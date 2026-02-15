Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

  12:41
Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí, kteří se chtějí a jsou schopní hýbat,“ říká celoživotní lezec a spoluzakladatel lezeckých center Hangar v Brně a Ostravě Tomáš Labounek.
Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecké centrum Hangar pro bouldering | foto: Hangar

Celoživotní lezec a spoluzakladatel lezeckých center Hangar v Brně a Ostravě...
Lezecké centrum Hangar pro bouldering
Lezecké centrum Hangar pro bouldering
Adam Ondra během finále ve sportovním lezení. (9. srpna 2024)
13 fotografií

V poslední době bouldering roste na popularitě. Čím myslíte, že to je?
Ten sport je celkově jednoduchý, zajímavý a dostupný– může přijít i úplný začátečník. Bouldering je zajímavý mimo jiné proto, že se lezecké cesty neustále obměňují. My stavíme zhruba 200 cest měsíčně, takže každá návštěva je jiná.

Co bouldering a zdraví?
Jako největší přidanou hodnotu vnímám posílení celého pohybového aparátu. Při lezení zapojujete v podstatě všechno – od lýtek, stehen, zádových svalů, břicha a ramen až po prsty. Člověk tak neinvazivní cestou posiluje celé tělo. Často bouldering doporučují i fyzioterapeuti lidem, které bolí bedra nebo jiná část zad.

Celoživotní lezec a spoluzakladatel lezeckých center Hangar v Brně a Ostravě Tomáš Labounek

Fotogalerie

zobrazit 13 fotografií

Chci zkusit bouldering. Co k tomu potřebuji?
Ze začátku stačí jen tričko a kraťasy. Lezecké boty, které do začátku mohou nahradit i sálovky, a pytlíček s magneziem, aby se vám nepotily ruce a neklouzaly chyty, si můžete půjčit v lezeckém centru.

Pro koho je tento sport vhodný?
Pro široké spektrum lidí, kteří se chtějí a jsou schopní hýbat. Máme tu lezce, kterým jsou čtyři roky, a stejně tak sem chodí lidé, kterým je přes šedesát. Je úplně jedno, jestli jste dítě nebo starší člověk, holka nebo kluk.

Proč dát dítě na bouldering?
Děti se u nás naučí zacházet se svým tělem a zároveň ho posílí, čímž získají obrovský benefit i pro ostatní sporty, které by si případně v budoucnu zvolily.

A co nějaká rizika?
Nejčastější úrazy vycházejí z přecenění vlastních sil a z pádů z horních partií lezecké stěny. Když ze čtyř metrů spadnete nekoordinovaně, i když na žíněnku, často se stane, že si vymknete kotník. Je třeba zmínit, že jde o adrenalinový sport, tedy i rizikový. Než s ním člověk začne, měl by se seznámit s bezpečnostními videi, která například točíme, a s návštěvním řádem, tedy s tím, jak se v lezeckém centru chovat.

Jak se tedy zranění vyvarovat?
Hlavně si nechávat trochu sil na slézání dolů a neskákat z horních chytů. Ideální je slézt třeba do půlky a skočit až odtud.

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

V teorii je bouldering individuální sport. Jaká je realita?
Individuálně v podstatě lezete jen samotnou cestu, ale jinak se bouldering většinou praktikuje v partě lidí. S kamarády si sednete a řešíte těch pár těžkých metrů – jak je vylézt, jak nastavit tělo… Je to sport, kde se setkává spousta lidí, které spojuje vášeň pro pohyb, a pokud lezete i venku, tak i vášeň pro přírodu. Bouldering totiž není jen otázkou indoorových center. Venkovní lezecké oblasti jsou po celém světě.

S Hangarem je spjatý i lezec a olympionik Adam Ondra jako jeho spoluzakladatel a spolumajitel. Je šance potkat ho v Brně na stěně?
Určitě. Adam je samozřejmě časově vytížený, takže není jednoduché ho tu potkat, ale stává se to.

Co Hangar svým návštěvníkům nabízí?
Filozofií Hangaru je zpřístupnění tohoto sportu všem lidem, kteří ho chtějí vyzkoušet. Základem je samotný bouldering – tedy cesty všech obtížností, které se neustále mění. Dále máme bistro a kavárnu, posilovnu a nabízíme lekce jógy. Lze u nás vyhledat i fyzioterapeuta. Pro rodiny s dětmi máme dětský pohybový park, dětské lezecké kroužky a nabízíme i lezecké kurzy pro dospělé. V Brně u nás najdete také coworkingový prostor. Nabízíme rovněž výjezdy do skal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:41

Vysoké gastro mezi paneláky. V brněnském Soyshi řeší každé smítko i hloubku lžíce

Premium
Za konceptem asijské restaurace Soyshi v brněnské Líšni stojí kamarádi od...

