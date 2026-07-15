Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou

  10:28
Bolek Polívka jako folkový písničkář v kómatu, svět snů, dvojrole i natáčení v historickém Franz Kafka Špitálu. Tvůrci oceňovaného filmu Invalida dokončují v Brně novou česko-slovenskou hudební komedii Svět podle Adama, která propojí humor, muzikál a témata ochrany krajiny či života na venkově.

Na nemocničním lůžku leží Bolek Polívka. V natáčené scéně se téměř nehýbe, zatímco kolem něj se střídají kameramani, osvětlovači i zvukaři. Historická budova Franz Kafka Špitálu v centru Brna se na několik týdnů proměnila ve filmovou lokaci nové česko-slovenské hudební komedie Svět podle Adama, která má do kin zamířit v roce 2027.

Bolek Polívka v roli Adama Zeminy na natáčení celovečerní hudební komedie Svět podle Adama. (14. července 2026)
Zleva režisér Jonáš Karásek, Zuzana Kronerová jako vrchní sestra a Anna Polívková jako Olga na natáčení celovečerní hudební komedie Svět podle Adama s Bolkem Polívkou v hlavní roli. (14. července 2026)
Zleva Zuzana Fialová jako Eva a režisér Jonáš Karásek na natáčení celovečerní hudební komedie Svět podle Adama s Bolkem Polívkou v hlavní roli. (14. července 2026)
Zleva Zuzana Kronerová jako vrchní sestra, Josefína Krycnerová jako Viki, Tomáš Bognár jako David, Lukáš Latinák v roli ředitele a režisér Jonáš Karásek na natáčení celovečerní hudební komedie Svět podle Adama s Bolkem Polívkou v hlavní roli. (14. července 2026)
11 fotografií

Za snímkem stojí tvůrčí tým oceňované černé komedie Invalida. Režisér Jonáš Karásek tentokrát vsadil na neobvyklé propojení muzikálu, humoru a společenských témat. „Je to střet smutné reality se sny starého člověka,“ popisuje základní myšlenku filmu. Hlavní hrdina Adam Zemina, folkový písničkář v podání Bolka Polívky, po infarktu upadá do kómatu. Většina příběhu se odehrává právě v něm.

Život je takový. Věci, které se zdají vážné, nám nakonec připadají komické. A věci, které vypadají komicky, mohou skončit velmi tragicky.

Bolek Polívka

„Realita je smutnější a o to veselejší je sen, který se hlavnímu hrdinovi zdá. V něm je vše dokonalé, postavy jsou buď velmi kladné, nebo velmi záporné,“ vysvětluje Karásek. Inspirací se staly i skutečné události na Slovensku, kde se místní obyvatelé postavili plánované těžbě zlata. „Je tam téma odchodu mladých lidí z vesnic i to, že právě ti staří nakonec svou obec zachrání,“ dodává režisér.

„Je to svět imaginace a magického realismu,“ navazuje Polívka. Ve filmu ztvárňuje hned několik podob své postavy – diváci ho uvidí jako stárnoucího hudebníka i stoletého dědečka. Právě střídání vážných a komických poloh považuje za jednu z největších předností scénáře. „Život je takový. Věci, které se zdají vážné, nám nakonec připadají komické. A věci, které vypadají komicky, mohou skončit velmi tragicky,“ zamýšlí se herec.

Bolek Polívka v roli Adama Zeminy na natáčení celovečerní hudební komedie Svět...

Nemocniční scény pro něj znamenají nezvyklou hereckou zkušenost. Zatímco kolem něj štáb připravuje další záběry, většinu času tráví nehybně na lůžku. „Je to poprvé, kdy tři dny ležím v posteli a kolem mě se odehrává celý film,“ směje se.

„Hraji dvě postavy. Společné mají jen to, že je hraju já. Dvojroli má ale více herců,“ vysvětluje Zuzana Kronerová. Vedle přísné vrchní sestry si zahraje i energickou ženu z vesnice, která se snaží spolu s ostatními obyvateli zabránit zničení krajiny plánovanou těžbou zlata.

