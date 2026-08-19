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Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
V rybníku utonul známý cyklotremp Jan Vlasák. Procestoval padesát zemí
Odpoledne se na Facebooku ještě pochlubil snímkem výborného švestkového štrůdlu a večer si šel zaplavat do rybníku Pod Kaplí v Moravských Knínicích. Domů se však už nevrátil, policisté jeho tělo...
Potok v Moravském krasu vyschl. Raci hynou, drobné rybky živoří v loužích
Kdysi tu žily tisíce raků, teď v potoku Bílá voda protékající stejnojmennou přírodní rezervací v Moravském krasu nacházejí ochránci desítky mrtvých kusů. V potoce ubývá voda každý rok, letošní rok je...
Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba
Izoloval je od rodiny a přátel, bil je, škrtil a získal nad nimi kontrolu pomocí fyzického i psychického nátlaku. Takto se podle obžaloby choval ke svým partnerkám dnes pětadvacetiletý Daniel Dočkal....
Přehrada na Vysočině zachraňuje Brno, v posledních letech dodává stále více vody
Už více než sto let přivádí do Brna pitnou vodu dvojice vodovodů z prameniště u Březové nad Svitavou v Pardubickém kraji. Jenže poslední roky kvůli suchu a klesající hladině v tamních vrtech berou...
Role brněnských ubytoven se mění. Častěji než dřív je vyhledávají pracující
Ještě před několika lety by pracující člověk bez vážných problémů mezi obyvatele brněnských ubytoven příliš nezapadal. Dnes je situace jiná. Podle sociálních pracovníků v těchto zařízeních žije stále...
VIDEO: Zloděj skočil do cizí dodávky, pak kličkoval mezi policejními vozy
Nechat nastartované auto na ulici se nevyplácí. Teď už to ví i řidič šedé dodávky, který si v neděli z vozu odběhl pro balík do výdejního boxu. Drzý zloděj v tu chvíli skočil za volant a pak se...
Holubi nejsou škodná, za mnohé jim vděčíme, popisuje jejich ochránkyně
Hrdina, Ultimát nebo Křupínek. To jsou jména jen několika ze stovek ptáků, kteří by jinak dávno zemřeli, nebýt Institutu na ochranu holubů. Jeho zakladatelky se rozhodly rozsah péče rozšířit a...
Moravský kras do UNESCO nepatří, jeho zařazení by byla chyba, tvrdí bývalý šéf CHKO
Záměr zařadit část Moravského krasu, konkrétně Punkevní a Kateřinskou jeskyni spolu s propastí Macocha, mezi světové přírodní dědictví UNESCO loni prezentovalo ministerstvo životního prostředí....
Skoro nemohl mluvit ani se zvednout. Muž si přihnul z lahve, ve které bylo ředidlo
Není neobvyklé, že se na trávě přímo ve městě někdo uvelebí na alkoholový dýchánek. Jenže tentokrát nešlo o běžný případ. Čtyřiapadesátiletý muž sedící na trávě poblíž zastávky Anthropos v Brně...
Dům zbourali, nový dodnes nestojí. Rodinu z Brna zachránilo netradiční řešení
Po dvaceti letech v Brně zatoužili Pavel a Veronika po větší zahradě a klidu. Dlouho hledali místo, které by je oslovilo. Když ho našli, čekalo je překvapení – starý dům musel k zemi. Nový dodnes...
Zrcadlo, cvičím dobře? Ve fitcentru pro introverty místo trenéra radí umělá inteligence
Místo živého člověka s blokem a stopkami dohlíží na cvičícího chytré zrcadlo. Umělá inteligence proniká do brněnského fitness prostředí a v privátních podech přebírá roli trenéra. Kamerový systém v...
OBRAZEM: Od píšťalky k okapové rouře. Filharmonie kvůli čištění rozebrala varhany
Brněnská filharmonie se pustila do generálního úklidu. Očista ale nečeká sál, nýbrž největší z nástrojů, varhany Rieger-Kloss z roku 1981. Čištění by se dle varhanisty a renomovaného varhanáře Tomáše...
Až 91 tropických dní ročně. Brno se může přiblížit severní Itálii, říká odborník
Čtyřicetistupňová vedra, nepříjemně horké noci a extrémně vyprahlá krajina. To je ve zkratce shrnutí dosavadního průběhu léta na jižní Moravě. Podle brněnského klimatologa Pavla Zahradníčka přitom...
Partnerky ovládal a mlátil, za nesplněný příkaz krutě trestal, popisuje obžaloba
Izoloval je od rodiny a přátel, bil je, škrtil a získal nad nimi kontrolu pomocí fyzického i psychického nátlaku. Takto se podle obžaloby choval ke svým partnerkám dnes pětadvacetiletý Daniel Dočkal....
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Video, přestupek před dosažením branky v APP. Jak komunikoval VAR v utkání Baníku?
Tři změny verdiktu, všechny v utkání v Ostravě, kde Artis Brno prohrál 0:1. „Video, video. Doporučujeme přezkum,“ zvolá několikrát do sluchátka Pavel Ochotnický, jenž na zápas 4. kola fotbalové ligy...
VIDEO: Klasický obrázek z dálnic. Policisté si posvítili na předjíždějící kamiony
Jeden kamion v pravém pruhu, druhý v tom levém, který jeden jen nepatrně vyšší rychlostí. Zpomaluje tím celý provoz a zároveň podle policistů ohrožuje bezpečnost. Proto je na mnoha místech...