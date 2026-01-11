Dálnice D2 je před křižovatkou s D1 do poledne dál uzavřená kvůli bourání mostu

Autor: ,
  11:23
Uzavírka dálnice D2 před křižovatkou s dálnicí D1 v Brně kvůli bourání mostu stále trvá. Částečné otevření se posunulo z nedělních 10:00 předběžně na 12:00. Informovalo o tom Ředitelství silnic a dálnic ČR. Bourání mostu je součástí kompletní přestavby této křižovatky a rozšíření dálnice D1 na šest pruhů. Po demolici začne výstavba nového, širšího mostu.

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026) | foto: ČTK

Úplná uzavírka ve směru do Brna začala v sobotu v podvečer. Už v pátek bylo zhruba od 20:00 ve směru do Brna možné jet po D2 pouze jedním pruhem a v opačném směru se dálnice v tu dobu zcela uzavřela až do pondělních ranních hodin, zhruba do 05:00. Úplná uzavírka ve směru do Brna začala v sobotu v 18:00, trvat měla původně do dnešních 10:00.

Kvůli tomu jsou vyznačené objízdné trasy. Ve směru od Břeclavi do Brna je provoz sveden na dálnici D1 směrem na Ostravu a přes čerpací stanici na 198. kilometru auta přejedou do směru na Prahu až na exit na 194. kilometru, kde je možné sjet do Brna.

Ve směru z Brna vede objížďka po ulicích Hněvkovského, Sokolova, Bohunická a Vídeňská na exit na 194. kilometru.

Uzavřený je také sjezd z D1 od Ostravy na D2 a je nutné se otočit na exitu na 194. kilometru do opačného směru a poté sjet na 196. kilometru, tedy na přestavované křižovatce na dálnici D2. Toto napojení je v provozu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pohřeb Nečase plný známých tváří. S kamarádem se přišli rozloučit i Vaculík či Šmicer

Na pohřeb herce Pavla Nečase v Brně dorazil také hokejista Jakub Voráček. (9....

Několik známých herců a sportovců se přijelo do Brna naposledy rozloučit s hercem Pavlem Nečasem. Ten zemřel v poslední den minulého roku ve věku 59 let po náhlé zástavě oběhu. Proslavil se zejména...

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Ilustrační snímek

Smrtící metanol měl posloužit mladistvé dívce z jižní Moravy jako nástroj pomsty za údajnou šikanu ze strany spolužáka. Nebezpečnou látku jí z Polska obstaral bývalý přítel. Ve škole pak nalila...

Box Zásilkovny zmizel, místo zůstalo škaredé. Máme nulovou kulturu, říká kritička

Místo v Kopečné ulici pod brněnským Petrovem, z něhož byl po kritice odstraněn...

Pouze chvíli vydržel loni v lednu box Zásilkovny na schodech nedaleko brněnské katedrály Petrov. Po ostré odezvě obyvatel, kteří jeho umístění označovali za paskvil a ohyzdnost, firma couvla a svou...

Dálnice D2 je před křižovatkou s D1 do poledne dál uzavřená kvůli bourání mostu

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Uzavírka dálnice D2 před křižovatkou s dálnicí D1 v Brně kvůli bourání mostu stále trvá. Částečné otevření se posunulo z nedělních 10:00 předběžně na 12:00. Informovalo o tom Ředitelství silnic a...

11. ledna 2026  11:23

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený (11. ledna...

Na brněnském hlavním nádraží v neděli ráno při posunu částečně vykolejil vlak, ve kterém necestovali lidé. Provoz v místě je velmi omezen, většina dálkových spojů jede odklonem podobně jako...

11. ledna 2026  9:40,  aktualizováno  11:09

VIDEO: Plazili se po centimetrech. Hasiči ukázali, jak náročný byl zásah v jeskyni

Hasiči pracují na záchraně lidského života ve stísněném prostředí

Hasiči v novém videu ukázali, jak náročné bylo dostat se ke zraněnému muži, který uvázl v jeskyni v Moravském krasu. Žádná přímá cesta, ale stísněné podmínky, úzký prostor a téměř 300 metrů se v plné...

