Kouč z Blanska obstál v baseballu i zrádném slangu. Sní o nejlepší lize světa

Jiří Punčochář
  14:16
Ze skromného hřiště v Blansku a ve sportu, který v Česku nepatří mezi masově populární, se trenér Petr Stříbrcký vypracoval až k angažmá v klubu z nejlepší ligy světa. Úspěch našel houževnatý čtyřicátník v baseballu – působí na farmách Toronta Blue Jays, kde je tak prvním českým koučem v organizaci některého z týmů slavné MLB. S touto vizitkou nedávno pomohl i reprezentaci k bronzu na ME.
Baseballový trenér Petr Stříbrcký během mistrovství Evropy 2025 v Rotterdamu. U...

Baseballový trenér Petr Stříbrcký během mistrovství Evropy 2025 v Rotterdamu. U reprezentace působil jako asistent a kouč běžců na metách. | foto: Fotobanka ČBA

Pochlubit se tím, že si baseballem vydělává v profesionálním prostředí na živobytí, může v českém prostředí jen málokdo. Petr Stříbrcký do této skupiny „vyvolených“ patří. Blanenský rodák, který jako hráč působil jenom krátce ve dvou menších týmech v extralize a jako trenér se věnoval hlavně mládeži, se úspěšně uchytil v zámoří a posledních sedm let působí v systému Toronta ze slavné MLB.

Širší sportovní veřejnost se o jeho příběhu dozvěděla teprve před dvěma týdny, když se Stříbrcký jako člen realizačního týmu podílel na historicky první medaili české reprezentace z evropského šampionátu.

Historický úspěch. Čeští baseballisté vezou z mistrovství Evropy bronzové medaile

„Pro český baseball je to neuvěřitelná událost. Stejně tak pro mě. Kladu ji hodně vysoko. Na vlastní oči jsem si ověřil, že kluci v Česku dělají za poslední roky skvělou práci, jdou správnou cestou. Rozvoj, nastartovaný v českých podmínkách, je neskutečný,“ řekl Stříbrcký s bronzem z ME na krku.

Sám z těchto podmínek před zhruba dvaceti lety vyšel. A nejen v tom, že se ve světě dokázal špičkově uplatnit s baseballem, je Stříbrckého cesta unikátní. Pozoruhodná je i svým směrem.

Bývalý hráč Blanska a Techniky Brno ji vzal přes Portugalsko, kam šel studovat v rámci vysokoškolského programu Erasmus. Zároveň dál hrál a věnoval se školení a výchově baseballových trenérů, během nichž se seznámil s lidmi z Toronta. Pozvánka na trenérskou stáž pak Stříbrckého dovedla tam, kam se žádný jiný český baseballový trenér nedostal – do organizace MLB.

Stříbrcký v Torontu našel i posilu

Nejen svým koučováním přispěl Petr Stříbrcký národnímu týmu. Pro nadcházející turnaj World Baseball Classic, hraný na jaře příštího roku, vytipoval českému týmu i zámořskou posilu. Je jí slovenský rodák Adam Macko, působící v organizaci Toronta. Pokud dostane souhlas klubu i vedení ligy, v březnu 2026 v Tokiu obleče český dres.

V systému Blue Jays pracoval od roku 2018 čtyři sezony jako trenér pálkařů mezi nováčky v Dominikánské republice a následně se přesunul k týmům z nižších soutěží na severoamerickém kontinentu. Tento rok působil ve Vancouveru u týmu Canadiens hrajícího farmářskou MiLB.

„Už to, kde jsem teď, je splněním snu. Stejně jako hráči se ale mají možnost posunovat po farmách nahoru i trenéři. Vytáhnout se jednou až do MLB by byl úplný top,“ vypráví Stříbrcký, s nímž hlavní kouč českého národního týmu Pavel Chadim spolupracuje již zhruba rok. Propojil ho s ním rozhodčí Zdeněk Židek, jemuž se podobně daleko jako Stříbrckému podařilo v zámoří proniknout mezi arbitry.

„Mám na kontě tolik odkoučovaných zápasů, že již odhadnu, co se na hřišti stane. Mohu na to připravit pálkaře. Usnadním mu tím náročnou situaci v zápase,“ popisuje svůj přínos pro reprezentaci trenér, jehož doménou je v současnosti koučování běžců na metách a hry v zadním poli.

Baseballový trenér Petr Stříbrcký (vlevo) během mistrovství Evropy 2025 v Rotterdamu gratuluje k homerunu hvězdě týmu Martinu Červenkovi.

V reprezentaci je nováčkem, v zámoří má naopak jeho jméno stále solidnější zvuk. Toronto ho v rámci svého „podhoubí“ posunuje mezi jednotlivými týmy na farmách. „Jdu tam, kde klub cítí, že mohu rozvoji hráčů nejvíc pomoct,“ kvituje to český vyslanec v baseballovém světě.

Velkou školou pro Stříbrckého byla hlavně štace v Dominikánské republice. Přivykal tam nejen práci v profesionálním baseballu, ale musel překonat i jazykovou bariéru.

„Španělsky jsem uměl stejně jako anglicky, což je mojí výhodou. Mluvit v běžném životě a vést ve španělštině trénink a reagovat na hráče z Latinské Ameriky používající slang, jsou ale dvě rozdílné věci. První jeden až dva roky byly tvrdé. Musel jsem se sžít jak se systémem, tak se naučit, jak hráčům, jejichž talent je obrovský, co nejvíc pomoct v jejich rozvoji,“ vzpomíná.

Motivační citáty, peníze i další cizinci. Co skrývá notes bronzového kouče

Pár z jeho bývalých svěřenců zřejmě dnes po hřištích MLB běhá a zřejmě si zahrají i v semifinále play off, do něhož Toronto díky skolení mocných New York Yankees postoupilo. Jmenovat je však Stříbrcký nechce. „Není třeba je říkat. Nějací by se zkrátka našli,“ potvrzuje pouze.

Aby se na jejich vývoji mohl podílet, musel si Stříbrcký zvyknout jak na slang, tak na nezvykle vlhké a dusné klima ve svém novém působišti i na to, že ne všude je pitná voda. Do ruky pak dostal mladé, energií a ambicemi napumpované borce, pro něž bylo jediným snem dostat se do Ameriky.

Petr Stříbrcký během mistrovství Evropy 2025 v Rotterdamu

Přestože však mezi ně přišel z malé země, která v baseballu na opačné straně planety tolik nerezonuje, s přehlížením se prý blanenský trenér nesetkal. „Moji nadřízení věděli, jaké jsou mé silné stránky, co mohu hráčům předat. Všechno probíhalo na profesionální bázi. Ti kluci tam jsou odhodlaní dostat se do MLB, pro to jsou ochotni udělat hodně,“ bilancuje Stříbrcký.

Stejně jako hráči sní i on, že se jednou dostane až do nejlepší ligy světa. O tom, kde bude působit v příští sezoně, zatím diplomaticky mlčí.

„Prioritou je pro mě zlepšovat hráče pro Toronto. Záleží na mých šéfech, jak budou s mojí prací spokojeni a kde rozhodnou, že budu pro Blue Jays prospěšný,“ říká obezřetně.

