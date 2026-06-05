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Dostali od Boha sílu zachovat se čestně, řekl kardinál o blahořečených kněžích

Oldřich Haluza
  12:59
Papežským legátem, který povede sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, je kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny. V pátek na tiskové konferenci připomněl, že oba mučedníci řešili v podstatě stejné otázky, jakými se zabýváme dnes. Zazněly také podrobnosti k celé slavnosti, která bude první svého druhu za téměř 250 let existence brněnské diecéze.

Na brněnském výstavišti se očekává 12 a půl až 13 tisíc účastníků. Pro ty, co by se rozhodli přijít na poslední chvíli, zůstávají volná místa v pavilonu Z. Akce se zúčastní asi 300 kněží a 320 ministrantů, pomáhat při ní bude 170 dobrovolníků.

Sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly povede kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny. (5. června 2026)
Sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly povede kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny (vpravo). Vedle něj brněnský biskup Pavel Konzbul. (5. června 2026)
Sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly povede kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny. (5. června 2026)
Sobotní mši v Brně při blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly povede kanadský kardinál s českým původem Michael Czerny (uprostřed). (5. června 2026)
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Blahořečení kněží Jan Bula a Václav Drbola byli v roce 1951 popraveni při takzvaných Babických procesech. Komunisté jim kladli za vinu smrt tří zastřelených funkcionářů místního národního výboru a odsoudili je ve vykonstruovaných procesech.

Kněží svůj osud s pokorou přijali, čímž podle církve naplnili klíčovou podmínku k tomu, aby mohli být označeni jako mučedníci a tím pádem mohlo dojít i k jejich beatifikaci, tedy blahořečení.

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„Rád bych zdůraznil jejich ctnosti, rysy věrnosti a pravdivosti. Čelili výzvám tehdejší doby. Co měl kněz v tehdejším Československu dělat, když čelil této situaci? To je otázka i pro nás, protože čelíme výzvám současnosti,“ pronesl Czerny. „Byli kněží, ale ta otázka se týká všech věřících. Jak žít v dnešní náročné době a odpovídat na výzvy, které přináší? Hodně mě zaráží, že jsou to v podstatě stejné otázky, jakými se zabýváme my dnes,“ poznamenal.

Pravda šlechtí člověka

Czerny se narodil v Československu, jeho matka byla židovského původu. Kvůli tomu většina její rodiny zemřela v koncentračním táboře. Rodiče nynějšího kardinála pak v jeho dvou letech emigrovali, a to i kvůli útlaku komunistického režimu.

„Rodiče utíkali s námi s dětmi. Když se podíváte na dnešní situaci, kdy lidé opouštějí své domovy a utíkají sem, dělají to právě kvůli svým dětem,“ uvedl.

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Blahořečení Buly s Drbolou je podle biskupa Pavla Konzbula poselstvím do budoucnosti. „Přemýšlel jsem, jestli bych se dokázal zachovat podobně, ale to je špatná úvaha. Většina mučedníků se na to nijak programově nepřipravovala, ale v daný okamžik dostali od Boha sílu zachovat se čestně. Být v klíčovém okamžiku pevný a nepodlehnout, to mě z jejich života oslovuje nejvíc,“ vyzdvihl Konzbul.

Czerny se na sobotní událost nijak zvlášť nepřipravoval. „Kromě přípravy s koučem na češtinu. Zítra uvidíte, jak se mi to povedlo,“ prohodil s úsměvem.

Se slavností je spojeno několik hesel: Pravda šlechtí člověka. Láska je mocnější než smrt. Odpuštění hory přenáší. Co můžeš odpustit dnes, nenechávej na zítřek. Co nejde silou, jde láskou. S odpuštěním nejdál dojdeš. Odpuštění není slabost. Komu není pravdy, tomu není pomoci.

Celý obřad blahořečení bude směřován hned do úvodu bohoslužby, která je hlavní součástí slavnosti začínající v 9 hodin. Všichni účastníci události dostanou obrázek s oficiálním portrétem Buly a Drboly, který bude zveřejněn v sobotu, a modlitbou. Česky budou přečteny životopisy obou kněží, pak bude latinsky a česky přečten apoštolský list, tedy dopis od papeže. Následně budou přineseny ostatky. Mše vedená Czernym pak bude zahájena ve 14.45.

Rozhodující je věrnost Kristu

Světci budou připomínáni 17. června. „V tento den v roce 1949 vydala konference biskupů pastýřský list, který varoval před komunistickým režimem. 19. června přečetli tento list kněží včetně Buly a Drboly. Dostali za to trest, cože je velmi symbolický moment tvrdého útlaku církve v Československu,“ řekl vedoucí organizačního týmu slavnosti blahořečení Vojtěch Jurásek.

Vedoucí římské fáze procesu blahořečení Maria Cristina Brescianiová zmínila, že se případem babických kněží začala zabývat v roce 2016.

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„Když jsem začala studovat akta této kauzy, uvědomila jsem si velikost a obsah svědectví tohoto případu. Úkolem postulátora je něco podobného jako u advokáta, který se snaží posouvat dopředu kauzu. Hlavním úkolem je sepsat kanonizační spis, kde jsou osvětleny všechny aspekty jejich život. Je to 500 stran dokumentu, kde jsou všechna svědectví a listinné důkazy,“ přiblížila.

„Co se musí během procesu dokazovat, je materiální fakt násilné smrti, která se dokazuje především skrze historické dokumenty. Jde o to, že tito služebníci boží byli zbaveni života násilnou smrtí. Dalším velmi důležitým prvkem je formální akt ze strany těch, kteří berou život, zabíjí. Toto musí činit z důvodu nenávisti vůči víře. Rozhodující je pak jejich věrnost Kristu a církvi, to je třetí element, který se dokazuje. Je ze strany těch, kteří přijali tuto smrt. Byli vytrvalí, zůstali ve víře. Nejde jen o okamžik před smrtí, ale o celý život,“ popsala Brescianiová.

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