Bobycentrum jubiluje. Vedle hotelu by se mi líbil stadion, říká jeho provozovatel

„Když jedu třeba taxíkem nebo mluvím s lidmi, nepanuje už obecný názor, že by to bylo něco špatného. Každý si pamatuje Bobycentrum, které bylo před třiceti lety pecka, pak v úpadku. Dnes už se zase někam vrací a zlepšuje,“ pochvaluje si v exkluzivním rozhovoru pro MF DNES Jaroslav Svoboda, majitel sítě hotelů Czech Inn Hotels, zahrnující i Cosmopolitan Bobycentrum.

Narodil jste se v Brně, vyrůstal v Blansku. V 90. letech bylo Bobycentrum symbolem brněnského rozmachu. Jak jste ho tenkrát vnímal jako člověk z regionu?

V té době jsem byl zrovna na odchodu do Prahy, takže jsem hodně cestoval mezi Prahou a Brnem. Tady jsem ale chodil na diskotéku, na fotbal nebo i na kafe.

Takže jste zažil fotbalové zápasy s bouřlivou kulisou?

No jasně. Pro mě jsou to obrovské zážitky, když tam chodilo padesát tisíc lidí na každý zápas. Kolikrát se tam člověk ani nedostal, stadion přetékal fanoušky. Hlasatel hlásil, že je tam deset tisíc lidí, a bylo tam padesát tisíc. Brno tehdy hrálo dobrý fotbal. Předtím bylo ve druhé lize, kdy moc zážitků nebylo. Za Lužánky se ale chodilo i na hokej, i když za mé doby v 80. letech se hrálo spíš o sestup. Ale i tak byl stadion plný, chodilo jedenáct tisíc lidí.

Celý týden si nadšenci z brněnského oddílu TJ Start (v červeném) chystali trávník na stadionu za Lužánkami, aby si tam mohli k přípravnému zápasu pozvat Bzenec.

Když jste se dozvěděl o možnosti převzít Bobycentrum, vzpomněl jste si i na tyto zážitky?

To ani ne. Lhal bych, kdybych řekl, že jsem to udělal kvůli sentimentu nebo návratu. Šlo o čistě pragmatické obchodní rozhodnutí. Dlouhodobě jsme vnímali, že v Brně chceme mít hotely a že chceme přejít taky do Vídně, protože chceme mít centrálu Brno–Vídeň. Před pěti lety jsme si řekli, že tady budeme mít první hotel a pak se rozšíříme.

Začínal jste jako číšník a teď jste majitelem největší sítě hotelů v Česku. Kudy vedla vaše cesta?

Vyučil jsem se kousek od Brna, na malém učilišti v Lomnici u Tišnova. Pak jsem začal pracovat po restauracích v Brně a okolí. Potom přešel do Prahy, dodělal si maturitu a začal pracovat jako číšník, kuchař, recepční. Vypracoval jsem se na restauračního manažera, pak hotelového, zkusil i obchodního a v 27 letech vzal pozici ředitele hotelu. V 29 mě to přestalo bavit a začal jsem podnikat. První hotel jsem si před 20 lety pronajal v Krkonoších, kde byla zrovna příležitost. Od té doby jsem přibíral další, rozšiřoval tým lidí a vybudoval velkou síť.

Směřoval jste k podnikání v hoteliérství už v mládí v Blansku?

Šel jsem na obor kuchař-číšník, protože jsem nechtěl do fabriky. Jiný obor mě nelákal, tento je kreativní. A myšlenky, že chci řídit hotel? Nějaké ambice jsem měl vždycky.

Hotely mají za sebou kvůli covidu těžké roky. Bobycentrum jste si pořídili ještě před pandemií, která vám ovšem zásadně narušila plány. Jak jste na tom?

Hotely, jež provozujeme, jsou na tom dnes dobře. Covid jsme přežili lépe než ostatní. Byli jsme flexibilnější, pracovitější, rychlejší, dokázali reagovat na změny. Udělali jsme spoustu změn, museli se zeštíhlit, ale nezavřeli jsme. Nemohli jsme ubytovávat turisty, ale obchodníky ano. Zaměřili jsme se proto na lidi, kteří mohli cestovat. Díky tomu jsme po uvolnění pravidel měli obrovský náskok před konkurencí. Když to zjednoduším, měli jsme loni nejlepší rok v celé historii. Dostali jsme se už na předcovidová čísla.

Brněnské hotely dostaly velkou ránu i kvůli konci MotoGP. Ovlivnil vás zásadně?

Byla to sice jedna z nejvýznamnějších akcí v regionu, ale jedna vlaštovka jaro nedělá. Když jedna akce skončí, je to škoda, pakliže všechno ostatní funguje, dá se nahradit. MotoGP byla velká akce, prodávalo se za hodně vysoké ceny, město bylo přeplněné. Trvalo to i celkem dlouho, nebyl to jednorázový víkend, lidé si pobyt prodloužili. Ale úplně nás to nepálí. Slabé je i výstaviště, už není jako před covidem. Ale Brno už má zaplaťpánbůh – a i proto tady chceme mít hotely – možnost oslovovat víc typů zákazníků než jen na pár akcí v roce. Potřebujeme fungovat po celý rok, takže nám MotoGP sice chybí, ale netrápíme se jejím koncem, dokážeme hotel naplnit jinými klienty.

