Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Dvě stovky na hodinu nestačí, dejte i benefity, žádají brigádníci v letní sezoně

Autor:
  12:55
Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu.

Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu.
Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu.
Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu.
Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu.
8 fotografií
Šestnáct set korun za den, příplatky za víkendy a svátky, příspěvky na stravování a dopravu do práce, ubytování zdarma nebo třeba volné vstupenky do bazénů. Firmy nejen na jižní Moravě se musejí pořádně snažit, aby do svých provozů nalákaly mladé lidi na letní brigádu.

Třeba Aqualand Moravia letos nabízí odměnu od 135 do 190 korun za hodinu, brigádníci navíc mají vstup do akvaparku zdarma, proplácí jim ubytování nebo dopravu.

„Konkurence mezi zaměstnavateli je vysoká a mladí lidé mají z čeho vybírat. Vedle odměny proto dnes více hledí také na příjemné pracovní prostředí, dobré vztahy v kolektivu a možnost skloubit práci s volným časem,“ popisuje aktuální trend ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.

V jedné z brněnských restaurací McDonald’s dostanou brigádníci za dobře odvedenou práci 140 korun za hodinu, k tomu čerpají i příplatky za víkendy a svátky a nárok mají i na zaměstnanecké stravování.

Část firem těžko shání brigádníky. Lidé si víc vybírají, nejde jim jen o peníze

Na nemateriální benefity sází v brněnské zoologické zahradě. Tam je největším lákadlem práce přímo s živými tvory. „Největší zájem je právě o pozice, které umožňují kontakt se zvířaty. Oblíbená je třeba účast při komentovaném krmení, brigádníci si pochvalují i možnost provázet návštěvníky po areálu. Někteří se k nám proto vracejí pravidelně,“ líčí mluvčí Zoo Brno Jan Bedřich. Hodinová odměna se tady pohybuje mezi 140 až 200 korunami.

Na brigádě tady není poprvé ani Martina, která se věnuje právě oblíbenému krmení zvířat. „Nejvíce mě na tom baví rozmanitost a možnost pracovat se zvířaty, která jsou opravdu úžasná. Každý den mě u nich vždy něco překvapí. Je taky skvělé sledovat jejich pokroky a být u toho. Zkrátka pořád je co objevovat, a to už tady pracuji druhým rokem,“ pochvaluje si mladá žena.

Aqualand Moravia zahájí naplno letní sezonu 2026 o víkendu 27. a 28. června.
Hostesky na MotoGP v Brně (červen 2026)
Veronika Hejdová už druhým rokem brigádničí ve stánku s točenou zmrzlinou na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. (květen 2025)
ilustrační snímek
8 fotografií

Zájem uchazečů tady každoročně převyšuje nabídku. Přihlášky přicházejí průběžně i během léta, většinu zájemců už ale zoo odmítá, protože sezonní místa obsazuje s předstihem ještě před začátkem hlavní návštěvnické sezony.

Vstát na šestou je pro některé problém

Velkou část pozic se podařilo obsadit ještě před začátkem prázdnin také v Aqualandu Moravia. Zbývá už jen pár posledních míst na srpen. „Vyšší zájem přisuzujeme především pozitivním zkušenostem loňských brigádníků, kteří se k nám vracejí a často s sebou přivádějí i své kamarády,“ říká Svoboda. Pravidelně vypisují pozice do gastrostánku, úklidu nebo vodní hlídky.

Plný stav hlásí rovněž v restauraci McDonald’s v M-Paláci na Heršpické. „Nedávno jsme museli nábor pozastavit, protože už máme brigádníků dostatek. Nezvládáme proto vyhovět všem uchazečům. Další kolo bude na podzim podle toho, kdo ze stálých brigádníků bude pokračovat,“ uvedl manažer pobočky.

Letní brigády 2026 budou výhodnější, posouvají se limity. O kolik a komu?

Podle personalistů dnes mladí lidé stále častěji preferují flexibilní pracovní dobu s možností práce z domova. Více než dříve chtějí skloubit práci s osobním životem. Vůbec nejčastěji si podle expertů stěžují na subjektivně neúměrnou náročnost práce vzhledem k nízkému finančnímu ohodnocení.

„Často se také setkáváme s tím, že mají problém dodržovat pravidelný režim, například nastoupit ráno na šestou a odpracovat osmihodinovou směnu,“ popisuje jednatel personální agentury Jobinn & Hostessinn Jaromír Hejl s tím, že kromě toho je pro studenty rozhodující i samotná atraktivita práce, sbírání zajímavých zkušeností a praxe v oboru.

