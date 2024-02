Do čtyřsetletého mlýna na Svitavě se zakousl bagr, nahradí jej moderní areál

Mlýn, nazývaný též Panský, měl jít k zemi už v prosinci. Kvůli přeložkám sítí se však s demolicí začalo až na konci ledna.

„Nyní už je malá budova mlýna zbouraná a od pondělí začal velký bagr bourat také hlavní budovu. Do začátku dubna by mělo být hotovo,“ předesílá bílovický starosta Miroslav Boháček (STAN). Do příštího úterý bude podle něj kvůli bagru stojícímu na silnici platit menší dopravní omezení, pak už by demoliční práce neměly mít na provoz vliv.

„Někteří občané asi měli k mlýnu citový vztah, protože tam třeba pracovali. Ale když viděli, kolik let leží místo ladem a je úplně vybydlené, tak jsou rádi, že se s tím areálem něco děje a bude tam něco nového,“ věří Boháček.

Za pár let mají lidé na ostrově odděleném od levého břehu řeky náhonem najít zcela proměněné území s novou základní školou, sportovišti i restauraci s minipivovarem. Revitalizaci území navrhlo brněnské studio P. P. Architects.

Mlýnský ostrov v Bílovicích nad Svitavou bude mít různorodé využití, vyroste na něm škola i minipivovar.

„Hlavní idea spočívá v propojení historického dědictví a moderního života v tomto malém městečku. Území v sobě nese výrazný vliv blízké moravské metropole, který se promítá do komunitního a společenského dění,“ podotkl architekt Pavel Pekár k projektu, v němž figuruje i prosklená lávka pro děti, po níž budou chodit do jídelny, ale také park nebo amfiteátr.

„Příprava projektu běží podle plánu. Někdy do začátku března podávají firmy nabídky, v březnu by mělo dojít k jejich vyhodnocení. Když to půjde dobře, tak během dubna bychom měli podepisovat smlouvu a začít stavět,“ oznamuje starosta Boháček.