Dva světy, dvě role, jeden herec

Právě prolínání nemocniční reality se světem, který si hlavní hrdina vytváří ve své mysli, otvírá možnost stejným hercům ztvárnit dvě zcela odlišné role.

Stejný princip se dotkne i dalších členů hereckého obsazení. Vedle Bolka Polívky se ve filmu objeví také Marek Vašut, Zuzana Fialová, Lukáš Latinák, Anna Polívková, Jozefína Krycnerová, Marek Majeský nebo Tomáš Bognár.

Zleva Lukáš Latinák v roli ředitele a Marek Vašut v roli státního tajemníka na natáčení celovečerní hudební komedie Svět podle Adama s Bolkem Polívkou v hlavní roli. (14. července 2026)

Přestože film otevírá témata ochrany krajiny, odchodu mladých lidí z venkova nebo fungování společnosti, na place panuje uvolněná atmosféra. Kronerová vzpomíná hlavně na první společný natáčecí den. „Připomínal mi školní výlet. Byli jsme všichni spolu, kamarádili jsme se a měla jsem pocit, že jsem o několik desetiletí omládla,“ říká s úsměvem.

Po úvodních natáčecích dnech v Bratislavě se štáb přesunul na jižní Moravu. Nejprve několik dní natáčel exteriéry v Lažánkách na Brněnsku, poté se přesunul do interiérů Franz Kafka Špitálu v Brně, kde ve středu zakončí místní část natáčení a vrátí se zpět na Slovensko. Vedro uvnitř budovy sice znesnadňuje práci hercům i filmařům, před kamerou ale musí všechno působit samozřejmě. „Rádi bychom film představili na festivalu v Karlových Varech,“ říká producent Jan Hubáček.

Až se příští rok diváci usadí do kina, nejspíš je ani nenapadne, že za několika minutami na plátně stojí hodiny čekání, desítky lidí v zákulisí a letní tropy, které ani nepřetržitě běžící větráky nedokázaly zkrotit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tragédie na Masarykově okruhu. V Brně zemřeli dva motocykloví závodníci

Český závodník Lukáš Pešek na motocyklovém šampionátu Alpe Adria v Mostě.

Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili. Oběťmi jsou dvaatřicetiletý...

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

Obohatili brněnskou gastroscénu. Na jejich sladké, trhané i burgery se stojí fronty

Spolumajitel trojice brněnských podniků Pickle, Bucheck a Dezertírna Peter...

Oranžový skútr zastaví před nenápadným podnikem na rohu Orlí a Novobranské ulice v centru Brna. Peter Szamuhel z něj seskočí, a ještě než se za ním zavřou dveře Pickle, stihne pozdravit několik...

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

OBRAZEM: Nad Brnem pátral ohňostrojový Sherlock Holmes a otvíral tlamu T-rex

Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis vyhrál švýcarský tým Sugyp....

Mysteriózní show Záhada paradoxů inspirovaná Sherlockem Holmesem a naplněná nevšedními barvami a živými efekty zvítězila u odborné poroty na letošním ročníku Ignis Brunensis. Švýcarský tým Sugyp díky...

Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou

Bolek Polívka v roli Adama Zeminy na natáčení celovečerní hudební komedie Svět...

Bolek Polívka jako folkový písničkář v kómatu, svět snů, dvojrole i natáčení v historickém Franz Kafka Špitálu. Tvůrci oceňovaného filmu Invalida dokončují v Brně novou česko-slovenskou hudební...

15. července 2026  10:28

Klíšťová encefalitida víc postihuje mladé, za nárůst boreliózy může změna hlášení

Ilustrační snímek

V kraji letos výrazně přibylo hlášených případů lymské boreliózy přenášené klíšťaty. Hygienici za první pololetí evidují 733 nemocných, zatímco loni jich ve stejném období bylo 116. Na první pohled...

15. července 2026  6:10

Lávka přes řeku Svitavu zkracuje cestu na sportoviště v Blansku

Nově otevřená bezbariérová lávka přes řeku Svitavu, která propojuje Sportovní...

