Radnice odmítá informovat opozici o investici za 260 milionů, chystá žalobu

Přihlásit se do tendru na demolici stávajících lázních mohli uchazeči do 1. prosince minulého roku. Od té doby ale není příliš mnoho nových zpráv, jak příprava obří investice postupuje, a tak se po nich začala pídit opozice.

Ta obdržela podle zastupitele Lukáše Tomana (Fórum Blansko) mimo jiné sdělení, že město neví, kolik firem a kdo se do této veřejné zakázky přihlásil, tedy do zakázky, u které je samotné město Blansko jejím zadavatelem.

„Taková odpověď je potom už i za hranou elementární slušnosti, možná i zdravého rozumu. Již měsíce přitom zakázka probíhá a jedná o ní radou města ustanovená komise,“ poznamenal. Poukazuje i na to, že nedávno městští radní jednoho uchazeče z tendru vyřazovali, tedy museli mít informace.

Toman stejně jako jeho zastupitelský kolega Jan Došek za stejné uskupení se proto rozhodli vymoci informace pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Město jim žádost zatrhlo, krajský úřad, ke kterému se odvolali, ale blanenský verdikt zrušil a nařídil informace poskytnout.

Lhůta na jejich poskytnutí už uplynula, nicméně informací se opozice nedočkala. Radnice naopak vydala prohlášení, že má jiný právní názor než krajský úřad a podává správní žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Případným zveřejněním nechce údajně ohrozit sledovaný tendr na zakázku za více než čtvrt miliardy.

Město nesdělilo ani počet uchazečů

Situace je o to pikantnější, že v čele Blanska stojí Jiří Crha (ODS), který zároveň sedí i právě na krajském úřadě jako náměstek a v minulosti tam dlouhé roky působil i jako ředitel. Někteří tak v nadsázce situaci popisují tak, že Crha žaluje sám sebe.

„I když může mít veřejnost pocit, že se stále nic neděje, protože zhotovitel ještě není známý, není tomu tak. V případě krytého bazénu nejde o klasické zadávací řízení, ve kterém zájemci o zakázku do určitého konkrétního termínu podají své závazné nabídky. Těmi se hned v následujícím kroku zabývá hodnoticí komise podle předem stanovených kritérií,“ vysvětloval už před časem vedoucí oddělení investic blanenského úřadu Marek Štefan.

V případě, jaký zvolila tamní radnice, se podle něj zjišťuje zájem firem o zakázku a posuzuje se, jestli zájemci splní nezbytné kvalifikační předpoklady. „Firmy, které splní předem dané podmínky, následně podávají předběžné nabídky a v rámci dalších fází řízení se o nich s uchazeči podrobně jedná. Po vzájemných konzultacích může dojít ještě k úpravám technických požadavků nebo zpřesnění zakázky,“ doplnil.

Podle Tomana ale nic nebrání tomu říct alespoň to, kolik firem se do tendru na začátku přihlásilo. I tuto informaci totiž radnice odmítá uvést. „Budeme dále trvat na povinnosti sdělit informace ve smyslu pravomocného rozhodnuti krajského úřadu,“ dodal zastupitel s tím, že samotné podání žaloby nemá odkladný účinek pro poskytnutí. O tom by musel předběžným opatřením rozhodnout až soud.