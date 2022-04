Historickým městem roku 2021 se staly jihomoravské Boskovice

„Je to pro nás dárek k narozeninám. Boskovice letos slaví 800 let od první písemné zmínky. My už dlouho historickým městem jsme, ale teď už na to máme glejt,“ řekl starosta.

Soutěž pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a ministerstva kultury a pro místní rozvoj, která oceňují nejlepší uplatnění dotací z Programu regenerace městských památkových rezervací a zón. V programu se na opravy sdružují peníze státní, obecní i od vlastníka. Město Boskovice bylo ve finále soutěže už dvakrát před letošní účastí.

Boskovice loni opravily s dotací z programu regenerace, která činila 775 tisíc, tři z kulturních památek na svém území. „Opravujeme průběžně, nejen loni, v uplynulém roce jsme se soustředili více na památky soukromé než ty ve správě města. Snažíme se také o regulaci reklamy, chceme eliminovat křiklavé svítivé nápisy a věříme, že to bude přívětivější pro obyvatele města i jeho návštěvníky,“ řekl Dohnálek.

Ve finále soutěže letos byly také Kroměříž, Prachatice, Frenštát pod Radhoštěm, Horažďovice, Hradec Králové, Kolín, Letohrad, Loket, Lipník nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Praha 1, Telč a Žatec. Z těchto krajských vítězů dostala Cenu ministra pro místní rozvoj města Loket a Telč. Dostávají odměnu 100 tisíc korun stejně jako všichni krajští vítězové.

V ČR je na 40 tisíc nemovitých památek a po čtyřech desítkách památkových rezervací a zón. Z programu regenerace bylo za 30 let jeho existence použito ze státního rozpočtu 5,75 miliardy korun a s dalšími penězi sdruženými od obcí a vlastníků se opravilo kolem 18 tisíc památek za 14,6 miliardy korun.

Loni program na obnovu památek poskytl 163 milionů korun podobně jako v prvním pandemickém roce 2020. Letos však má k dispozici podle zástupců ministerstva kultury jen 112 milionů korun.