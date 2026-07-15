Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mango matcha cloud, či jen zmrzlinu? Na brněnské náplavce se konečně jí a pije

  15:55
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva...

Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva ze tří podniků již otevřely. (15. července 2026) | foto: Anita Klára Cikánková

Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva...
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva...
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva...
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva...
23 fotografií
Brňané si po letech čekání mohou na náplavce u Svratky konečně dát kávu, něco k jídlu nebo se zastavit na večerní drink. Na Rullerově nábřeží už otevřely první dva ze tří plánovaných gastronomických provozů. Místo, které ještě donedávna sloužilo hlavně jako spojnice podél řeky, se tak pomalu mění v prostor, kde lidé zůstávají déle než jen na průchod.

Ve středu dopoledne působí náplavka klidně. U stolků sedí několik lidí s kávou, další si dávají pozdní snídani nebo pracují na notebooku. Občas kolem proběhne běžec nebo projede člověk na kolečkových bruslích, jinak ale prostoru dominuje klid. Hlavní proud cyklistů totiž využívá stezku na protějším břehu Svratky. Právě díky tomu zatím nová část náplavky působí spíš jako místo pro posezení než jako rušná městská promenáda.

Klid ale vydrží jen do odpoledne. Přicházejí lidé z práce, rodiny s dětmi i dvojice, které si sem chodí sednout s kávou nebo sklenkou vína. Zahrádky se postupně zaplňují a prostor začíná připomínat to, co si od nové náplavky město slibovalo už při jejím plánování.

Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva ze tří podniků již otevřely. (15. července 2026)
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva ze tří podniků již otevřely. (15. července 2026)
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva ze tří podniků již otevřely. (15. července 2026)
Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva ze tří podniků již otevřely. (15. července 2026)
23 fotografií

Jako první otevřelo minulý týden Fresh Fanatic Bistro. O několik dní později se přidala druhá pobočka kavárny Fetch, která zatím funguje ve zkušebním provozu. Oba podniky mají podobné zaměření, přesto každý cílí na trochu jiný typ návštěvníků.

Rozdíly jsou patrné v nabídce i cenách. Ve Fetch stojí espresso 60 korun a cappuccino 90 korun, ve Fresh Fanatic Bistru vyjde espresso na 64 korun a cappuccino na 74 korun. Fetch sází na výběrovou kávu, ale výrazně rozšiřuje nabídku o trendové matcha nápoje a slibuje i proteinová smoothies, kterými cílí i na sportovně založené návštěvníky náplavky.

Mezi jeho signature drinky patří například mango matcha cloud, espresso tonic s příchutěmi ostružiny nebo marakuji či banánové iced latte. Večer se nabídka mění v koktejlový bar s několika variantami spritzů, včetně mangového nebo grapefruitového. Fresh Fanatic naopak láká především na širší nabídku jídla, tortilly, sendviče a točenou zmrzlinu.

Největší nápor přichází až po práci

První týden provozu už podle personálu ukázal, jak se náplavka během dne mění.

„Nejvíc se prodává ledová káva a zmrzlina. Největší nával bývá od čtyř hodin odpoledne až zhruba do devíti večer,“ říká zaměstnankyně Fresh Fanatic Bistra.

Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva ze tří podniků již otevřely. (15. července 2026)

Tomu odpovídá i dění na náplavce. Dopoledne sem míří hlavně lidé na krátkou zastávku nebo rodiče s malými dětmi. Odpoledne přibývá studentů, zaměstnanců z okolních kanceláří i skupinek přátel, kteří využívají příjemnějších teplot a posezení u vody.

Nové podniky si pochvalují také návštěvníci, i když někteří očekávali, že nabídka bude po otevření rozsáhlejší.

Budova na náplavce určená pro prodej občerstvení ožije. Po roce od dokončení

„Na internetu jsem četla, že tu mají být otevřené tři provozy. Byla jsem trochu zklamaná, že jsou zatím jen dva. Jinak se mi ale místo moc líbí. S malými dětmi je příjemné projít se kolem řeky, zastavit se na něco dobrého a děti zabaví voda,“ říká maminka, která na náplavku dorazila se dvěma dětmi.

Podobně první dny hodnotí i majitelka kavárny Fetch Lucie Lilian Daňková.

„Zájem je zatím dobrý a máme pozitivní zpětnou vazbu. Myslím si, že první dny jsou super,“ říká.

Náplavka má žít i mimo gastronomii

Podle Daňkové ale nemají nové podniky fungovat jen jako kavárny nebo bistra. Cílem je, aby náplavka žila i mimo gastronomii.

„Určitě bude společná opening party všech tří provozů. Ve spolupráci s Citrónkou připravujeme různé akce. V plánu je například hudební program nebo cvičení Barre Sunset s Pilates a Barre Boutique Studiem přímo při západu slunce. Do budoucna bychom rádi uspořádali také dlabání dýní pro děti, opékání špekáčků nebo Vánoce na náplavce,“ přibližuje cíl udržet náplavku živou po celý rok.

