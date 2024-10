Barefooty leda do lesa, na beton a dlažbu jsou nevhodné, říká designérka obuvi

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Vysoké dámské boty na podpatku podpírá ventil z motoru auta a vyrobeny by mohly být z pneumatiky, nadčasové dřeváky zase autor zhotoví na 3D tiskárně. I tak to může vypadat, když si tradice v přístupu k obuvi podává ruku s modernou, jako to ukazují studenti ze Zlína na výstavě v Moravském zemském muzeu v Brně.