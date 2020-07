Bouřka ničila střechy i solární elektrárnu. Celé Vlasatice odklízí škody

Bílá tma, orkán, katastrofa. Tak mluví obyvatelé Vlasatic na Brněnsku o silné lokální bouřce, která se obcí prohnala v úterý v podvečer. Vítr mnohdy polámal stromy už v polovině, na zem pak popadaly větve a části kmenů.

Na ulicích se válí popadané střešní tašky a cihly zděných plotů z předzahrádky. Na většině střech stojí jeden dva lidé a opravují místa, ze kterých odlétly křidlice.

„Nejdříve začalo foukat, pak padat kapky. Říkala jsem si, že snad z toho nic nebude. Jenomže se spustil hustý déšť a zvedl se vítr. Najednou se udělalo bílo. Byla to vyloženě bílá tma, ve které nebylo vidět vůbec nic, jen člověk slyšel buch buch buch,“ popisuje úterní večer jedna z obyvatelek Vlasatic Renata Slezáková.



Od té doby se většina občanů ani ne tisícové obce z brněnského venkova nezastavila. „Zasáhlo to asi desítky domácnosti z nějakých tři sta domů. Ale pokud bychom vzali v úvahu i zahrady, tak bych řekl, že to odnesly všechny,“ hodnotí starosta Vlasatic Pavel Procházka (ODS).



Obzvlášť rodina Slezákové bude mít během následujícího týdne napilno. „Rodičům to utrhlo štít domu a plechovou střechu u přídomku. Nám to rozbilo střechu zepředu i zezadu, ale křidlice na ní jsme už stihli opravit. Trampolína se nám napasovala do baráku. Tři roky máme novou fasádu a teď je celá zaflákaná,“ vypočítává.

Kusy křidlic se zabodly do fasády

Podle tamních bylo po bouřce během okamžiku. „Byla to snad nějaká vichřice nebo tornádo, které trvalo maximálně pět minut,“ vzpomíná Procházka. Jeden z místních, Jan Koubek, si dokonce myslí, že i méně. „Trvalo to asi dvě nebo tři minuty,“ tvrdí Koubek.

„Mělo to obrovskou sílu. Vypadalo, jako kdyby pršely tašky střech. Ty lítaly i několik metrů až dozadu na dvorek,“ ukazuje Koubek na zahradu za domem.

HZS JMK @hzsjmk Ve Vlasaticích na Brněnsku včera řádil silný vítr. Poškodil střechy několika desítek domů a také štíty u dvou domů a poničil solární elektrárnu. Na místě hasiči odstraňují popadané stromy. Obec zajišťuje opravy střech. https://t.co/rGQ22Pm2xn oblíbit odpovědět

„Tam máme postavenou garáž a kosti křidlic v ní byli napíchané. Stejně jako na fasádě, kde máme zapíchnuté sklo z vedlejšího domu,“ dodává. Se smíchem už o tom dnes vypráví jako o památce, kterou si tam možná nechají.



Do úklidu a oprav se pustila celá obec. „Ještě večer došli kamarádi a rodina. Soused pak třeba sehnal kontejner na suť a mašinu, abychom mohli na střechu. Navzájem jsme si pomohli,“ popisuje Koubek.

V obci od úterka zasahují také hasiči. „Silný vítr poškodil střechy několika desítek domů a také štíty u dvou domů a poničil solární elektrárnu. Na místě hasiči odstraňují popadané stromy. Obec zajišťuje opravy střech,“ uvedli jihomoravští hasiči na Twitteru.



V sousedních vesnicích byl klid

Podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu byla bouřka silná a ničivá, ale pouze lokální. „Asi pět kilometrů vzdušnou čarou od Vlasatic máme v Pohořelicích stanici. Tam žádná katastrofa nenastala, největší náraz větru ve stejnou dobu tam byl pouze 14,1 metru za sekundu. Během bouřek nad Moravou byl zaznamenán největší náraz větru v Sedleci u Náměště až 30,3 metru za sekundu, čili podobná i vyšší hodnota je velmi pravděpodobná,“ informoval Petr Münster, vedoucí brněnského Regionálního předpovědního pracoviště.

To potvrzují i místní, kteří podotýkají, že v okolních vesnicích k žádné podobné katastrofě nedošlo. Ještě při vjezdu do obce nic nenaznačovalo, co za nepořádek napáchala bouřka v centru obce.

„Viděl jsem fotografie z Vlasatic. Poničená solární elektrárna se větru postavila do cesty jako plachetnice. Proto ji snadno svrhl. I další lokální podmínky mohly ničivost bouřky zvýšit,“ dodal Münster.



Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI #pocasi Včerejší srážkové úhrny byly většinou jen do 20 mm, ale bouřky byly doprovázeny zejména silnými nárazy větru. Úhrn spadlých srážek ukazuje mapa. Dnešní počasí už bude klidné s odpoledními teplotami 24 až 28 °C. https://t.co/hh1gLBx9Ks oblíbit odpovědět

Data radaru ukazují, že právě ve Vlasaticích měla bouře své jádro. „Opravdu to zasáhlo území několika fotbalových hřišť. Ve vzduchu se nahromadilo obrovské množství energie, která jen čekala na využití,“ řekl hydrometeorolog.



Na jihu Moravy bylo ve středu po poledni podle společnosti E.ON bez dodávek proudu tři tisíce domácností, což je o polovinu méně než ve středu ráno. „Jen na Hodonínsku řešíme 9 poruch na vedení vysokého napětí, které se týkají asi 15 obcí v této lokalitě,“ uvedla mluvčí společnosti Martina Slavíková.

Odpoledne už jižní Morava dohromady se Zlínským krajem hlásila méně než sto poruch.