Radní Brna-střed vybrali zhotovitele, který objekt na Rullerově nábřeží stavebně upraví pro provoz kavárny.

Přestože už první dva podniky fungují, proměna náplavky ještě není dokončená. V hlavním objektu vznikne kavárna s kapacitou 60 míst a navazující terasou pro dalších 50 hostů. Ve spodním podlaží bude bar s výčepem orientovaný přímo k řece. Městská část Brno-střed už vybrala firmu, která objekt upraví, samotné stavební práce mají podle radnice trvat přibližně osmdesát dní, a hlavní sezonu tak podnik letos nestihne.

Podle starosty Brna-střed Vojtěcha Mencla jde o další krok v proměně dlouhodobě opomíjeného prostoru. „Lokalita na Poříčí byla dlouhá léta nevyužitým potenciálem centra Brna. Teď se z ní krok za krokem stává místo, kam lidé přirozeně chodí,“ uvedl na svém facebookovém profilu.

4. července 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

Hledači vynesli nalezenou nevybuchlou munici na pláž, kde byly desítky lidí

Betonová gravitační hráz Brněnské přehrady měří 120 metrů a v koruně má šířku...

Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na...

Mám zavolat tátovi? Muž seděl na zábradlí mostu, policisté mu skok rozmluvili

Mám zavolat tátovi? Dáš mi číslo? Policisté zabránili muži v sebevraždě

Jen několik minut dělilo devětadvacetiletého muže od tragického rozhodnutí. Policisté z brněnského Králova Pole si získali jeho důvěru a trpělivým rozhovorem ho přesvědčili, aby se vrátil ze zábradlí...

15. července 2026  16:22

Mango matcha cloud, či jen zmrzlinu? Na brněnské náplavce se konečně jí a pije

Na brněnské náplavce si konečně návštěvníci mohou dát něco k jídlu i pití, dva...

Brňané si po letech čekání mohou na náplavce u Svratky konečně dát kávu, něco k jídlu nebo se zastavit na večerní drink. Na Rullerově nábřeží už otevřely první dva ze tří plánovaných gastronomických...

15. července 2026  15:55

Po úhynu půl tuny ryb se situace na Dyji zlepšila. Hrozba kvůli sinicím ale trvá

Sinicový mrak v dolní Nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)

Nepřetržitý monitoring vodohospodářů a preventivní zásah hasičů tentokrát na Břeclavsku zabránily dalšímu úhynu ryb. Na rozdíl od úterý ryby po kyslíku nelapaly, přemnožené sinice však dál komplikují...

15. července 2026  12:04,  aktualizováno  14:09

Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou

Bolek Polívka v roli Adama Zeminy na natáčení celovečerní hudební komedie Svět...

Bolek Polívka jako folkový písničkář v kómatu, svět snů, dvojrole i natáčení v historickém Franz Kafka Špitálu. Tvůrci oceňovaného filmu Invalida dokončují v Brně novou česko-slovenskou hudební...

15. července 2026  10:28

Klíšťová encefalitida víc postihuje mladé, za nárůst boreliózy může změna hlášení

Ilustrační snímek

V kraji letos výrazně přibylo hlášených případů lymské boreliózy přenášené klíšťaty. Hygienici za první pololetí evidují 733 nemocných, zatímco loni jich ve stejném období bylo 116. Na první pohled...

15. července 2026  6:10

Lávka přes řeku Svitavu zkracuje cestu na sportoviště v Blansku

Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...

Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty za téměř 16 milionů korun od úterního odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli...

14. července 2026  15:42

Zdrogovaný muž zběsile ujížděl hlídce rychlostí 200 km/h, skončil ve svodidlech

Ujížděl 200kilometrovou rychlostí, skončil v betonových svodidlech

Užití drog ani tři platné zákazy řízení nezastavily padesátiletého muže, který minulou středu sedl za volant půjčené Audi A6 Avant. Bylo to přitom už podruhé za poslední měsíc, kdy policisté ze...

14. července 2026  14:49

Požár mu vzal vše, za miliony z darů už ornitolog chystá novou stanici. Bude jiná

Premium
Ornitolog Zdeněk Machař už má po požáru nakreslenou novou záchrannou stanici...

Od požáru, který v noci zachvátil záchrannou stanici Zdeňka Machaře v brněnské Slatině, už uplynuly více než dva měsíce. Ornitolog s partnerkou stihli utéct, jejich psi však takové štěstí neměli....

14. července 2026  12:10

OBRAZEM: Děla, šavle i brodění Dyje. Dobšice znovu ovládla napoleonská bitva

Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze...

Historie se o víkendu vrátila do Dobšic u Znojma. Stovky účinkujících v dobových uniformách připomněly rekonstrukcí bitvu z roku 1809, jednu z nejvýznamnějších událostí napoleonských válek na jižní...

14. července 2026  4:31

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

13. července 2026  14:41

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům

Holubi přelétávají nad vojenským holubníkem francouzské armády.

Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a...

13. července 2026  13:42

Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

ilustrační snímek

Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové...

13. července 2026  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.