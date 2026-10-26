Obálka s desetitisíci jako „dar občanům“. Zájemce o pronájem v Blansku narazil

Zájemce o pronájem městských nebytových prostor v Blansku spolu se žádostí předal představitelům města obálku naditou desítkami tisíc korun, tvrdí v návrhu na obžalobu kriminalisté, který případ vyhodnotili jako podezření z podplacení.
„Podezřelý však od počátku odmítal, že by se jednalo o úplatek. Podle jeho vyjádření měly být peníze určeny jako dar občanům města a neměly souviset s rozhodováním o pronájmu nebytových prostor,“ shrnula obhajobu muže policejní mluvčí Kateřina Batelková.
Blanenští kriminalisté se případem zabývali od dubna letošního roku. Při vyšetřování zjišťovali především to, zda peníze mohly ovlivnit rozhodování o pronájmu a zajistit žadateli výhodu oproti ostatním zájemcům.
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Kriminalisté shromažďovali důkazy a vyslýchali zúčastněné osoby. Po několika měsících dospěli k závěru, že jsou důvody k trestnímu stíhání. V uplynulých dnech proto předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby pro zločin podplacení.
V případě odsouzení hrozí muži za tento trestný čin jeden rok až šest let vězení, případně propadnutí majetku.