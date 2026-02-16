|
OBRAZEM: Bizáry ze světa hmyzu. Samurajské rohy i kobylka, které se nechce skákat
Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let
Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...
Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích
Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...
Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty
Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...
New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem
Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...
Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři
Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...
Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“
Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...
Od stání na chodníku neodradí brněnské řidiče ani sloupky. Vědí, jak je překonat
Auto parkující z poloviny, nebo dokonce celé na chodníku se stalo v některých částech Brna takřka běžnou situací. Na řadě míst se takovému bezohlednému chování šoférů, kvůli němuž poté pěší musejí...
Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz...
Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku
V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě...
Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci
Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...
Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo
Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná...
RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného
Jednou z letošních premiér Národního divadla Brno se v budově Reduty stalo dva roky staré komorní drama švédsko-německé dramatičky Maji Zade pojmenované původním anglickým názvem changes, pro češtinu...
USK uspěl v Brně, ale Žabiny nesmutní. Držely krok, druhá půle jim dodala naději
Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti...
Brno slibovalo parkovací domy na sídlištích, teď přináší pozitivní zprávy
Před několika lety v Brně vypadala situace tak, že co nevidět začne stavební boom parkovacích domů. Měly vzniknout rovnou na několika sídlištích. Dodnes však žádný z nich nestojí, řidiči proto musejí...
Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec
Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...
Vysoké gastro mezi paneláky. V brněnském Soyshi řeší každé smítko i hloubku lžíce
Ačkoliv se mezi sebou znali, každý podnikal samostatně. Všechny tři však lákalo vytvořit něco, co v Brně ještě není – zážitkovou asijskou restauraci, která propojí hned několik konceptů najednou. A...
RECENZE: Profesionalita v nově zpracovaných Bídnících vítězí na plné čáře
Emočně nabité ztvárnění muzikálu Bídníci neboli Les Misérables podle stejnojmenného francouzského románu Victora Huga, kde se na plný plyn miluje, nenávidí, umírá, bojuje a žárlí, je pro Městské...