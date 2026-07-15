Z nemocničního lůžka do světa snů. V Brně vzniká nová komedie s Bolkem Polívkou

Na nemocničním lůžku leží Bolek Polívka. V natáčené scéně se téměř nehýbe, zatímco kolem něj se střídají kameramani, osvětlovači i zvukaři. Historická budova Franz Kafka Špitálu v centru Brna se na několik týdnů proměnila ve filmovou lokaci nové česko-slovenské hudební komedie Svět podle Adama, která má do kin zamířit v roce 2027.
Za snímkem stojí tvůrčí tým oceňované černé komedie Invalida. Režisér Jonáš Karásek tentokrát vsadil na neobvyklé propojení muzikálu, humoru a společenských témat. „Je to střet smutné reality se sny starého člověka,“ popisuje základní myšlenku filmu. Hlavní hrdina Adam Zemina, folkový písničkář v podání Bolka Polívky, po infarktu upadá do kómatu. Většina příběhu se odehrává právě v něm.
Život je takový. Věci, které se zdají vážné, nám nakonec připadají komické. A věci, které vypadají komicky, mohou skončit velmi tragicky.
Bolek Polívka
„Realita je smutnější a o to veselejší je sen, který se hlavnímu hrdinovi zdá. V něm je vše dokonalé, postavy jsou buď velmi kladné, nebo velmi záporné,“ vysvětluje Karásek. Inspirací se staly i skutečné události na Slovensku, kde se místní obyvatelé postavili plánované těžbě zlata. „Je tam téma odchodu mladých lidí z vesnic i to, že právě ti staří nakonec svou obec zachrání,“ dodává režisér.
„Je to svět imaginace a magického realismu,“ navazuje Polívka. Ve filmu ztvárňuje hned několik podob své postavy – diváci ho uvidí jako stárnoucího hudebníka i stoletého dědečka. Právě střídání vážných a komických poloh považuje za jednu z největších předností scénáře. „Život je takový. Věci, které se zdají vážné, nám nakonec připadají komické. A věci, které vypadají komicky, mohou skončit velmi tragicky,“ zamýšlí se herec.
Nemocniční scény pro něj znamenají nezvyklou hereckou zkušenost. Zatímco kolem něj štáb připravuje další záběry, většinu času tráví nehybně na lůžku. „Je to poprvé, kdy tři dny ležím v posteli a kolem mě se odehrává celý film,“ směje se.
„Hraji dvě postavy. Společné mají jen to, že je hraju já. Dvojroli má ale více herců,“ vysvětluje Zuzana Kronerová. Vedle přísné vrchní sestry si zahraje i energickou ženu z vesnice, která se snaží spolu s ostatními obyvateli zabránit zničení krajiny plánovanou těžbou zlata.
Dva světy, dvě role, jeden herec
Právě prolínání nemocniční reality se světem, který si hlavní hrdina vytváří ve své mysli, otvírá možnost stejným hercům ztvárnit dvě zcela odlišné role.
Stejný princip se dotkne i dalších členů hereckého obsazení. Vedle Bolka Polívky se ve filmu objeví také Marek Vašut, Zuzana Fialová, Lukáš Latinák, Anna Polívková, Jozefína Krycnerová, Marek Majeský nebo Tomáš Bognár.
Přestože film otevírá témata ochrany krajiny, odchodu mladých lidí z venkova nebo fungování společnosti, na place panuje uvolněná atmosféra. Kronerová vzpomíná hlavně na první společný natáčecí den. „Připomínal mi školní výlet. Byli jsme všichni spolu, kamarádili jsme se a měla jsem pocit, že jsem o několik desetiletí omládla,“ říká s úsměvem.
Po úvodních natáčecích dnech v Bratislavě se štáb přesunul na jižní Moravu. Nejprve několik dní natáčel exteriéry v Lažánkách na Brněnsku, poté se přesunul do interiérů Franz Kafka Špitálu v Brně, kde ve středu zakončí místní část natáčení a vrátí se zpět na Slovensko. Vedro uvnitř budovy sice znesnadňuje práci hercům i filmařům, před kamerou ale musí všechno působit samozřejmě. „Rádi bychom film představili na festivalu v Karlových Varech,“ říká producent Jan Hubáček.
Až se příští rok diváci usadí do kina, nejspíš je ani nenapadne, že za několika minutami na plátně stojí hodiny čekání, desítky lidí v zákulisí a letní tropy, které ani nepřetržitě běžící větráky nedokázaly zkrotit.