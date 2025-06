5:45

Doprava ve třech ulicích na okraji Břeclavi fungovala téměř idylicky, než se do toho vložila radnice. Znělo by to jako vtipná průpovídka, jenže přesně tak hodnotí naštvaní lidé změny, které město zavedlo poblíž hřbitova v ulicích Lanžhotská, Březinova a Na Širokých. Řidiči tam už víc než třicítkou neprojedou, na křižovatkách nově platí výhradní přednost zprava a změní se i systém parkování.