Láká home office a práce v IT

Nabídka letních brigád se proto v posledních letech kvůli tomu změnila. Na základě zveřejněných pracovních pozic na stránkách inzertních portálů jsou stále častěji v kurzu brigády v IT. Technologické firmy i některé advokátní kanceláře v Brně hledají brigádníky, kteří testují AI nástroje, připravují podklady pro automatizaci, vytvářejí dialogy pro jazykové modely nebo hodnotí odpovědi chatbotů.

Změnou procházejí i sezonní brigády. Například vinařství už dávno nehledají jen pomocníky na vinice a sběr hroznů. Potřebují také obsluhu degustací, pracovníky do vinoték, průvodce návštěvníků nebo výpomoc při svatbách a firemních akcích. Poptávku po brigádnících mělo letos třeba vinařství Sonberk, Lahofer nebo Spielberg. S rozvojem vinařské turistiky totiž roste i poptávka po sezonních pracovnících.

Brigáda není jen bokovka. Letní práce v Praze ukazuje novou realitu trhu

Specifickou příležitost přinesly už druhé léto po návratu do Brna závody motorek MotoGP. Organizátoři i spolupracující agentury hledali stovky brigádníků, od pořadatelů a hostesek přes promotéry až po pracovníky do VIP zón nebo koordinátory návštěvníků. Mnozí studenti si tak mohli vyzkoušet práci při jedné z největších sportovních akcí roku.

V porovnání s loňskem je zájem o letní brigády v kraji o něco vyšší. Hejl to přičítá především ekonomické situaci domácností. „Je možné, že studenti mají větší zájem si přivydělat. Někteří nemají takovou finanční podporu od rodičů a jsou odkázaní více sami na sebe. Svou roli může hrát i inflace a rostoucí životní náklady,“ říká.

Oproti loňsku se sice situace mírně zlepšila, z dlouhodobého pohledu se však trh brigád výrazně proměnil. Zatímco po roce 2000 tvořili studenti téměř 80 % všech brigádníků, dnes představují už jen zhruba třetinu. Zbytek jsou lidé po škole, senioři nebo rodiče na rodičovské dovolené, kteří si chtějí přivydělat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak

Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.

Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si...

Na Znojemsku se srazily dva autobusy, záchranáři ošetřili 47 zraněných

Na Znojemsku se střetly dva autobusy, na místě je 40 zraněných. (18. července...

Dva autobusy s cestujícími se srazily v sobotu okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Záchranáři aktivovali traumaplán. Ošetřili celkem 47 lidí, z toho sedm má zranění středně těžká a těžká. Přijela i...

Jižní Morava teď připomíná spíš poušť. Krajina je doslova spálená, usychají i keře

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň...

Saharu teď ze všeho nejvíc připomíná Kraví hora v Brně. Jindy zelená pláň doslova děsí zlatožlutou barvou. Stromy shazují listí, trávníky žloutnou a keře začínají usychat. A nejen na Kraví hoře....

Když nádrž vypustí, zlikviduje nás to, obávají se podnikatelé od Nových Mlýnů

Premium
U Malé vodní elektrárny Nové Mlýny na Břeclavsku 1. srpna 2025 protestovali...

Návrh skupiny ekologů a dalších odborníků na vypuštění části novomlýnských nádrží a obnovení lužního lesa otevřel na jižní Moravě bouřlivou debatu. Zatímco někteří starostové připouštějí, že by...

Vypusťme Nové Mlýny. Vědci chtějí místo jihomoravských nádrží obnovit lužní lesy

Premium
Sinicový mrak v dolní nádrži Nové Mlýny u Dolních Věstonic (15. července 2026)

Vypustit dvě ze tří Novomlýnských nádrží a obnovit v jejich místě přirozenou říční krajinu. S tímto návrhem přišla skupina ekologů a odborníků z Masarykovy univerzity. Podle nich by to prospělo...

Dvě stovky na hodinu nestačí, dejte i benefity, žádají brigádníci v letní sezoně

Aqualand Moravia letos nabízí brigádníkům odměnu od 135 do 190 korun za hodinu.

Šestnáct set korun za den, příplatky za víkendy a svátky, příspěvky na stravování a dopravu do práce, ubytování zdarma nebo třeba volné vstupenky do bazénů. Firmy nejen na jižní Moravě se musejí...

25. července 2026  12:55

Ukažte se, vyzývají osobnosti Zbrojovku i Artis před startem první ligy

Zbrojovka vstupuje do nové sezony v první lize.

Fotbalové Brno má před sebou historickou sezonu. Po 90 letech je tu okamžik, kdy nejvyšší soutěž budou hrát dva kluby z jihomoravské metropole. A začíná se už o víkendu. Ač mnozí brněnští fanoušci...

