodává ledová káva a zmrzlina. Největší nával bývá od čtyř hodin odpoledne až zhruba do devíti večer,“ říká zaměstnankyně Fresh Fanatic Bistra.
Tomu odpovídá i dění na náplavce. Dopoledne sem míří hlavně lidé na krátkou zastávku nebo rodiče s malými dětmi. Odpoledne přibývá studentů, zaměstnanců z okolních kanceláří i skupinek přátel, kteří využívají příjemnějších teplot a posezení u vody.
Nové podniky si pochvalují také návštěvníci, i když někteří očekávali, že nabídka bude po otevření rozsáhlejší.
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„Na internetu jsem četla, že tu mají být otevřené tři provozy. Byla jsem trochu zklamaná, že jsou zatím jen dva. Jinak se mi ale místo moc líbí. S malými dětmi je příjemné projít se kolem řeky, zastavit se na něco dobrého a děti zabaví voda,“ říká maminka, která na náplavku dorazila se dvěma dětmi.
Podobně první dny hodnotí i majitelka kavárny Fetch Lucie Lilian Daňková.
„Zájem je zatím dobrý a máme pozitivní zpětnou vazbu. Myslím si, že první dny jsou super,“ říká.
Náplavka má žít i mimo gastronomii
Podle Daňkové ale nemají nové podniky fungovat jen jako kavárny nebo bistra. Cílem je, aby náplavka žila i mimo gastronomii.
„Určitě bude společná opening party všech tří provozů. Ve spolupráci s Citrónkou připravujeme různé akce. V plánu je například hudební program nebo cvičení Barre Sunset s Pilates a Barre Boutique Studiem přímo při západu slunce. Do budoucna bychom rádi uspořádali také dlabání dýní pro děti, opékání špekáčků nebo Vánoce na náplavce,“ přibližuje cíl udržet náplavku živou po celý rok.
Přestože už první dva podniky fungují, proměna náplavky ještě není dokončená. V hlavním objektu vznikne kavárna s kapacitou 60 míst a navazující terasou pro dalších 50 hostů. Ve spodním podlaží bude bar s výčepem orientovaný přímo k řece. Městská část Brno-střed už vybrala firmu, která objekt upraví, samotné stavební práce mají podle radnice trvat přibližně osmdesát dní, a hlavní sezonu tak podnik letos nestihne.
Podle starosty Brna-střed Vojtěcha Mencla jde o další krok v proměně dlouhodobě opomíjeného prostoru. „Lokalita na Poříčí byla dlouhá léta nevyužitým potenciálem centra Brna. Teď se z ní krok za krokem stává místo, kam lidé přirozeně chodí,“ uvedl na svém facebookovém profilu.
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4. července 2025