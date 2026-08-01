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Kropiči a pak vlnící se tanečnice. Horké ulice Brna rozproudil karnevalový průvod

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  19:09
Historické centrum Brna v sobotu odpoledne zaplavila atmosféra, za kterou lidé běžně musejí cestovat přes půl světa do brazilského Rio de Janeira. Ulicemi prošel karnevalový průvod s tanečnicemi v pestrobarevných kostýmech, bubeníky a bojovníky capoeiry. Procesí bylo vrcholem čtyřdenního Brasil festu věnovaného kultuře této jihoamerické země.

Rytmus brazilské hudby se ulicemi rozléhal dlouho před začátkem průvodu. Ten vyrazil z Moravského náměstí krátce po čtvrté hodině odpoledne. Tanečnice a další účastníky pochodu oddělovaly od přihlížejících kovové zábrany.

Koridor vedoucí přes náměstí Svobody až na Zelný trh lemovaly davy lidí. Pořadatelé jejich množství odhadují na vyšší tisíce, přesnější číslo se dalo těžko spočítat. „Přihlížející stáli v několika řadách za sebou, po celé trase byla hlava na hlavě,“ poznamenal za pořadatele Radek Babička.

Karnevalový průvod z Moravského náměstí na Zelný trh v historickém centru Brna byl vrcholem Brasil Festu. (1. srpna 2026)
Karnevalový průvod z Moravského náměstí na Zelný trh v historickém centru Brna byl vrcholem Brasil Festu. (1. srpna 2026)
Karnevalový průvod z Moravského náměstí na Zelný trh v historickém centru Brna byl vrcholem Brasil Festu. (1. srpna 2026)
Karnevalový průvod z Moravského náměstí na Zelný trh v historickém centru Brna byl vrcholem Brasil Festu. (1. srpna 2026)
Karnevalový průvod z Moravského náměstí na Zelný trh v historickém centru Brna byl vrcholem Brasil Festu. (1. srpna 2026)
13 fotografií

Největší pozornost budily tanečnice v pestrobarevných kostýmech pohupující se v rytmu brazilské hudby. Největší hvězdou byla Carolina Macharethe, eso školy samby Unidos do Viradouro, která letos ovládla nejvyšší ligu karnevalu v Riu. V Brně se postavila do čela taneční sekce.

Během průvodu se tanečnice zastavovaly, vlnily se v bocích a s širokým úsměvem mávaly davům. Přihlížejícím také ochotně pózovaly na fotografie a zdravily se s malými dětmi.

Do průvodu se zapojilo dohromady okolo 400 účastníků, mezi nimiž byli kromě tanečnic bubeníci a bojovníci brazilského bojového umění capoeira. Zapojili se i čtyři chodci na chůdách. A nechyběl ani alegorický vůz s loutkou brněnské dračice v brazilských barvách.

Brazilské rytmy rozvlní Brno, do čela tanečnic se postaví hvězda školy samby z Ria

Procesí dorazilo na Zelný trh zhruba za hodinu. Kvůli tropickému počasí s teplotou přesahující 30 stupňů Celsia nasadili pořadatelé četu kropičů s batohy s s vodními rozprašovači na zádech. Ti před průvodem alespoň trochu osvěžovali přihlížející v rozpálených ulicích.

„Zároveň jsme lidem připomínali, kde všude jsou v okolí trasy veřejná pítka, aby si mohli doplnit zásoby vody,“ dodal Babička.

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