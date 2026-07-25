Třeba Aqualand Moravia letos nabízí odměnu od 135 do 190 korun za hodinu, brigádníci navíc mají vstup do akvaparku zdarma, proplácí jim ubytování nebo dopravu.
„Konkurence mezi zaměstnavateli je vysoká a mladí lidé mají z čeho vybírat. Vedle odměny proto dnes více hledí také na příjemné pracovní prostředí, dobré vztahy v kolektivu a možnost skloubit práci s volným časem,“ popisuje aktuální trend ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.
V jedné z brněnských restaurací McDonald’s dostanou brigádníci za dobře odvedenou práci 140 korun za hodinu, k tomu čerpají i příplatky za víkendy a svátky a nárok mají i na zaměstnanecké stravování.
|
Část firem těžko shání brigádníky. Lidé si víc vybírají, nejde jim jen o peníze
Na nemateriální benefity sází v brněnské zoologické zahradě. Tam je největším lákadlem práce přímo s živými tvory. „Největší zájem je právě o pozice, které umožňují kontakt se zvířaty. Oblíbená je třeba účast při komentovaném krmení, brigádníci si pochvalují i možnost provázet návštěvníky po areálu. Někteří se k nám proto vracejí pravidelně,“ líčí mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich. Hodinová odměna se tady pohybuje mezi 140 až 200 korunami.
Na brigádě tady není poprvé ani Martina, která se věnuje právě oblíbenému krmení zvířat. „Nejvíce mě na tom baví rozmanitost a možnost pracovat se zvířaty, která jsou opravdu úžasná. Každý den mě u nich vždy něco překvapí. Je taky skvělé sledovat jejich pokroky a být u toho. Zkrátka pořád je co objevovat, a to už tady pracuji druhým rokem,“ pochvaluje si mladá žena.
Zájem uchazečů tady každoročně převyšuje nabídku. Přihlášky přicházejí průběžně i během léta, většinu zájemců už ale zoo odmítá, protože sezonní místa obsazuje s předstihem ještě před začátkem hlavní návštěvnické sezony.
Vstát na šestou je pro některé problém
Velkou část pozic se podařilo obsadit ještě před začátkem prázdnin také v Aqualandu Moravia. Zbývá už jen pár posledních míst na srpen. „Vyšší zájem přisuzujeme především pozitivním zkušenostem loňských brigádníků, kteří se k nám vracejí a často s sebou přivádějí i své kamarády,“ říká Svoboda. Pravidelně vypisují pozice do gastrostánku, úklidu nebo vodní hlídky.
Plný stav hlásí rovněž v restauraci McDonald’s v M-Paláci na Heršpické. „Nedávno jsme museli nábor pozastavit, protože už máme brigádníků dostatek. Nezvládáme proto vyhovět všem uchazečům. Další kolo bude na podzim podle toho, kdo ze stálých brigádníků bude pokračovat,“ uvedl manažer pobočky.
|
Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?
Podle personalistů dnes mladí lidé stále častěji preferují flexibilní pracovní dobu s možností práce z domova. Více než dříve chtějí skloubit práci s osobním životem. Vůbec nejčastěji si podle expertů stěžují na subjektivně neúměrnou náročnost práce vzhledem k nízkému finančnímu ohodnocení.
„Často se také setkáváme s tím, že mají problém dodržovat pravidelný režim, například nastoupit ráno na šestou a odpracovat osmihodinovou směnu,“ popisuje jednatel personální agentury Jobinn & Hostessinn Jaromír Hejl s tím, že kromě toho je pro studenty rozhodující i samotná atraktivita práce, sbírání zajímavých zkušeností a praxe v oboru.
Láká home office a práce v IT
Nabídka letních brigád se proto v posledních letech kvůli tomu změnila. Na základě zveřejněných pracovních pozic na stránkách inzertních portálů jsou stále častěji v kurzu brigády v IT. Technologické firmy i některé advokátní kanceláře v Brně hledají brigádníky, kteří testují AI nástroje, připravují podklady pro automatizaci, vytvářejí dialogy pro jazykové modely nebo hodnotí odpovědi chatbotů.
Změnou procházejí i sezonní brigády. Například vinařství už dávno nehledají jen pomocníky na vinice a sběr hroznů. Potřebují také obsluhu degustací, pracovníky do vinoték, průvodce návštěvníků nebo výpomoc při svatbách a firemních akcích. Poptávku po brigádnících mělo letos třeba vinařství Sonberk, Lahofer nebo Spielberg. S rozvojem vinařské turistiky totiž roste i poptávka po sezonních pracovnících.
|
Brigáda není jen bokovka. Letní práce v Praze ukazuje novou realitu trhu
Specifickou příležitost přinesly už druhé léto po návratu do Brna závody motorek MotoGP. Organizátoři i spolupracující agentury hledali stovky brigádníků, od pořadatelů a hostesek přes promotéry až po pracovníky do VIP zón nebo koordinátory návštěvníků. Mnozí studenti si tak mohli vyzkoušet práci při jedné z největších sportovních akcí roku.
V porovnání s loňskem je zájem o letní brigády v kraji o něco vyšší. Hejl to přičítá především ekonomické situaci domácností. „Je možné, že studenti mají větší zájem si přivydělat. Někteří nemají takovou finanční podporu od rodičů a jsou odkázaní více sami na sebe. Svou roli může hrát i inflace a rostoucí životní náklady,“ říká.
Oproti loňsku se sice situace mírně zlepšila, z dlouhodobého pohledu se však trh brigád výrazně proměnil. Zatímco po roce 2000 tvořili studenti téměř 80 % všech brigádníků, dnes představují už jen zhruba třetinu. Zbytek jsou lidé po škole, senioři nebo rodiče na rodičovské dovolené, kteří si chtějí přivydělat.