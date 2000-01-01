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Brněnská filharmonie se pustila do generálního úklidu. Očista ale nečeká sál, nýbrž největší z nástrojů, varhany Rieger-Kloss z roku 1981. Čištění by se dle varhanisty a renomovaného varhanáře Tomáše Jeřábka mělo provádět jednou za deset let, každých pět let pak nástroj přelaďuje. Varhany, které letos filharmonie získala od Janáčkovy akademie múzických umění, jsou podle Jeřábka jedněmi z nejlepších v republice.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Varhany slouží kromě koncertů i k edukačním programům pro děti, kde se mohou naučit jak nástroj funguje a zní.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Nejvíce se varhany zanášejí prachem, který vzniká například při přebrušování parket i z textilií v sále a z oblečení návštěvníků, posluchači ho nosí i zvenčí na šatech.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Varhany v kostelech jsou v trochu jednodušší situaci. „V kostelech se nemusí čistit nástroj tak často, jelikož se díky vlhkosti prach tolik neusazuje,” popisuje Jeřábek.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Varhany mají 4 000 píšťal, jejichž rozměry jsou od několika milimetrů po pět metrů. Ty největší váží až 60 kilogramů a s čištěním je trochu potíž. „Jeden člověk píšťalu neunese a dva se tam těžko vejdou,” popisuje s úsměvem Jeřábek.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Složené varhany zaberou jednu stěnu, rozložené zaplní pomalu celý koncertní sál. Součástí složených varhan je i zrcátko, díky kterému varhaník vidí na dirigenta.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Vnitřek varhan je, co se prostoru týče, ještě záludnější. „Naši předci zkonstruovali varhany přesně o centimetr menší, než bych potřeboval,” říká Jeřábek.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Kovové píšťaly se vymývají tekoucí vodou a ošetřují antistatickým prostředkem. Ty dřevěné se vyfukují tlakovým vzduchem, prach se odsaje a varhanář je poté promazává speciálním voskem. Vyčištěné „trubky” musí pořádně vyschnout, aby se do do nástroje nedostala vlhkost a nepronikla k dřevěným částem.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Údržba varhan zabere celý týden. „Varhany jsou veliké, píšťal je mnoho a špatně se k nim dostává. Nemůže přijít paní uklízečka s mopem a vytřít je, to by bylo pro varhany asi naposled,” komentuje Jeřábek.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
„Špinavé” varhany zkušené ucho pozná, usazený prach totiž ovlivňuje čistotu a zvuk tónu.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Varhany mají pět pater, tři klaviatury a 48 zařízení zapínající sadu píšťal. Píšťaly mohou znít jako lidský hlas, flétna, lesní roh či housle.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Konstrukce zachovává barokní strojový princip, kterým se vyznačují například varhany v severoněmeckých zemích.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Varhaník hraje na nástroj pomocí táhel bez pomoci pneumatického aparátu či elektrického ovládání. Jde tedy o čistou mechaniku.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz
Varhaník Tomáš Jeřábek drží drží dřevěnou desku, do které se zasazují malé píšťaly.
Autor: Beata Kupská, spolupracovnice iDNES.cz