Noc, kdy Brno nespí. Zájemce lákají Robokočka z obrazu i Eliška Rejčka v bazilice

Událostem uspořádaným v pozdějších hodinách předchází dopolední a odpolední akce. Od 10 do 16 hodin budou kolem Technického muzea v Brně kroužit historické vozy, a přiblíží tak lidem historii automobilové techniky a traktorů značky Zetor, která letos slaví přesně 80 let od momentu, kdy její první tři modely vyjely z výrobní linky v brněnské Zbrojovce.
Krasojízdu zakončí v 15:45 přesun kolony historických vozidel do centra Brna. Od 18 hodin pak čeká v prostorách Technického muzea na zájemce několik expozic. Uvidí jednak vzácné dopravní prostředky a také výstroj bezpečnostních složek a její proměny napříč minulým stoletím. Děti, jež úspěšně projdou detektivním kvízem a splní úkoly, získají Průkaz mladého detektiva.
S večerním klekáním to ožije i na dalších padesáti místech, která jsou obvykle v noci nepřístupná. Zájemci mohou vyrazit na různá stanoviště v Brně i okolí, třeba do Šlapanic, Oslavan, Předkláštěří nebo na Mohylu míru v Praci.
Mezi kulturními organizacemi budou v sobotu v noci pendlovat speciální nízkopodlažní autobusy. Dopravní podnik města Brna zajišťuje přesuny bezplatně a zapojí i historické tramvaje linky A. Jízdní řád najdou účastníci na stránkách akce stejně jako kompletní program. Na webu také zjistí, na které aktivity je potřeba předchozí rezervace a jak ji provést.
Kdo raději volí klasický papírový formát, může si vyzvednout tištěnou brožuru v zapojených institucích, informačních centrech nebo v Infobusu, jenž bude parkovat v sobotu od 16 do 22 hodin na Moravském náměstí v Brně. Ti, co preferují online verzi, si mohou stáhnout mobilní aplikaci.
Představení pro děti i návrat do historie
Slogan organizátorů zní: „Jedna noc, celé Brno v pohybu.“ Záleží na preferencích každého, co si vybere. Děti například zabaví v Moravské galerii v Pražákově paláci, kde z obrazu Antonína Procházky vystoupí Robokočka a provede malé návštěvníky expozicí moderního umění. Sraz je v 18 hodin v prvním patře u skluzavky. Součástí zážitku je i sjezd toboganem uprostřed této kulturní instituce, na nádvoří před budovou zahraje DJ.
Moravská galerie zaštiťující veškerý noční program zpřístupní i stálé expozice v Uměleckoprůmyslovém paláci. Vedle toho se na její terase od 18 hodin uskuteční módní přehlídka prezentující práce studentů Střední školy umění a designu Brno.
Knihovna Jiřího Mahena nabídne ve Schrattenbachově paláci od 17 hodin představení Madramonte v podání souboru Mikro-teatro, které dětem ukáže, jak důležité je vážit si přírody. Na to naváže od 18:15 další inscenace, tentokrát z dílny divadla Kjógen. Od 19:15 a 20:30 začnou komentované prohlídky budovy a noc v knihovně proloží hudební vystoupení, nejprve v podání kvarteta 4BARITON a potom od bluesové slovenské kapely ZVA 12-28 Band.
I v Mahenově památníku začne v 17 hodin program divadelním představením pro děti, půjde o pohádku od kočovného spolku Dondi. Jeho veselá hra proložená písničkami se jmenuje Komorná a Kašpárek dělaj v zámku pořádek. V 18:15 a ve 20:00 si lidé mohou vyzkoušet, jak se žilo v domě za časů Jiřího Mahena. Postarají se o to průvodci oblečení do dobové módy a krátká divadelní vystoupení odehrávající se přímo mezi návštěvníky. Obojí jim navodí pocit, že se skutečně ocitli na počátku minulého století.
Na noční komentované prohlídky s projížďkou vláčkem láká Zoo Brno, Památník Kounicovy koleje otevírá vnitřní expozice i dvůr, unikátní program si připravil také kostel svatého Jakuba. Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie provede výjimečně Eliška Rejčka a chystá se i mnoho dalšího.