Koupě brněnského Bobycentra byl kalkul, říká majitel. Nyní se tam vracejí lidé

Mnoho let prožil v zahraničí, různě po Evropě i v USA. Formovalo to i jeho náhled na byznys. „Pochopil jsem, že jestli chci žít opravdu svobodně, nestačí žít pouze v demokratické zemi, ale je potřeba, zvlášť při mé mentalitě, stát na vlastních nohách,“ vypočítává pro iDNES.cz čtyřiašedesátiletý Daniel Šorm.

Podnikání zároveň vidí z více úhlů pohledu. „Není tak důležité, čím se zabýváte, ale jak naplno to děláte, abyste třeba později mohl pomáhat nejen své rodině a příbuzným, ale i sociálně slabším,“ míní Šorm. „Zní to sice jako klišé, ale v prvních letech nového tisíciletí před mým dalším mnohaletým pobytem v cizině jsem to skrze mnou vlastněné firmy i štědrou charitativní činností v řádech vyšších desítek milionů také prokázal.“

Při svých služebních cestách na Moravu si dle svých slov Bobycentrum zamiloval. Zábavní areál koupil v dražbě na začátku léta 2003. Vyhrál s cenou 231 milionů korun (bez pozemků). „Dražba samotná skutečně připomínala vysoce adrenalinový sport, ale jinak... Šlo o čistě ekonomický kalkul a srdeční záležitost,“ popsal. Připadl mu hotel, zábavní hala, restaurace, kanceláře i sportovní zařízení. Je jednatelem společnosti Bobycentrum Alfa, které budova doteď patří. Jelikož žije v zahraničí, záležitosti spojené s areálem nyní vyřizuje jeho bratr Michal.

Za své podnikatelské kariéry zažil samozřejmě i těžké chvíle. „Prošel jsem si velkou finanční krizí v době covidu a války na Ukrajině, kdy mi velkou pomocí byl můj bratr Michal a kamarád Honza Krejčí, oba vrcholní manažeři Bobycentra. A když se následně přihlásili oba mí nejstarší synové Jan a Dan a v roce 2023 i Petr Kareš - mimochodem nejen exmistr světa v K1 (kickbox – pozn. redakce), ale i špičkový analytik a manažer - s návrhem pomoci a nových vizí ohledně budoucnosti, neváhal jsem,“ říká Daniel Šorm.

Za covidu Czech Inn Hotels nabízely v Bobycentru místo hotelového ubytování možnost dlouhodobého bydlení, což pomohlo hotelu i k pravidelné klientele. V současnosti je obsazenost devadesátiprocentní, bývá i zcela obsazený. „Často k nám jezdí sportovní týmy, máme byznys klientelu i rodiny. Budova je prostorově velmi velkorysá, mohli jsme tak zřídit rodinné pokoje i dvoupokojová apartmá. Podobně prostorné hotelové budovy se dnes nestaví,“ doplnil viceprezident Czech Inn Hotels Petr Chabera.

Šorm se i po šedesátce cítí být v dobré kondici. Hodně mu pomáhá celoživotní sportování. „Je to pro mě nedílnou součástí mého životního stylu a kromě udržování dobré fyzické kondice mi dlouhodobě zlepšuje i kondici psychickou. Mluvím o sportu provozovaném pravidelně, i když na amatérské úrovni, konkrétně tenis, ping pong, činky,“ vypočítává své sportovní záliby.