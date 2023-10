Žádný blog nebyl podle jejích představ, tak si Brněnská máma založila vlastní

Nápad začít psát blog přišel na mateřské dovolené s druhým dítětem. „Když měl syn zhruba půl roku, začalo mi připadat, že se doma nudím a tolik nezaměstnávám hlavu,“ popisuje Veveričíková. S dětmi vždy ráda chodila na výlety a tipy pak předávala svým kamarádkám. Proto ji napadlo, že by soupis výletů mohl zajímat i ostatní rodiče.

„Dalším impulzem bylo i to, že když jsem byla na první mateřské s dcerou, zvládala jsem pracovat na poloviční úvazek,“ vzpomíná a dodává, že s dvěma dětmi už pracovat nešlo. Proto se zaměstnala tak, že si založila blog.

„Taky jsem měla pocit, že v Brně takový blog chybí. Vždycky mi u ostatních něco scházelo nebo to nebylo podle mých představ,“ vysvětluje.

Na svém blogu se věnuje hlavně tipům na rodinné výlety. „Mám to rozdělené na dvě kategorie, v Brně venku a v Brně uvnitř,“ upřesňuje. Rodiče tak jistě ocení, že její tipy zahrnují výlety jak pro pěkné, tak pro škaredé počasí.

Nejradši má dětské kavárny, muzea nebo zábavní parky. Z venkovních aktivit upřednostňuje dětská hřiště nebo zajímavé naučné stezky, například stezku Akátky v brněnských Židenicích.

Zaměřuje se také na turistiku v okolí Brna, kterou doporučuje v kategorii výlety do okolí. Jedním z nejhezčích výletů je podle ní dětská naučná stezka Kuřimská hora či naučná stezka Babí lom ve Vranově u Brna, kde je i originální samovýčep a lesní bar.

Dalším oblíbeným místem, jejž Veveričíková na blogu doporučuje, je Otevřená zahrada v centru Brna. „Je to oáza, o které spousta lidí dodnes neví,“ přibližuje. Líbí se jí na ní dobrovolný vstup, ohrady se zvířaty a hřiště pro děti. Oceňuje také možnost občerstvení. „Mám moc ráda výlety, kde je i dobré jídlo,“ směje se.

Sklízí úspěchy a také pozitivní ohlasy

Se svým blogem už dosáhla několika úspěchů, nejvíce si považuje nominace na Maminku roku 2020. „Dostala jsem se tam do užšího výběru, to pro mě byl asi největší úspěch,“ přemítá. Vyhrála také například soutěž o nejlepší článek od Benu lékárny.

Negativní reakce na svůj blog Veveričíková skoro nedostává. Párkrát jí rodiče napsali, že nebyli spokojeni s restaurací nebo že kvůli ní bude na doporučovaném místě na výlet velmi plno. Veveričíková však míní, že je to jen chvilková záležitost. „Když se na dané místo po nějaké době vrátím, žádné davy tam nejsou,“ vysvětluje.

Občas naopak dostane i pozitivní zpětnou vazbu, ze které má velkou radost. „Vždycky mě potěší, když si lidé najdou chvíli nejenom ke kritice, ale i k pochvale. To si myslím, že je vzácnější,“ přibližuje.

Plány do budoucna tato podnikavá maminka má, ráda by svůj koníček spojila i s prací. „Samozřejmě bych byla moc ráda, kdyby mě blog živil,“ uvádí s tím, že ale nechává vše plynout a žádné zásadní kroky pro to nedělá. Kromě cílů s vlastním blogem má i jedno osobní přání. „Mám takový sen, že bych jednou chtěla napsat dětskou knížku,“ prozrazuje na závěr.