11. ledna 2026  10:28

Mimořádný zásah má šťastný konec. Hasiči vytáhli zraněného muže z jeskyně

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže,...

Hasiči a záchranáři po více než 20 hodinách vyprostili v Moravském krasu muže, který uvázl v jeskyni. Byl zraněný a nemohl se dostat ven. Během akce museli záchranáři provést několik drobných...

11. ledna 2026  7:59,  aktualizováno  9:22

Na 80 hasičů už hodiny zachraňuje zraněného muže v jeskyni. Vyprostí ho až ráno

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji zachraňují hasiči...

V jeskynním systému v obci Rudice v Jihomoravském kraji hasiči provádějí náročnou záchrannou akci. Snaží se dostat k muži, který zůstal zraněný hluboko pod zemí. Se záchranáři komunikuje. Zásah...

10. ledna 2026  14:48,  aktualizováno  23:03

Krutovláda. USK Praha vyhrál v souboji prvního s druhým o 70 bodů

Lucie Válková z SBŠ Ostrava u míče, brání ji Maite Cazorlaová z USK Praha.

Souboj prvního s druhým v lize basketbalistek přinesl drtivé vítězství USK Praha nad SBŠ Ostrava 112:42. Americká pivotka Brionna Jonesová, která se připojila k týmu českých šampionek v novém roce a...

10. ledna 2026  18:32,  aktualizováno  19:26

Švancara junior zamíří ze Zbrojovky do Artisu. Rivalové jednají o formě přesunu

Brněnský útočník Daniel Švancara oslavuje svůj gól v zápase mládežnické Ligy...

Už v následujících dnech může dojít k zajímavé změně adresy. Daniel Švancara, syn legendy Zbrojovky Brno Petra Švancary, dostal povolení, aby se připojil na soustředění městského rivala Artisu. Oba...

10. ledna 2026  16:51

Smyk při sjezdu z kopce. Jeden z řidičů nepřežil srážku dvou vozů v Brně

Sníh dorazil i do české metropole. V Praze sněží od brzkého rána. (9. ledna...

V Brně se v sobotu dopoledne střetly dva osobní vozy, jeden člověk při nehodě zemřel, druhého záchranáři převezli do nemocnice. Příčinu nehody policisté vyšetřují. ČTK to řekl mluvčí policie David...

10. ledna 2026  13:46

Běhejte, poznáte lidi mimo bublinu, láká zakladatelka brněnské komunity

Mariana Jadrníčková založila v Brně běžeckou komunitu IMRE Run club, sama s...

Nejdřív měla běhání za formu trestu, teď však vede v Brně nepřehlédnutelnou běžeckou skupinu. Čtyřiadvacetiletá studentka práv Mariana Jadrníčková tráví hodiny v knihovně, které se jí podařilo...

10. ledna 2026  11:18

Letos to přijde? Rolba pro Brněnskou přehradu ještě nikdy nevyjela z garáže

Brno v roce 2018 představilo červenou rolbu na úpravu ledu na zdejší přehradě....

Bruslaři v Brně vyhlížejí historickou událost. Po mrazivých dnech přikryl plochu zdejší přehrady čerstvý sníh, led při tom stále sílí. Mohla by tak konečně vyjet rolba, která umí vytvořit bruslařský...

10. ledna 2026

Brněnské ANO má po vyloučení rebelů nového šéfa, experta na léčebné konopí

Brněnskou organizaci hnutí ANO nově povede poslanec a expert na léčebné konopí...

O něco víc než měsíc zůstala brněnská organizace hnutí ANO bez šéfa. Po prosincovém vyloučení desítky rebelů se v pátek večer stal novým předsedou poslanec, krajský zastupitel a místostarosta Židenic...

9. ledna 2026  21:29

Problém pro Zbrojovku. O stadion za Lužánkami se hlásí i dva konkurenti

Vojtěch Kačena (v černém) na druholigovém zápase Zbrojovky Brno, po jeho levici...

Fanoušci fotbalové Zbrojovky věřili, že jediným zájemcem o pozemky pod zchátralým stadionem za Lužánkami bude majitel klubu Vojtěch Kačena. Právě brněnský miliardář loni v létě avizoval, že chce v...

9. ledna 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.