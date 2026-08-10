Řidiči si oddechnou. Obnovený most v Břeclavi je po více než roce průjezdný

Řidiči a cyklisté po něm jezdí už několik dní, od dnešního odpoledne jej mohou využívat také chodci.
Původní most dělníci zbourali a nahradili novou konstrukcí. Stavba začala loni na jaře a vyšla na zhruba 87 milionů korun bez DPH.
„Oprava byla technicky náročná a museli jsme řešit i nečekané komplikace, například hnízdění vlaštovek na původním mostě, které mírně posunulo termín jeho demolice,“ uvedl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.
Řidiči kvůli stavbě od poloviny loňského září využívali provizorní most, kde byla rychlost omezená na 30 kilometrů v hodině. Provizorium nyní začnou dělníci odstraňovat. Podle Fialy by mohlo později posloužit při dalších dopravních stavbách v kraji.
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Na novém mostě v Břeclavi osazují nosníky. Pro vlaštovky vzniknou umělá hnízda
Nový most je navíc širší a počítá s případným budoucím rozšířením silnice. „Myslíme na budoucnost a na další generace. Kdyby se náhodou rozšiřovala silnice z centra města do čtvrti Poštorná, tak aby ten most na to už byl nachystaný,“ uvedl starosta Břeclavi Svatopluk Pěček.
Výraznější úlevu pro dopravu v Břeclavi má přinést připravovaný obchvat. Jeho cena se odhaduje na 3,5 miliardy korun a ŘSD nyní hledá zhotovitele. Výběrové řízení podle Fialy prodlužují dotazy uchazečů.
„Ve chvíli, kdy budeme mít v právní moci stavební povolení a vysoutěženého zhotovitele, tak tu stavbu bezprostředně poté zahájíme,“ řekl Fiala. Nevyloučil, že práce mohou začít ještě letos.