Nová bezbariérová lávka pro pěší a cyklisty za téměř 16 milionů korun od úterního odpoledne zkracuje cestu z centrální části Blanska na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Lávku dlouhou 37 metrů otevřeli...

14. července 2026  15:42

Zdrogovaný muž zběsile ujížděl hlídce rychlostí 200 km/h, skončil ve svodidlech

Ujížděl 200kilometrovou rychlostí, skončil v betonových svodidlech

Užití drog ani tři platné zákazy řízení nezastavily padesátiletého muže, který minulou středu sedl za volant půjčené Audi A6 Avant. Bylo to přitom už podruhé za poslední měsíc, kdy policisté ze...

14. července 2026  14:49

Požár mu vzal vše, za miliony z darů už ornitolog chystá novou stanici. Bude jiná

Premium
Ornitolog Zdeněk Machař už má po požáru nakreslenou novou záchrannou stanici...

Od požáru, který v noci zachvátil záchrannou stanici Zdeňka Machaře v brněnské Slatině, už uplynuly více než dva měsíce. Ornitolog s partnerkou stihli utéct, jejich psi však takové štěstí neměli....

14. července 2026  12:10

OBRAZEM: Děla, šavle i brodění Dyje. Dobšice znovu ovládla napoleonská bitva

Rekonstrukce bitvy u Znojma v Dobšicích, kde probíhaly nejtvrdší boje jedné ze...

Historie se o víkendu vrátila do Dobšic u Znojma. Stovky účinkujících v dobových uniformách připomněly rekonstrukcí bitvu z roku 1809, jednu z nejvýznamnějších událostí napoleonských válek na jižní...

14. července 2026  4:31

Barokní kašna jako párty bazén. V Brně dováděly desítky lidí, strážníci nezasahovali

Čtyřicet pařících mladíků v Brně poskakovalo v kašně ze 17. století

Desítky mladých lidí proměnily v sobotu večer barokní kašnu Parnas na brněnském Zelném trhu v improvizovaný bazén. Během akce Karaoke na náměstí, kterou pořádala skupina Game of Life, se účastníci...

13. července 2026  14:41

Azyl až pro deset tisíc ptáků. U Brna chtějí pomáhat nemocným a zraněným holubům

Holubi přelétávají nad vojenským holubníkem francouzské armády.

Tisícům zraněných a nemocných holubů má v budoucnu pomoci nové rehabilitační centrum, které vzniká u Brna. Jeho součástí bude specializované zázemí pro léčbu a rekonvalescenci, karanténní zóna a...

13. července 2026  13:42

Muž v Brně podle policie zabil družku a pak spáchal sebevraždu. Případ odloží

ilustrační snímek

Jednapadesátiletý muž v brněnských Tuřanech podle policie zabil svou padesátiletou družku a následně spáchal sebevraždu. Kriminalisté pracují s verzí, že tragédii předcházely dlouhodobější vztahové...

13. července 2026  13:14

Opilý rybář mířil na dva chlapce plynovou pistolí. Předtím jim zlomil pruty

Chytali jsme jak klasickou tak vertikální přívlačí. Klasika ale jednoznačně...

Večerní rybaření u vodní nádrže Letovice se změnilo v dramatický zážitek pro dva školáky. Opilý rybář je obvinil z pytláctví, zlomil jim pruty, mířil na ně plynovou pistolí a při jejich odjezdu...

13. července 2026  11:34

Zetor v Brně definitivně končí, stěhuje výrobu do Asie. V Evropě je draho

Zetor Řada 6

Zetor Tractors ukončuje po osmdesáti letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná, chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj.

13. července 2026

Punkevní jeskyně vábí na krápníky i loďky, příliš početné výpravy však místy vadí

Rozsáhlý podzemní systém Punkevních jeskyní vázaný na ponornou říčku zahrnuje...

Více než 200 tisíc lidí si každý rok prohlédne hlavní tahák Moravského krasu. Punkevní jeskyně lákají na pestrou krápníkovou výzdobu i plavbu na lodičkách. Jen skupiny turistů jsou někdy příliš...

13. července 2026  6:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.