Jaroslav Svoboda Je brněnským rodákem, vyrůstal v Blansku, letos oslaví padesátiny. Vystudoval odborné učiliště v Lomnici u Tišnova a střední hotelovou školu v Praze. Firmu Czech Inn Hotels založil s britským partnerem v roce 2003. Společnost dostal do současné pozice největší hotelové sítě v Česku, do níž patří zhruba 30 hotelů s víc než sedmi tisíci lůžky. Ve volném čase rád hraje šachy, je také aktivním běžcem.

Nelitujete, že jste sem zamířili?

Vůbec ne, naopak. Jsme rádi, že jsme sem přišli. Jsme přesvědčeni, že v Brně máme mít další hotel, protože se nám daří.

V čem je pro vás Brno hoteliérsky zajímavé?

Je tady málo hotelů. Třeba v Praze, kde jich máme nejvíc, je obrovská nabídka. Sice je tam i velká poptávka, ale nabídka je podstatně vyšší. Jsme zvyklí na velkou konkurenci a tady tak velká není. A druhá věc – zaměřujeme se nejen na obchodníky a turisty, ale i další klienty – zájmové, skupinové a další. Zatímco ostatní hotely jedou pořád ve svých kolejích, čekají na veletrhy. Město tak trošku pospává, díky tomu je tady jednodušší něco udělat, něčím zaujmout, nějak vyniknout.

V Praze je podle vás dvojnásobek hotelů, než kolik je reálně potřeba. Jak je na tom Brno?

Na současnou poptávku má Brno hotelů tak nějak akorát. Ale když tady bude víc dobrých hotelů, uživí se všichni dobře a ještě sem přivedou další klienty.

Čím se lišíte od konkurence?

Máme opravdu velké kongresové a konferenční prostory, které jiný hotel nemá. Můžeme uspořádat několik velkých konferencí pro několik tisíc lidí, stejně tak různých kulturních či sportovních akcí. V tomto jsme absolutně výjimeční. Máme dostatečné zázemí, abychom akce obsloužili i z hlediska gastronomie a všech ostatních služeb.

Když nemíří na kongres, proč by se měli ubytovat právě u vás?

Když nejedou obchodně, ubytují se kvůli tomu, že se ve velké hale pravidelně konají muzikály i jiná kulturní představení. Z pohledu turisty je tady dobré zázemí. Snadno a bezpečně zaparkuje. Má tady dobrou restauraci, volnočasové aktivity, wellness, fitness, kadeřnictví. Má u nás zázemí jako v každém dobrém velkém hotelu.

Kdo tvoří vaši klientelu?

Z poloviny obchodníci a z poloviny turisté. Většinu hostů máme českých a slovenských. Už před covidem tvořili polovinu, teď jich máme ještě víc. Je to příjemné a dobré zjištění. Přizpůsobujeme se jim, vytváříme pro ně speciální nabídky. Vycházíme jim opravdu hodně vstříc.

Vydělává vám brněnský hotel?

Ano. Nechci ale říct, kolik přesně.

Ani řádově?

V roce 2022 jsme nejen jako firma, ale i v jednotlivých hotelech dosáhli historicky nejenom nejlepších tržeb, ale i nejvyššího zisku. To se týká i brněnského hotelu.

Máte povědomí, jak je lokalita Bobycentra a stadionu dnes lidmi vnímána?

Vnímám to tak, že se léta letoucí jedná, co tady má stát místo stadionu, jak využít pozemky. Vývoj sledujeme, ale aktivně nijak nezasahujeme. Je mi jasné, že dřív nebo později tady něco vyroste, nebude tady pořád ruina stadionu. Když vzniknou kanceláře či komerční prostory, bude to pro nás dobré. Kdyby vyrostl nový stadion, bude to super, protože služby se budou vzájemně synergicky doplňovat. Nejhorší varianta je, že místo zůstane, jak je.

Co by se s místem mělo stát?

Nejvíc by se mi líbil stadion. Vždycky tady byl, tak proč by nemohl být znovu. Ale nejsem ten, který o tom bude rozhodovat.

Jako předloha pro návrh nového brněnského fotbalového stadionu posloužilo týmu architekta Petra Hrůši římské Koloseum.

Mluví se i o rezidenční čtvrti.

Cokoli bude lepší než teď. Vyjma hřbitova, ten by nám asi nepomohl.

Hotel měl pošramocenou pověst, byl i krátce zavřený. Daří se vám napravovat jeho obraz?

Daří. Děláme to mravenčí zodpovědnou prací. Našim hostům poskytujeme dobré služby a komfort. Ti nás pak doporučují dál. Když jedu třeba taxíkem nebo mluvím s lidmi, nepanuje už obecný názor, že by to bylo něco špatného. Každý si pamatuje Bobycentrum, které bylo před 30 lety pecka, pak v úpadku. Dnes už se zase někam vrací a zlepšuje. Jsem proto rád, že ke zlepšení pomáháme, že má naše práce smysl.

Hotel jste si pořídili před pěti lety. Kam se ve městě chcete posunout za dalších pět deset let?

V Brně chceme mít tři až pět hotelů, a v to v kratším horizontu následujících dvou let.

Jde o hotely v centru?

Je nám jedno, kde hotel je. Samozřejmě čím blíž centra nebo obchodních zón, tím lépe, ale Brno není tak velké, abychom neuměli provozovat hotel v jakékoli části. V danou chvíli máme vytipované hotely v centru.