24. července 2026  16:28

Sparta míří do Brna. Zbrojovka se chystá na největší fotbalový večer za dlouhé roky

Elias Cobbaut (ve výskoku) během svého sparťanského debutu v pohárovém zápase s...

Fotbalovou Zbrojovku a s ní i její fanoušky čeká po postupu do první ligy hned na úvod soutěže jeden z neatraktivnějších zápasů. Na domácí půdě vyzve v prvním kole rivala z pražské Sparty, navíc se...

24. července 2026  15:02

VIDEO: Nečekaná zkouška odvahy malých táborníků. Ztraceni v lese si zvládli poradit

Táborníci se ztratili v lese, na pomoc jim vyrazila policie

V až nečekanou noční bojovku se dětem z letního tábora na Znojemsku změnil návrat lesem od rybníka do tábořiště. Sešly totiž z cesty a ve tmě nedokázaly najít cestu, kudy kam jít. Jedno z dětí či...

24. července 2026  14:22

Na cenu stadionu za Lužánkami vzniká nový posudek, bude ale nejdřív za měsíc

Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky...

O prodeji chátrajícího stadionu v Brně za Lužánkami majiteli fotbalového klubu Zbrojovka Brno podnikateli Vojtěchu Kačenovi chtěli politici rozhodnout před měsícem. Tehdy však odložili stanovisko na...

24. července 2026  10:55

Typický jižan, maňana a klid. Jak Nádvorník supěl a z Papelelého udělal profesionála

Kapverďan Papalelé (na snímku ve žlutém) v dresu Opavy v utkání proti Artisu...

Trenér supěl. „Když tě to nebaví, běž pryč.“ Na tréninkovém hřišti v Opavě zavládlo na okamžik ticho. Roman Nádvorník neměl ve zvyku dlouze domlouvat. Když viděl, že jeho křídelník vypouští souboje a...

24. července 2026  10:28

Zoologické zahrady a ochránci vrací do přírody kriticky ohroženého sysla

V Ivančicích na Brněnsku ochranáři vypouštěli do přírody sysly. (červenec 2026)

Dvacítku syslů, kterou vychovali v brněnské zoologické zahradě, vypustili chovatelé společně s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ve dvou lokalitách u Ivančic na Brněnsku. Další na...

24. července 2026  10:14

Postaví lidi na nohy. Rehabilitační ústav Sanatorium Pálava se otevírá pacientům

Na jihu Moravy otevřel rehabilitační ústav Sanatorium Pálava. (23. července...

Po těžkých úrazech nebo i cévních mozkových příhodách a neurologických onemocněních se pacienti nejen z jihu Moravy dostanou do nově vybudovaného rehabilitačního ústavu Sanatorium Pálava. Zařízení za...

23. července 2026  18:05

Lužní les by pojal víc vody. Vypuštění Nových Mlýnů je nezbytné, říká geograf

Premium
Enviromentální geograf Jan Miklín v rozhovoru podporuje návrh části odborníků...

Jedním z podporovatelů názoru, že vypuštění novomlýnských nádrží je nejvhodnějším řešením častého přemnožení sinic a následného úhynu ryb, je environmentální geograf Jan Miklín. Podle něj nádrže...

23. července 2026  15:03

Brno má jen čtyři krizové byty. Lidé v nouzi často neuspějí, i matky končí v pořadníku

Premium
Asi stovka lidí protestovala na zasedání brněnského zastupitelstva kvůli záměru...

Za šest let pomohly čtyři krizové byty v Brně 174 lidem, další se do nich ale často nedostanou. Opozice i neziskové organizace volají po rozšíření kapacit. Radnice tvrdí, že krizové bydlení má být...

23. července 2026  12:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotopast potvrdila výskyt mývala v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i obojživelníky

Invazní mýval se objevil v CHKO Soutok. Ohrožuje ptáky i vzácné obojživelníky

Fotopast potvrdila výskyt invazního mývala severního v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Soutok na Břeclavsku. Šelma pocházející ze Severní Ameriky představuje hrozbu pro místní biodiverzitu, plení...

23. července 2026  11:43

Pět zraněných a dlouhé kolony. Vážná nehoda komplikovala dopravu na D1 u Brna

Na D1 u Brna se srazilo auto s dodávkou, policie hlásí pět zraněných, na místě...

Na 204. kilometru dálnice D1 do Brna se ve středu odpoledne srazilo osobní auto s dodávkou. Původní informace zveřejněné krátce po nehodě hovořily o střetu několika aut. Zranilo se pět lidí, z toho...

22. července 2026  17:31,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×