Ačkoliv se mezi sebou znali, každý podnikal samostatně. Všechny tři však lákalo vytvořit něco, co v Brně ještě není – zážitkovou asijskou restauraci, která propojí hned několik konceptů najednou. A...

14. února 2026

RECENZE: Profesionalita v nově zpracovaných Bídnících vítězí na plné čáře

Generálka inscenace Bídníci (20. ledna 2026)

Emočně nabité ztvárnění muzikálu Bídníci neboli Les Misérables podle stejnojmenného francouzského románu Victora Huga, kde se na plný plyn miluje, nenávidí, umírá, bojuje a žárlí, je pro Městské...

14. února 2026

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

14. února 2026

VIDEO: Pěna u pusy a křečovité svírání volantu, policisté vyprostili šoféra z kabiny

Podezření na opilého řidiče kamionu se změnilo v boj o život.

Jihomoravští policisté zasahovali u řidiče kamionu, který po nárazu do stromu zkolaboval přímo v kabině. Policisté museli tak vysklít okno, poskytnout první pomoc a bezvládné tělo muže vynést....

14. února 2026  7:25

Policisté při zásahu v Ústí, Strakonicích a Brně zabavili počítače i hotovost

ilustrační snímek

Ústečtí kriminalisté při zásahu v Ústí nad Labem, Strakonicích a Brně, který se týkal činnosti Technické inspekce ČR (TIČR), zajistili výpočetní techniku, listinné materiály a větší množství finanční...

13. února 2026  13:38,  aktualizováno  16:10

Důležitá je preciznost, rychlost až na druhém místě. Vinaři soutěžili v řezu révy

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu...

Místem prestižního Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy se v pátek staly vinice ve Slovácké vinařské podoblasti v obci Skalka na Kyjovsku. 21. ročník soutěže přilákal...

13. února 2026  15:40

Sloučení muzeí podle kritiků odnesou akce. Plusy nevidíme, tvrdí místostarosta

Budova hraběcí rezidence, v níž sídlí Muzeum regionu Boskovicka.

Méně výstav a celkově akcí pro návštěvníky hrozí, pokud se boskovické muzeum sloučí do jedné organizace s blanenským. Jsou o tom alespoň přesvědčeni zástupci vedení Boskovic, kteří se zvažovaným...

13. února 2026  15:32

OBRAZEM: Rumcajs, Hurvínek i Krakonoš. Večerníček dál slaví šedesátku, nyní v Brně

Výstava k 60. výročí Večerníčku. (únor 2026)

Výstava k 60. výročí Večerníčku se po loňském úspěchu v Praze přesouvá do Brna. Na místním výstavišti jsou od tohoto pátku až do konce dubna k vidění původní kulisy, ilustrace, loutky i dosud...

13. února 2026  14:31

Řidiči na problémové objížďce ignorují třicítku, radnice chystá opatření

Lidé ze spodní části brněnských Obřan si v souvislosti s náhradní objízdnou...

Šoféři v Brně si musejí dát pozor. Ti, kteří se vydají po Mlýnském nábřeží, kudy od podzimu vede objízdná trasa kvůli uzavřené Fryčajově ulici, jedné z příjezdových cest do města, narazí na radary...

13. února 2026  11:21

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Brněnské Divadlo Bolka Polívky zahraje v Praze. Uvede novinku Anděl v lihu

Bolek Polívka v inscenaci Anděl z lihu

V pražském Divadle Bez zábradlí vystoupí v pátek brněnské Divadlo Bolka Polívky. Poprvé v Praze uvede novou hru Anděl v lihu, která je poctou zesnulému herci Jiřímu Pechovi. Její premiéra se...

13. února 2026  10:22

Zkratka přes chodník i schody. Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Bezohlednost! Podívejte se, kudy jsou někteří řidiči schopni jet

Čára není zeď, jak s oblibou říkají někteří řidiči, co hazardují na silnicích. Pro některé není překážkou ani obrubník a chodník, nebo dokonce schody. Tudy všude si svou cestu zkracují i za rizika...

13. února 2026  9:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.