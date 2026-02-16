OBRAZEM: Bizáry ze světa hmyzu. Samurajské rohy i kobylka, které se nechce skákat

  15:51
Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na výstavě Bizarní hmyz, kterou hostí Dietrichsteinský palác v Brně. „Výstava vznikla s myšlenkou ukázat veřejnosti, že hmyz může být nejen děsivý a otravný, ale i krásný a zajímavý,“ oznamuje entomolog Jiří Procházka. A o různé bizarnosti skutečně není nouze.
Živé i neživé exempláře nechávají nahlédnout do podivuhodné zvířecí říše na... Část výstavy je věnována rohům a dalším výčnělkům sloužícím zejména k boji mezi... Asie je domovem i dalšího exempláře – mohutnatky. „Jde o vodní hmyz, který může... Prostory Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu zdobí přes 200 fotografií od... Kovový lesk kromě babočkovitých motýlů z Amazonie zdobí i zlatohlávky v... Tady se něco hýbe. Z jednoho z terárií, která jsou na výstavě rovnoměrně... Tak velká, že se jí už nechce skákat. Dalším živým exemplářem je kobylka z... Můra, nebo kůra? A tohle přece musí být trn. Některé druhy hmyzu dovedly... K vidění jsou i titán obrovský nebo goliáš obrovský. „Můžete vidět, že titán,... Českým gigantům dominuje roháč obecný, známý díky svým mohutným kusadlům. „Máme... Výstava se věnuje i zobrazení hmyzu v kultuře. Procházka připomíná Brouka... Na návštěvníky čeká i animace a dotyková hra od studentů střední školy umění a...

Nejčtenější

Šla zachránit cizího muže, sama zmizela navždy. Největší brněnská záhada trvá 50 let

Miroslavu Šudákovi se podařilo zachránit se. Bartošová to štěstí neměla.

Všechno se to seběhlo strašně rychle. Na tramvajové zastávce v Pekařské ulici se před 50 lety propadla zem zrovna v okamžiku, kdy z tramvaje vystupovali lidé. Muže, který do díry spadl, se podařilo...

Příjemné nakupování jedovatých sra... z Temu. Šéfům Ptákovin došel smích

Krámek s žertovnými předměty má skvělé umístění v samotném srdci Brna. Proti...

Dokázali prodat masku koronaviru i obyčejnou dlažební kostku pokreslenou fixou. Přesto manželé Gregorovi, kteří už dvacet let provozují kultovní obchod „Unikátní hračky – rarity u orloje“ na náměstí...

Šofér po smyku přistál ve vinohradu, údaj na alkoholtesteru zaskočil i policisty

Třiapadesátiletý řidič pod vlivem alkoholu skončil na Břeclavsku se svým autem...

Na opilé řidiče jsou policisté zvyklí, ale občas i oni nevěřícně kroutí hlavou. Takový byl případ padesátníka, který minulý týden dostal na Břeclavsku smyk a se svým autem skončil ve vinohradu. Poté...

New York v Brně. V centru města vyrostou domy inspirované americkým stylem

Vizualizace developerské firmy Crestyl, která kromě Nové Ameriky, buduje také...

Vedle historické budovy Malé Ameriky v centru Brna vznikne rezidenční komplex Nová Amerika. Čtyři architektonicky výrazné domy u křižovatky Nových sadů a Úzké nabídnou 243 bytů různých velikostí...

Silnice plné kráterů. Je to nejhorší za poslední roky, líčí cestáři

Silnice plná výtluků nedaleko Ostrovačic na Brněnsku u dálnice D1. (únor 2026)

Letošní zima na silnicích tvrdě úřaduje. A ačkoliv ještě neskončila, je stav jihomoravských vozovek už teď horší než za celé zimní období v nedávné minulosti. Z běžných výtluků se stávají rovnou...

Směřujme v Brně k jedné obří nemocnici, vyzývá odvolaný ředitel „fakultky“

Šestapadesátiletý Ivo Rovný vedl Fakultní nemocnici Brno od května 2022 do...

Už „pouze“ pozici běžného lékaře chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Brno zastává od začátku měsíce Ivo Rovný. Na postu ředitele špitálu nedobrovolně skončil poté, co ministr zdravotnictví Adam...

17. února 2026  6:07

Od stání na chodníku neodradí brněnské řidiče ani sloupky. Vědí, jak je překonat

Premium
Od parkování na chodníku neodradí mnohé řidiče v Brně ani instalované sloupky.

