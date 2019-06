Brněnské Bosonohy se přou s developerem, chtějí po něm novou silnici

Zelené louky lemované stromy se dnes rozkládají za rodinnými domky mezi ulicemi Horynova, Sojkova a Křivánky v městské části Brno-Bosonohy. A právě tam na ploše zhruba tří hektarů má vyrůst dosud největší místní obytná zóna Slunečná s devíti bytovými domy o 171 bytech a devíti vilami.

Postavit ji chce firma PS – estate a do Bosonoh se 2 500 obyvateli přivést dalších zhruba pět set lidí a až tři stovky aut.

Právě z těch mají místní obyvatelé i politici největší strach. Zdejší cesty mají charakter účelových komunikací, ale investor počítá s tím, že právě přes ně svede dopravu ze sídliště na hlavní výpadovku z Brna – Pražskou ulici.

„Ať si tu staví, to je i v územním plánu, ale nemůže kvůli tomu zkolabovat doprava. Není možné sídliště napojit na už teď rozbitou ulici Křivánky, kterou jsme si budovali sami ještě za komunistů pro místní domky a zahrádkáře,“ říká zastupitel za Bosonohy Jiří Výplach (ČSSD).

V zúžené ulici se auta nevyhnou

V lokalitě bydlí a současně je členem vedení Spolku pro Křivánky, který bojuje za místních zhruba 200 obyvatel kolem Křivánek. Podle něj je už teď ulice zúžená parkujícími auty.

„Nemáme tu žádné parkovací plochy, takže musí stát po obou stranách a zbývá jeden pruh, kde se dvě auta nevyhnou. Nedovedu si představit, jak by tudy projížděly minimálně dvakrát denně stovky aut ze sídliště,“ popisuje Výplach.

Průjezd aut by se měl týkat i ulic kolmých na Křivánky – Sojkovy a Horynovy. Ty ale nesplňují parametry na městské komunikace a „postižena“ bude i ulice Skalní, která ústí do hlavní Pražské a ve špičkách se tam štosují hlavně auta odbočující vlevo na Brno.

Místní chtějí, aby doprava ze sídliště jejich domy obešla po nové silnici a vedla na Pražskou přímo přes kruhový objezd nebo světelnou křižovatku ještě před vjezdem do Bosonoh. Křivánky by zůstaly jen pro starousedlíky.

Chybí školy i školky

K lidem se připojili i zastupitelé městské části. Těm vadí i další věci.

„Investor se například nezabýval další infrastrukturou. Nejsme na takový nárůst obyvatel připravení. Nemáme pro ně školu ani školku. Nakonec jsme prosadili alespoň mateřinku v jednom z objektů, ale jen o patnácti dětech, a pokud bude soukromá, nic neřeší,“ obává se starosta městské části Miroslav Sojka (ČSSD).

Projekt, který podpořila i Kancelář architekta města, nyní poslali městští radní k územnímu rozhodnutí, ale s podmínkami, které zahrnují i komunikace, zeleň, chodníky a školku. Ta by měla být převedená na město.

Podle městského radního pro územní plánování Filipa Chvátala (KDU-ČSL) se vedení města snažilo najít kompromis přijatelný pro všechny, i když jednání budou stále pokračovat.

„V podstatě jsme se na všem dohodli. Jediným problémem je dopravní napojení. Pokud investor dokáže, že území dopravní zatížení unese, nebudeme bránit ve stavbě. Věc by pak mohla prozatímně vyřešit světelná nebo okružní křižovatka při vjezdu z ulice Křivánky (Skalní) na Pražskou,“ popsal Chvátal.

Lidé ale nevěří, že půjde o krátkodobou záležitost.

„I když tvrdí, že je křižovatka Skalní – Pražská jen krátkodobé řešení, máme obavu, aby to tak nezůstalo i do budoucna, pokud PS – estate z nové silnice cukne. Budeme bojovat dál. Pro nás je přijatelná jen nová silnice,“ poznamenal Výplach.

O stavbu silnic by se mohli podělit tři investoři

Ta je i tak ve hře. Je dokonce namalovaná v územním plánu. Perou se za ni kromě lidí a vedení Bosonoh i další dva investoři, kteří tu mají pozemky a chtějí stavět.

„Je to jediné dobré řešení pro všechny,“ říká jeden ze dvou iniciátorů nové silnice Karel Kameník. Ten chystá bytovou zástavbu v lokalitě bývalé cihelny, kde by mělo do budoucna vzniknout zhruba 700 až 800 bytů pro 1500 až dva tisíce lidí.

„Chceme ještě s dalším investorem, který chce stavět na opačné straně od Slunečné, iniciovat memorandum, kde se každý ze tří investorů zaváže, že postaví svůj kus silnice,“ poznamenal Kameník.

Problém je ale v tom, že začít musí právě společnost PS – estate, která je na trase jako první a přitom v přípravách nejdále, a ta se k tomu zatím moc nemá. A nechce se vyjadřovat ani k podmínkám radních.

„Nemáme dosud k dispozici zápis. Jediné, co víme, že rada projednala souhlasné stanovisko,“ reagoval ředitel a jednatel společnosti Jaroslav Hanák.

Podle něj se investor s lidmi snaží domluvit, ale bez valného výsledku. „Řešíme to už čtvrtým rokem a pořád nevíme, zda zde postavíme plánovaných 171 bytových jednotek, mateřskou školu pro patnáct dětí a devět rodinných domů. Anebo tři hektary pozemku osejeme řepkou olejkou,“ poznamenal Hanák.

O tom, zda dopravní řešení, které navrhuje PS – estate, projde, rozhodne ve finále stavební úřad v Bosonohách. Do dopravních zásahů v Pražské ulici bude ještě mluvit Jihomoravský kraj, protože se jedná o silnici 2. třídy. „S ním budeme teprve jednat,“ doplnil radní Chvátal.