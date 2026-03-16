Nejvyšší státní zastupitelství objasňuje postup v bitcoinové kauze, sledujte briefing

Briefingu v Brně se zúčastní nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, její první náměstek Zdeněk Kasal, vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun a dozorová státní zástupkyně případu Lucie Slámová.
Miliardu korun v bitcoinech daroval loni státu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval také online tržiště, které zřejmě sloužilo především pro prodej drog. V roce 2021 byl z vězení propuštěn.
Následně údajně získal zpět přístup ke své elektronice, tedy i k elektronické peněžence, v níž měl bitcoiny celkem za tři miliardy korun. Jeho advokát Kárim Titz se poté obrátil na ministra spravedlnosti Blažka s nabídkou, která obsahovala darování 30 procent Jiřikovského bitcoinů státu s tím, že mu zbytek zůstane.
Když se „provalily“ okolnosti případu, rezignoval Blažek na svou funkci ministra a pozastavil své členství v ODS, v níž byl jednou z nejvýznamnějších figur.
Na konci února Deník N informoval, že se skupina žalobců, která společně s policií prověřovala bitcoinovou kauzu, přikláněla k obvinění Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Jenže poté, co daný návrh na jedné z porad s vyšetřovateli zazněl, začaly se dít podle serveru nestandardní věci.
Žalobkyně Vrchního státního zastupitelství Olomouc Petra Lastovecká, která s návrhem na obvinění Blažka přišla, ve vyšetřovacím týmu Bitcoin skončila. Ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda, který byl také součástí týmu, rezignoval na svou funkci. Začal se také řešit přesun části kauzy, která se týká ministerstva spravedlnosti a Blažka, pod dozor Vrchního státního zastupitelství v Praze.
Dragoun v pondělí uvedl, že žalobkyně Lastovecká byla z týmu v bitcoinové kauze vyloučena kvůli možné podjatosti, únik informací z neveřejného řízení vyšetřuje GIBS.
Minulý týden detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Jiřikovského, kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market.
Česká advokátní komora (ČAK) také podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Titze, který dal zprostředkovával.