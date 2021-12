Spor o cenu tepla v Blansku se vyhrotil, město zvažuje výpověď dodavateli

Radnice chtěla zjistit, zda má firma na takové zvýšení nárok, protože každá ze stran si jinak vykládá smlouvu, kterou město s firmou uzavřelo.

Radnice přitom v minulosti tvrdila, že smlouva je precizně sepsaná a že má cenu tepla pod kontrolu. Jenže už nikdo z Blanska nedodal, že s aktem sporného řízení musí souhlasit také ZT Energy, což se nestalo.

„Protistrana nevyjádřila potřebný souhlas, bez kterého ERÚ nemůže v těchto případech zahájit sporné řízení. Lhůta uplynula minulý týden,“ uvedl mluvčí ERÚ Michal Kebort. Úřad tak nevydá ani předběžné opatření, kterým chtělo město – minimálně na čas – „zmrazit“ zvýšené zálohy na listopad a prosinec.

Redakce MF DNES se dotazovala provozovatele, zda souhlas vydá, a později i na to, proč jej nevydal. ZT Energy ani jednou na otázky nereagovala.

Radnice věřila, že řízení skutečně proběhne a díky tomu i zjistí, kdo je primárním dodavatelem plynu. To paradoxně neví, i když se plyn pálí v městských kotelnách.

Blansko chce znát tyto informace i kvůli tomu, že dosavadní dodavatel na podzim zkrachoval, firma ZT Energy musela hledat nového a kvůli tomu navýšila zálohy. Vyšší cenu 778 korun za gigajoule tepla stanovila firma i pro příští rok, což blanenské radní namíchlo a navrhují ZT Energy předčasně vypovědět smlouvu.

„Bez doložení primárních podkladů nelze prokázat, zda má provozovatel zafixovanou cenu zemního plynu, v jaké výši ani na jak dlouhou dobu. A tedy ani to, že bude schopen tuto cenu tepla garantovat po celý rok 2022,“ prohlásil blanenský místostarosta Ivo Polák (ČSSD).

K jakému datu by případně mělo dojít k výpovědi smlouvy trvající do konce roku 2023, radnice nesdělila. Brzy to ale nejspíš nebude, protože město teprve musí najít nového provozovatele. Do té doby bude vést spory o výši ceny tepla, kterou lidem nejspíš nezbude než zaplatit.