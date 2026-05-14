Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Noc, kdy Brno nespí. Zájemce lákají Robokočka z obrazu i Eliška Rejčka v bazilice

  11:05
Galerie, knihovny a památky tuto sobotu opět zvednou své opony. Do Brněnské muzejní noci se zapojí celkem 26 institucí, které nabídnou nevšední zážitky za volné nebo zvýhodněné vstupné. Pestrý program potěší milovníky umění i děti, které nechtějí jít po večerníčku spát.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.

Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie. | foto: Moravská galerie v Brně

Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
17 fotografií

Událostem uspořádaným v pozdějších hodinách předchází dopolední a odpolední akce. Od 10 do 16 hodin budou kolem Technického muzea v Brně kroužit historické vozy, a přiblíží tak lidem historii automobilové techniky a traktorů značky Zetor, která letos slaví přesně 80 let od momentu, kdy její první tři modely vyjely z výrobní linky v brněnské Zbrojovce.

Krasojízdu zakončí v 15:45 přesun kolony historických vozidel do centra Brna. Od 18 hodin pak čeká v prostorách Technického muzea na zájemce několik expozic. Uvidí jednak vzácné dopravní prostředky a také výstroj bezpečnostních složek a její proměny napříč minulým stoletím. Děti, jež úspěšně projdou detektivním kvízem a splní úkoly, získají Průkaz mladého detektiva.

Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.
17 fotografií

S večerním klekáním to ožije i na dalších padesáti místech, která jsou obvykle v noci nepřístupná. Zájemci mohou vyrazit na různá stanoviště v Brně i okolí, třeba do Šlapanic, Oslavan, Předkláštěří nebo na Mohylu míru v Praci.

Mezi kulturními organizacemi budou v sobotu v noci pendlovat speciální nízkopodlažní autobusy. Dopravní podnik města Brna zajišťuje přesuny bezplatně a zapojí i historické tramvaje linky A. Jízdní řád najdou účastníci na stránkách akce stejně jako kompletní program. Na webu také zjistí, na které aktivity je potřeba předchozí rezervace a jak ji provést.

Kdo raději volí klasický papírový formát, může si vyzvednout tištěnou brožuru v zapojených institucích, informačních centrech nebo v Infobusu, jenž bude parkovat v sobotu od 16 do 22 hodin na Moravském náměstí v Brně. Ti, co preferují online verzi, si mohou stáhnout mobilní aplikaci.

Představení pro děti i návrat do historie

Slogan organizátorů zní: „Jedna noc, celé Brno v pohybu.“ Záleží na preferencích každého, co si vybere. Děti například zabaví v Moravské galerii v Pražákově paláci, kde z obrazu Antonína Procházky vystoupí Robokočka a provede malé návštěvníky expozicí moderního umění. Sraz je v 18 hodin v prvním patře u skluzavky. Součástí zážitku je i sjezd toboganem uprostřed této kulturní instituce, na nádvoří před budovou zahraje DJ.

Moravská galerie zaštiťující veškerý noční program zpřístupní i stálé expozice v Uměleckoprůmyslovém paláci. Vedle toho se na její terase od 18 hodin uskuteční módní přehlídka prezentující práce studentů Střední školy umění a designu Brno.

Muzejní noc v Brně bavila světly, bitvou tanků i letounem Spitfire

Knihovna Jiřího Mahena nabídne ve Schrattenbachově paláci od 17 hodin představení Madramonte v podání souboru Mikro-teatro, které dětem ukáže, jak důležité je vážit si přírody. Na to naváže od 18:15 další inscenace, tentokrát z dílny divadla Kjógen. Od 19:15 a 20:30 začnou komentované prohlídky budovy a noc v knihovně proloží hudební vystoupení, nejprve v podání kvarteta 4BARITON a potom od bluesové slovenské kapely ZVA 12-28 Band.

I v Mahenově památníku začne v 17 hodin program divadelním představením pro děti, půjde o pohádku od kočovného spolku Dondi. Jeho veselá hra proložená písničkami se jmenuje Komorná a Kašpárek dělaj v zámku pořádek. V 18:15 a ve 20:00 si lidé mohou vyzkoušet, jak se žilo v domě za časů Jiřího Mahena. Postarají se o to průvodci oblečení do dobové módy a krátká divadelní vystoupení odehrávající se přímo mezi návštěvníky. Obojí jim navodí pocit, že se skutečně ocitli na počátku minulého století.

Na noční komentované prohlídky s projížďkou vláčkem láká Zoo Brno, Památník Kounicovy koleje otevírá vnitřní expozice i dvůr, unikátní program si připravil také kostel svatého Jakuba. Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie provede výjimečně Eliška Rejčka a chystá se i mnoho dalšího.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Komárově uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly desítky lidí z dotčených domů. Před 15. hodinou policie...