Auto parkující z poloviny, nebo dokonce celé na chodníku se stalo v některých částech Brna takřka běžnou situací. Na řadě míst se takovému bezohlednému chování šoférů, kvůli němuž poté pěší musejí...

16. února 2026

Na ošetřovně ani netekla voda, říká obhájkyně zdravotnic souzených za smrt při výcviku

Okresní soud ve Vyškově otevřel případ smrti studenta Univerzity obrany při...

V napjaté atmosféře pokračoval v pondělí soud se dvěma zdravotnicemi, kterým obžaloba dává za vinu smrt studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku u Vyškova. Jednoho muže, který hlasitě...

16. února 2026  13:20

Pes uvázl v ledové vodě, na pomoc mu skočil kolemjdoucí. Oba vytáhli strážníci

Strážníci vytáhli z ledové vody psa i jeho zachránce

Rozbahněný prudký svah vedoucí do řeky Svratky se ukázal být nepřekonatelnou překážkou pro menšího psa, který o víkendu uvázl v ledové vodě v Židlochovicích na Brněnsku. Zachránit se jej snažil...

16. února 2026  10:50

Brněnští házenkáři ukončili Turkům sérii úspěchů, v odvetě je čeká peklo

Lovosice, 21. 12. 2024, extraliga házenkářů, Lovci Lovosice - SKKP Handball...

Bezmála tisícovka diváků si nenechala ujít sobotní bitvu, v níž v rámci prvního kola osmifinále Evropského poháru brněnští házenkáři porazili turecký Nilüfer Bursa 29:26. Teď je ovšem čeká náročná...

16. února 2026  10:10

RECENZE: Klobouk dolů pro dva herce za 21 rolí, jinak se tu ale neděje nic objevného

Hra changes v Národním divadle Brno, kde hrají jen dva herci - Petra Lorenc a...

Jednou z letošních premiér Národního divadla Brno se v budově Reduty stalo dva roky staré komorní drama švédsko-německé dramatičky Maji Zade pojmenované původním anglickým názvem changes, pro češtinu...

16. února 2026  8:22

USK uspěl v Brně, ale Žabiny nesmutní. Držely krok, druhá půle jim dodala naději

Emma Čechová z USK Praha zakončuje na koš Žabin Brno, brání ji Natálie...

Basketbalistky USK Praha vyhrály v Brně ligový šlágr nad Žabinami 84:70 a stejně jako v minulých letech bez jediného zaváhání ovládly základní část ŽBL. Souboj nejlepších českých týmů současnosti...

15. února 2026  14:24,  aktualizováno  16. 2. 7:54

Brno slibovalo parkovací domy na sídlištích, teď přináší pozitivní zprávy

Vizualizace parkovacího domu, který vznikne v městské části Brno-Nový Lískovec...

Před několika lety v Brně vypadala situace tak, že co nevidět začne stavební boom parkovacích domů. Měly vzniknout rovnou na několika sídlištích. Dodnes však žádný z nich nestojí, řidiči proto musejí...

16. února 2026  5:46

Bolí vás záda? Fyzioterapeuti doporučují bouldering, říká celoživotní lezec

Lezecké centrum Hangar pro bouldering

Lezecká disciplína známá jako bouldering je založená na barevných kusech plastu. Zdolávání trasy do výšky čtyř metrů si získává srdce stále většího množství lidí. „Je vhodný pro široké spektrum lidí,...

15. února 2026  12:41

Vysoké gastro mezi paneláky. V brněnském Soyshi řeší každé smítko i hloubku lžíce

Premium
Za konceptem asijské restaurace Soyshi v brněnské Líšni stojí kamarádi od...

Ačkoliv se mezi sebou znali, každý podnikal samostatně. Všechny tři však lákalo vytvořit něco, co v Brně ještě není – zážitkovou asijskou restauraci, která propojí hned několik konceptů najednou. A...

14. února 2026

RECENZE: Profesionalita v nově zpracovaných Bídnících vítězí na plné čáře

Generálka inscenace Bídníci (20. ledna 2026)

Emočně nabité ztvárnění muzikálu Bídníci neboli Les Misérables podle stejnojmenného francouzského románu Victora Huga, kde se na plný plyn miluje, nenávidí, umírá, bojuje a žárlí, je pro Městské...

14. února 2026

