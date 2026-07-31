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Moderna na místě zchátralých lázní. Blansko otevírá nový bazén za 320 milionů

Oldřich Haluza
  15:02
Desítky let byli obyvatelé Blanska zvyklí chodit do někdejších městských lázní. Poté, co předloni padly při demolici k zemi, vyrostl na jejich místě krytý bazén. Nový prosklený objekt přivítá první plavce v neděli, veřejnost tam ale může zamířit už v sobotu na den otevřených dveří. Bazén se nachází vedle akvaparku a naproti sportovní haly na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka.

Nová krytá plovárna nabízí pětadvacítku s šesti drahami. Vedle je k dispozici výukový bazén, prostor pro plavání kojenců, vířivka až pro 10 lidí a parní sauna se zážitkovými sprchami. V prvním patře se nachází divácká tribuna, která se bude hodit hlavně při sledování plaveckých závodů.

Demolice starých lázní a výstavba nového bazénu vyšla dohromady na 321 milionů korun bez DPH. Jednalo se o historicky největší investiční akci města. Během příprav rozpočet původně narostl až na 450 milionů, politici proto plány seškrtali do střídmější podoby. Blansku se podařilo získat dotaci z Národní sportovní agentury ve výši 92 milionů, Jihomoravský kraj přispěl 10 miliony.

Blansko otevřelo nový krytý bazén, historicky největší investici města. Plavcům nabídne šestidráhový bazén, výukovou část i wellness zázemí. (31. července 2026)
Blansko otevřelo nový krytý bazén, historicky největší investici města. Plavcům nabídne šestidráhový bazén, výukovou část i wellness zázemí. (31. července 2026)
Blansko otevřelo nový krytý bazén, historicky největší investici města. Plavcům nabídne šestidráhový bazén, výukovou část i wellness zázemí. (31. července 2026)
Blansko otevřelo nový krytý bazén, historicky největší investici města. Plavcům nabídne šestidráhový bazén, výukovou část i wellness zázemí. (31. července 2026)
13 fotografií

„Dnes je velký den pro Blansko. V historii měst jsou okamžiky, které se natrvalo zapíšou do jejich historie. Tento den k nim patří,“ prohlásil starosta města Jiří Crha (ODS) při pátečním slavnostním otevření.

Staré lázně byly v havarijním stavu, jejich provoz byl problematický. Rekonstrukce budovy vybudované při akci Z by podle Crhy vyšla na 600 až 700 milionů. Vedení města se proto rozhodlo jít cestou stavby nového bazénu.

Krytá plovárna bude zatím fungovat ve zkušebním režimu. Provoz zajistí městská firma Technické služby Blansko. Za hodinový vstup zaplatí dospělí 100 korun, seniory a studenty vyjde na 80 korun, mládež od 6 do 17 let o desetikorunu méně.

Bourání lázní začalo, místo nich postaví bazén. Bude největší investicí Blanska

„Už několik týdnů se postupně zaškolují naši zaměstnanci, kteří budou mít na starosti jak technologie, tak vlastní provoz budovy a péči o zákazníky. Zajišťovat budeme také provoz bufetu vedle recepce ve vstupní hale bazénu. K dostání zde budou zákusky, káva, nealko, saláty, pizza a další,“ přiblížil jednatel Technických služeb Blansko Radek Snopek.

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