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  11:52

SPD kritizuje dotaci pro spolupořadatele sjezdu, člen hnutí pro ni ale hlasoval

SPD kritizuje dotaci pro spolupořadatele sjezdu, člen hnutí Tomáš Anderle však...

Brněnská opoziční buňka hnutí SPD se vytrvale snaží najít sebemenší náznak pochybnosti v postupu při udělení dotace z rozpočtu města pro spolek Meeting Brno, na jehož pozvání se v Brně už za týden...

14. května 2026  11:47

Noc, kdy Brno nespí. Zájemce lákají Robokočka z obrazu i Eliška Rejčka v bazilice

Noční program Brněnské muzejní noci tradičně zajišťuje zdejší Moravská galerie.

Galerie, knihovny a památky tuto sobotu opět zvednou své opony. Do Brněnské muzejní noci se zapojí celkem 26 institucí, které nabídnou nevšední zážitky za volné nebo zvýhodněné vstupné. Pestrý...

14. května 2026  11:05

Hráči viděli něco, co v české lize nikdy nezažijí. Kouč po prohře velebil Francii

Momentka z kvalifikačního utkání na mistrovství světa Česka proti Francii v...

Byť proti nedávným světovým i evropským šampionům běželi čeští házenkáři už dopředu proti zdi, trenéra nezklamali. Mladý výběr v úvodním zápase play off kvalifikace o mistrovství světa podlehl...

14. května 2026  8:13

Patnáctiletá dívka byla týden nezvěstná. Ujel mi autobus, volala rodičům naposledy

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po patnáctileté dívce z Brněnska, která byla v kontaktu s rodinou naposledy minulý týden. Policisté ji ve středu večer vypátrali u terminálu autobusů u OC Olympia Brno. Dívku...

12. května 2026  14:42,  aktualizováno  14. 5. 7:35

Stavby silnic váznou. Firmy si stěžují na Poláky, mají nejnižší cenu i nejkratší dobu

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na...

Letos na jaře chtěli silničáři začít s budováním stoupacího pruhu na frekventovaném tahu z Brna na Svitavy u Závisti na Blanensku. Podle odhadů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) měla stavba a s ní i...

14. května 2026  5:27

Bez dialogu nebude mír, podpořil sudetský sjezd v Brně zeť Tugendhatových

Vila Tugendhat v Brně

Do vyostřené debaty kolem Sudetoněmeckého sjezdu v Brně vstoupil také Ivo Hammer-Tugendhat, manžel nedávno zesnulé dcery původních majitelů slavné funkcionalistické vily. V dopise adresovaném...

13. května 2026  18:04

Na vyhořelou záchrannou stanici lidé poslali miliony, majitel bydlí ve chlévě

Zachránce zvířat Zdeněk Machař se vzpamatovává z velkého požáru, který minulý...

Vlnu solidarity vyvolala situace ornitologa Zdeňka Machaře, který svůj život zasvětil pomoci zvířatům. Poté, co obytnou část jeho záchranné stanice v brněnské Slatině minulý týden zachvátil požár, a...

13. května 2026  15:22

Pojistka před blackouty. Největší bateriové úložiště v Brně zareaguje okamžitě

Nové bateriové úložiště vyrostlo na okraji Technologického parku v blízkosti...

Nové bateriové úložiště na okraji brněnského Technologického parku naběhne za pár měsíců do ostrého provozu. Jedná se o největší zařízení svého druhu v Brně, zbývá u něj dokončit poslední nedodělky....

13. května 2026  14:58

V Brně jde do voleb hnutí založené fanoušky fotbalu. Nejde jen o Lužánky, tvrdí

Nejvýraznější tváře nového hnutí Za Lužánky - místopředseda a bývalý člen...

Jako jasná podpora snahy šéfa brněnské fotbalové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny postavit v lokalitě za Lužánkami nový stadion půjde do komunálních voleb nové hnutí Za Lužánky. Tvrdí však, že nový stánek...

13. května 2026  13:31

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Brněnský bezpečák bere rowdies do ochranky. Co si myslí o skandálním derby?

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Zabezpečení na stadionu v Edenu při víkendovém nedohraném pražském derby podle brněnského šéfa ochranky selhalo, když Slavia nepovolala policii už při překonání bariéry. Masu připravených diváků za...

13. května 2026  11:26

Budova na náplavce určená pro prodej občerstvení ožije. Po roce od dokončení

Brněnská náplavka má zatím občerstvení jen díky pojízdným vozítkám se zmrzlinou...

Na prázdnou budovu na náplavce v centru Brna musí už skoro rok koukat kolemjdoucí, kteří si užívají vycházky podél řeky Svratky. Před pár týdny se tady objevily zatím jen mobilní stánky s prodejem...

13. května 2026  6:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.