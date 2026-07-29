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Brazilské rytmy rozvlní Brno, do čela tanečnic se postaví hvězda školy samby z Ria

  10:35
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal...

Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal tisíce přihlížejících, procházel z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh celou hodinu. Akce byla hlavním bodem programu Brasil Festu. (4. srpna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal...
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal...
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal...
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal...
28 fotografií
Ulice Brna se na čtyři dny promění v pestrobarevné slavnosti. Od čtvrtečního večera až do neděle centrum ožije sedmým ročníkem festivalu Brasil Fest. Akce, která propojí stovky hudebníků, akrobatů a podle pořadatelů i samotné obyvatele, odstartuje ve čtvrtek na hradě Špilberk koncertem uskupení Hamilton de Holanda Trio.

Páteční večer zaplní Moravské náměstí a náměstí Svobody zvuky samby, dunění bubnů a zpěv zpěvačky Mirly Riomar. Hlavní bod celého festivalu přijde na řadu v sobotu, kdy z Moravského náměstí vyrazí velký karnevalový průvod tvořený tanečnicemi, bubeníky, capoeiristy a dalšími účinkujícími. V pestrém davu směřujícím přes náměstí Svobody na Zelný trh nebudou chybět ani tradiční alegorický vůz či tanečnice Veronika Lálová.

„Letošní průvod bude mimořádný. Do čela taneční sekce se totiž postaví Carolina Macharethe, jedna z hvězd školy samby Unidos do Viradouro, která letos ovládla nejvyšší ligu karnevalu v Riu. Spolu se stovkami tanečníků, bubeníků, capoeiristů a dalších účinkujících přinese do ulic kus atmosféry, za kterou se běžně cestuje přes půl světa,“ říká ředitel festivalu Jakub Škrha.

Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal tisíce přihlížejících, procházel z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh celou hodinu. Akce byla hlavním bodem programu Brasil Festu. (4. srpna 2025)
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal tisíce přihlížejících, procházel z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh celou hodinu. Akce byla hlavním bodem programu Brasil Festu. (4. srpna 2025)
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal tisíce přihlížejících, procházel z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh celou hodinu. Akce byla hlavním bodem programu Brasil Festu. (4. srpna 2025)
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal tisíce přihlížejících, procházel z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh celou hodinu. Akce byla hlavním bodem programu Brasil Festu. (4. srpna 2025)
Centrem Brna prošel v sobotu karnevalový průvod v brazilském stylu. Přilákal tisíce přihlížejících, procházel z Moravského náměstí přes náměstí Svobody na Zelný trh celou hodinu. Akce byla hlavním bodem programu Brasil Festu. (4. srpna 2025)
28 fotografií

Sobotní program začne ve 14 hodin warm-upem na Moravském náměstí. Samotný karnevalový průvod odsud vyrazí v 16 hodin a přes náměstí Svobody zamíří na Zelný trh. Představí se při něm také bubenice a perkusistka z Rio de Janeira Laísa Lima. „Brazilka, která se jako první žena prosadila v tradičně mužském prostředí karnevalových bubeníků, povede v Brně hlavní bubenickou sekci,“ láká Škrha.

V neděli pak tempo slavností zvolní a prostor dostane spíše rodinný program v podobě nejrůznějších tanečních i hudebních workshopů, dílniček a dětského karnevalového průvodu parkem Lužánky.

OBRAZEM: Svůdné tanečnice i rudý Kristus z Ria. Brazilský karneval rozproudil Brno

Sledování průvodu přímo v ulicích města i návštěva koncertů na náměstích jsou pro všechny diváky zdarma. Zájemci si mohou připlatit za místa na tribunách, která slibují lepší výhledy a vyjdou na 400 korun. Vystoupení se zpoplatněným vstupem jsou čtvrteční zahajovací koncert s lístky za 490 korun a páteční vystoupení Vando Olivieira, na které stojí lístek 250 korun.

Pro nadšence jsou k dispozici vstupenky na taneční a bubenický workshop nebo VIP vstupenky, které kromě míst na tribuně nabízejí i přístup do zákulisí a možnost setkání s hlavními hvězdami. Podrobný program akce je k dispozici na webu brasilfestbrno.cz.

4. srpna 2025
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