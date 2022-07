Z řeky Dyje vytahují desítky tun uhynulých ryb kvůli sinicím

Leklé ryby se objevily v týdnu v Bulharech a také v Břeclavi. „Zatím jsme odvezli do kafilerie kolem devíti tun, což je podle mě tak desetina. Úsek nad Bulhary je našeho pobočného spolku, tam jsme se to snažili co nejvíce uklidit,“ uvedl Blabla. V Břeclavi pomáhají rybářům s odklízením hasiči.

Mezi uhynulými rybami jsou kapři, candáti, sumci, amuři, tolstolobici nebo cejni. Řada z nich ještě zůstává na dně toku. Ne všechny ryby se dají vylovit. Práce na jejich odklízení potrvají nejméně zhruba týden.

„Příčinou úhynu ryb byl kyslíkový deficit kvůli přemnožení sinic, které v noci spotřebovávají kyslík. Sinice mají příznivé podmínky pro rozmnožení kvůli horkému počasí, nízkým průtokům a živinám. Jedná se tedy o podmínky související s aktuálním vývojem počasí, kdy dochází k souběhu extrémních teplot a nízkých průtoků,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podle Blably podobné situace nastávají v souvislosti s kyslíkovým deficitem. „Je to souhra náhod. Je teplo, začnou řádit sinice. Také záleží, jaká je manipulace s vodou na vodním díle Nové Mlýny. Není to jednoduché. Pouští se to přes elektrárnu, proto se tam dělá ve vodě málo kyslíku. Je proto potřeba to nepouštět přes elektrárnu a více provzdušňovat vodu, když je tento kritický stav,“ řekl Blabla.

Kvůli úhynu ryb podal rybář a člen Moravského rybářského svazu Marian Bešter trestní oznámení na neznámého pachatele a na Povodí Moravy. Žádá důkladné prošetření celé události. Podle něho se jí dalo zabránit. „K masivnímu úhynu ryb došlo už v roce 2013 a v menší míře i později,“ připomněl také Bešter.

Podle tajemníka Moravského rybářského svazu Václava Habána se ale masivnímu úhynutí ryb nedá předejít. „Jde o souhru několika faktorů. Nikdo nezaručí, že se to nestane znovu třeba za 14 dnů nebo za dalších 10 let,“ upozornil Habán.

Vodohospodáři z Povodí Moravy v posledních týdnech zaznamenali drobnější úhyny ryb také na jiných místech. I v jejich případě byl příčinou kyslíkový deficit. A upozorňují, že může docházet k obdobným uhynutím i na jiných úsecích vodních toků.

„V tomto ohledu doporučujeme příslušným rybářským organizacím, aby sledovali stav i životní podmínky rybích obsádek ve svých rybářských revírech a v případě potřeby se obrátili na naše pracovníky. Těžko můžeme přijímat jakákoliv opatření bez jejich podnětů,“ zdůraznil Chmelař.