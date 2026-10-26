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Obálka s desetitisíci jako „dar občanům“. Zájemce o pronájem v Blansku narazil

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  12:02

Zajištěná obálka s penězi, kterou žadatel o pronájem městského nebytového prostoru v Blansku přidal k žádosti. (říjen 2026) | foto: Policie ČR

Byl to úplatek, nebo dar obyvatelům města? Právě motiv předání několika desítek tisíc korun u žádosti o pronájem nebytových prostor se stal jednou z klíčových otázek případu, který od jara rozplétali blanenští kriminalisté. Ti nakonec dospěli k závěru, že mají dost důvodů navrhnout obžalobu. Podezřelému v případě odsouzení hrozí až šest let vězení.

Zájemce o pronájem městských nebytových prostor v Blansku spolu se žádostí předal představitelům města obálku naditou desítkami tisíc korun, tvrdí v návrhu na obžalobu kriminalisté, který případ vyhodnotili jako podezření z podplacení.

„Podezřelý však od počátku odmítal, že by se jednalo o úplatek. Podle jeho vyjádření měly být peníze určeny jako dar občanům města a neměly souviset s rozhodováním o pronájmu nebytových prostor,“ shrnula obhajobu muže policejní mluvčí Kateřina Batelková.

Blanenští kriminalisté se případem zabývali od dubna letošního roku. Při vyšetřování zjišťovali především to, zda peníze mohly ovlivnit rozhodování o pronájmu a zajistit žadateli výhodu oproti ostatním zájemcům.

Tyto úplatky vyšly draho. Soud napařil sedmi stíhaným čtyřikrát vyšší sankce

Kriminalisté shromažďovali důkazy a vyslýchali zúčastněné osoby. Po několika měsících dospěli k závěru, že jsou důvody k trestnímu stíhání. V uplynulých dnech proto předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro zločin podplacení.

V případě odsouzení hrozí muži za tento trestný čin jeden rok až šest let vězení, případně propadnutí majetku.

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