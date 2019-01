V Brně vystavují nový slabikář, z nějž se slepí sami naučí Braillovo písmo

„Připravovali jsme ji už od začátku loňského roku. Návštěvníci na ní mohou zhlédnout například rafigraf – speciální psací stroj pro nevidomé, který používal sám Braille a my jsme ho dostali darem ze Slepeckého muzea ve švýcarském Bernu. A uvidí i nový unikátní prototyp přístroje pro samovýuku Braillova písma,“ uvedla kurátorka výstavy Eliška Hluší.

Takzvaný tublet – zařízení pro nácvik čtení a psaní Braillova písma bez lektora – poprvé v České republice představil jeho autor Karol Trnka. A v pondělí na vernisáži v Technickém muzeu ho také pokřtil.

„Zatím to je jenom prototyp, pracujeme na didaktice. Už teď však víme, že výuku Braillova písma takovým způsobem neřešil ještě nikdo na světě. Největším přínosem je, že se člověk díky tomuto zařízení může učit Braillovo písmo sám, v klidu a bez stresu,“ vylíčil zakladatel slovenského spolku Trnka, který se věnuje nevidomým.

„V podstatě se jedná o elektronický slabikář, kde se po nahmatání písmene a jeho stlačení z reproduktoru ozve název příslušného písmene. Následně uživatel totéž vyťuká pomocí Braillova šestibodu a hlas mu oznámí, zda písmeno napsal správně,“ popsal Trnka.

Na prototypu pracovala skupina lidí téměř sedm let. „Projekt je zajímavý a doufám, že se nám ho podaří dotáhnout do konce. Konstrukce umožňuje výuku ve všech jazycích. Stačí vyměnit paměť a silikonovou klávesnici a můžeme ho nabízet do všech států na celém světě,“ vysvětlil zástupce českého spolku Antonín Brzobohatý s tím, že záměrem je přístroj v České a Slovenské republice neprodávat, ale vybudovat síť půjčoven.

Nezisková organizace Trnka zahájila činnost v roce 2011. Podporuje ji mnoho významných osobností, ostatně zmíněný prototyp měla v pondělí pokřtít slovenská herečka Emília Vášáryová, která však nakonec nedorazila. „Velmi mě těší, že rok 2019 začíná takovým hezkým skutkem. Mrzí mě, že kvůli nemoci nemůžu přijít, ale o to víc prosím, abyste projekt šířili a pomáhali s námi těm, kteří to potřebují,“ vzkázala Vášáryová alespoň na audionahrávce.

Unikátní výstavu připravilo oddělení slepecké historie Technického muzea v Brně a je otevřená až do 25. února. Zájemci si na ní můžou vyzkoušet i různé hry po nevidomé nebo několik dalších unikátních předmětů.