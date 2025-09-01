Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. Hasiči vyprošťují dva lidi

  18:38
Dálnici D2 v pondělí po 17:40 uzavřela na 11. kilometru u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda nejméně tří nákladních automobilů. Uzavřená bude nejméně dvě hodiny, hasiči vyprošťují dva lidi, informovali mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka a hasičů Jan Dvořák.

Nehoda tří aut zastavila v pátek odpoledne provoz na 6. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Na místě se srazily dodávka, osobní a nákladní vůz. | foto: HZS JMK

„Na 11. kilometru se podle prvních informací srazily nejméně tři nákladní automobily, dálnice je zcela uzavřená, dopravu odkláníme na 25. kilometru u Hustopečí,“ řekl Chaloupka.

Hasiči vyprošťují dva lidi, doplnil mluvčí hasičů Dvořák s tím, že uzavírka dálnice bude trvat nejméně dvě hodiny, protože bude nutné kamiony odtáhnout.

Při nehodě tří aut na D2 se zranilo i dítě. Dálnice před Brnem hodinu a půl stála

Na místo vyjeli také záchranáři, na cestě je vrtulník, zda jsou na místě zranění a jak vážný je jejich stav, se zatím nepodařilo zjistit.

