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Největší událost v historii diecéze. Blahořečí dva kněze popravené komunisty

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  8:00
V Brně se v sobotu schází až 13 tisíc věřících, aby se zúčastnili události, která nemá obdoby. Odpolední mší vyvrcholí proces blahořečení dvou umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Muži, které v roce 1951 po vykonstruovaném procesu popravili komunisté, jsou prvními blahoslavenými moderní české historie.
Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola | foto: Biskupství brněnské

Kněží Jan Bula (vpravo) a Václav Drbola (druhý zleva) byli v 50. letech 20....
Kněží Jan Bula a Václav Drbola byli v 50. letech 20. století zavražděni...
Kněz Václav Drbola byl spolu s Janem Bulou v 50. letech 20. století zavražděn...
Kněz Jan Bula byl spolu s Václavem Drbolou v 50. letech 20. století zavražděn...
24 fotografií

V hale P brněnského výstaviště odstartuje v 9 hodin celodenní program, jehož vrcholem bude dvouhodinová mše. Její součástí bude blahořečení obou kněží. Blahořečení znamená, že církev oficiálně uznává, že daná osoba žila ctnostný a svatý život a je právem uctívána jako vzor pro ostatní věřící.

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Mladí faráři Bula a Drbola byli oblíbení, proto i trnem v oku komunistické moci, která se snažila církev potírat. Oba byli zároveň neústupní a věrni pravdě, s rozsudkem trestu smrti ve vykonstruovaném procesu se však smířili a trýznitelům odpustili.

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Kněží byli v roce 1951 komunistickou totalitní mocí označeni za spolupracovníky údajné protistátní skupiny, která v Babicích na Třebíčsku zavraždila tři členy místního národního výboru. Kvůli tomu byli odsouzeni k trestu smrti. Skutečné vrahy se kvůli zmanipulovanému vyšetřování nikdy nepovedlo a nejspíš už ani nepovede vypátrat.

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola
Kněží Jan Bula (vpravo) a Václav Drbola (druhý zleva) byli v 50. letech 20. století zavražděni komunisty. V roce 2025 podepsal papež dekret o jejich blahořečení.
Kněží Jan Bula a Václav Drbola byli v 50. letech 20. století zavražděni komunisty. V roce 2025 podepsal papež dekret o jejich blahořečení, které vyvrcholí slavností 6. června 2026 v Brně.
Kněz Václav Drbola byl spolu s Janem Bulou v 50. letech 20. století zavražděn komunisty. V roce 2025 podepsal papež dekret o jejich blahořečení.
24 fotografií
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Největší událost v historii diecéze. Blahořečí dva kněze popravené komunisty

Popravení kněží Jan Bula (vlevo) a Václav Drbola

V Brně se v sobotu schází až 13 tisíc věřících, aby se zúčastnili události, která nemá obdoby. Odpolední mší vyvrcholí proces blahořečení dvou umučených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Muži, které...

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