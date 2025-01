Břeclav startuje velkou opravu bazénu, potápěči vzali základní kámen pod hladinu

Poté, co bazén opustili poslední páteční plavci z oddílu Delfín Břeclav a potápěči z klubu Nautilus, začala pracovní četa vodu vypouštět a prostor si převzali stavaři.

Břeclavský starosta Svatopluk Pěček (ANO) řekl, že jde o historický okamžik. Koupaliště slouží od 60. let minulého století, krytý bazén od roku 1994. „Oba areály už dosluhují a vyžadují generální rekonstrukci. Pokud bychom k ní nepřistoupili, hrozilo by, že bychom je do roka až dvou museli uzavřít. Nejde navíc o objekt jen pro zábavu, ale i pro výuku škol a tréninky mládeže,“ zdůraznil.

Současné bazény nahradí nerezové, místo starých technologií budou moderní a úsporné, které mají zajistit areálu částečnou energetickou soběstačnost. Na letním koupališti budou nové vodní prvky, lepší zázemí návštěvníkům i zaměstnancům poskytne nová provozní budova s šatnami a gastroprovozy. Přibudou také parkovací místa.

Krytý bazén se rozšíří o rekreační část, vnitřní tobogan a wellness zónu. „Díky tomu bude přístupný například rodinám s dětmi i ve chvílích, kdy je hlavní plavecký bazén obsazený tréninky sportovních spolků,“ uvedl místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).

Vizualizace areálu koupaliště v Břeclavi po rekonstrukci, která začátkem roku 2025 odstartovala.

Investice, kterou má na starost společnost IMOS Brno, má být hotová na konci srpna 2026. „Ve zkušebním režimu bychom však chtěli už v červenci roku 2026 otevřít koupaliště, aby si mohli Břeclavané užít letní sezonu,“ dodal Matuška.

Město připravuje rekonstrukci plovárny od roku 2020. Krytý bazén i letní koupaliště jsou již na kritické hranici životnosti stavebně i technologicky. Zároveň mají velké energetické ztráty. Pro Břeclav jde o nejvýznamnější investici v jejích novodobých dějinách. Město ji bude hradit z úvěru, usiluje také o zisk dotací. Podle dřívějších odhadů se město zadluží na příštích dvacet let.