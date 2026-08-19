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OBRAZEM: Od píšťalky k okapové rouře. Filharmonie kvůli čištění rozebrala varhany

  16:00
Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou... Rozebrání a čištění varhan Rieger-Kloss z roku 1981, které jsou dominantou...
Brněnská filharmonie se pustila do generálního úklidu. Očista ale nečeká sál, nýbrž největší z nástrojů, varhany Rieger-Kloss z roku 1981. Čištění by se dle varhanisty a renomovaného varhanáře Tomáše Jeřábka mělo provádět jednou za deset let, každých pět let pak nástroj přelaďuje. Varhany, které letos filharmonie získala od Janáčkovy akademie múzických umění, jsou podle Jeřábka jedněmi z nejlepších v republice.

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