„Vyčištění oblasti v Lednicko-valtickém areálu vyšlo na 50 milionů korun,“ vyčíslili zástupci Lesů ČR. Továrnu se při osvobozování rozhodla zlikvidovat sovětská armáda, vyhodila ji do povětří. Výbuch rozmetal munici na 750 hektarech. V 90. letech nechal stát 250 hektarů vyčistit. Zbývající plochu od roku 2015 prohledávali pyrotechnici z najaté civilní firmy.
Spolupracovali s lesníky, kteří jim připravovali prohledávaný prostor, i s Pyrotechnickou službou Policie ČR. Nalezli granáty, miny, letecké pumy i další munici a její části. K nejvýznamnějším nálezům patřil protibetonový dělostřelecký granát ráže 210 milimetrů o hmotnosti 125 kilogramů.
Pestrost nálezů byla podle vedoucího expozitury brněnské Pyrotechnické služby Policie ČR Radka Žemličky výjimečná. Německá armáda v továrně za války uskladňovala i takzvaný kořistní materiál, v lesích tak ležela munice prakticky všech tehdejších válčících stran. Od sovětské a německé přes rumunskou a maďarskou až po americkou či britskou.
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U Břeclavi hořel les plný munice, kterou tam kdysi rozmetal výbuch továrny
Právě britská munice patřila podle Žemličky k nejrizikovějším. „Jednou z nejvíce nebezpečných věcí představovala britská munice, která vzhledem k používaným složím za druhé světové války i po 80 letech v 90 procentech případů vyžadovala zničení na místě,“ řekl Žemlička. Slož je namíchaná chemická směs látek, která má za úkol po iniciaci provést výbuch.
Boří les je součástí Lednicko-valtického areálu. Na neúrodné písčité půdě ho založili Lichtenštejnové. Lákavý je hlavně pro cyklisty, kteří se vydávají po stezkách k historickým památkám, jako je Dianin chrám, kaple sv. Huberta nebo Tři Grácie. Veřejnosti byl tedy přístupný, až na oblasti, ve kterých se právě pohybovali pyrotechnici.
„Původně jsme plánovali dokončení prací už loni v zimě, ale vyhověli jsme Vězeňské službě ČR a nechali navíc prohledat ještě lesy v okolí poštornské věznice,“ doplnil ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.
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12. října 2026