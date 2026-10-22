Exministr Blažek se může radovat, soud zrušil změnu jeho stavebních parcel na pole

Blažek a Kerndl a další dva spoluvlastníci před lety koupili pozemky v obci Březina pár kilometrů od Brna. V době koupě byly tyto parcely pouze polem, nicméně s vidinou možné změny na stavební parcelu.
To byl i důvod, proč si jej pořizovali, jak přiznal Kerndl. „Pozemky jsem spolu s dalšími vlastníky kupoval s tím, že by mohly v budoucnu sloužit pro bydlení našich rodinných příslušníků,“ uvedl letos v únoru Kerndl, který v příštích týdnech skončí ve funkci náměstka brněnské primátorky.
Před pár lety však obec s novou politickou reprezentací krok svých předchůdců přehodnotila a v územním plánu jej určila opět jako nezastavitelné a de facto bezcenné pole.
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Majitelé včetně Blažka a Kerndla to logicky nesli nelibě. Nakonec se jeden z nich – Tomáš Tureček – svým jménem obrátil na Krajský soud v Brně se žalobou, aby tuto změnu v územním plánu zrušil, a uspěl.
„Aby mohla být shledána změna využití pozemků za přijatelnou, musí obec svůj krok přesvědčivě odůvodnit. Tyto požadavky ovšem dle soudu nejsou v řešeném případě naplněny,“ stojí v rozsudku Krajského soudu v Brně, pod nímž je podepsaný předseda soudního senátu Petr Polách.
Zejména míří k argumentu obce, která svůj krok prezentovala jako „opravu chyby“, o nedostatečnosti dopravní kapacity v tamní lokalitě. Obec argumentuje tím, že k pozemkům v současnosti vede cesta široká přibližně 3,5 metru. Ta je navíc vymezená okolní zástavbou, opěrnými zdmi a tamním terénem.
„Tato komunikace nyní obsluhuje asi pět rodinných domů, zatímco realizace zástavby v předmětných plochách by přinesla dalších čtrnáct domů,“ vysvětluje obec změnu zpět na nestavební parcely. Podle ní je tento krok ve veřejném zájmu, aby byla zachována funkční a bezpečná dopravní obsluhy stávající zástavby.
Podle soudu však obec tato své tvrzení ničím nepodložila. „Neodvolává se v tomto ohledu na žádné podklady (studie či odborná vyjádření) ani stanoviska orgánů státní správy na úseku bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jako je policie, hasiči nebo silniční správní úřad,“ poznamenal soud.
Podle zveřejněného rozsudku se obec ani dostatečně nevypořádala s tím, jestli by nešlo omezit zástavbu na pozemcích jen nějak částečně, proto novou regulaci, tedy nemožnost stavět na pozemcích, zcela zrušil.
„Nesouhlasíme s tím. Podle nás míra zásahu do vlastnických práv v rámci testu proporcionality byla dodržena,“ reagoval právní zástupce obce Radek Ondruš s tím, že proti pravomocnému rozsudku chystá kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.