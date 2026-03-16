Nejvyšší státní zastupitelství objasňuje postup v bitcoinové kauze, sledujte briefing

Bitcoinová kauza, která loni mimo jiné stála funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), má pokračování. Nejvyšší státní zastupitelství svolalo na pondělní desátou hodinu mimořádní tiskový briefing, na němž objasní postup v tomto případu. Sledovat jej můžete živě na iDNES.cz. Kauza se týká miliardového daru pro stát, který poskytl člověk s bohatou trestní minulostí.

Briefingu v Brně se zúčastní nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, její první náměstek Zdeněk Kasal, vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun a dozorová státní zástupkyně případu Lucie Slámová.

Miliardu korun v bitcoinech daroval loni státu Tomáš Jiřikovský, který v roce 2017 skončil ve vězení za zpronevěru, obchod s drogami a nedovolené ozbrojování. Provozoval také online tržiště, které zřejmě sloužilo především pro prodej drog. V roce 2021 byl z vězení propuštěn.

Následně údajně získal zpět přístup ke své elektronice, tedy i k elektronické peněžence, v níž měl bitcoiny celkem za tři miliardy korun. Jeho advokát Kárim Titz se poté obrátil na ministra spravedlnosti Blažka s nabídkou, která obsahovala darování 30 procent Jiřikovského bitcoinů státu s tím, že mu zbytek zůstane.

Když se „provalily“ okolnosti případu, rezignoval Blažek na svou funkci ministra a pozastavil své členství v ODS, v níž byl jednou z nejvýznamnějších figur.

Na konci února Deník N informoval, že se skupina žalobců, která společně s policií prověřovala bitcoinovou kauzu, přikláněla k obvinění Blažka a jeho náměstka Radomíra Daňhela. Jenže poté, co daný návrh na jedné z porad s vyšetřovateli zazněl, začaly se dít podle serveru nestandardní věci.

PŘEHLEDNĚ: Kauza darovaných bitcoinů. Z miliardy pro stát až k vládnímu otřesu

Žalobkyně Vrchního státního zastupitelství Olomouc Petra Lastovecká, která s návrhem na obvinění Blažka přišla, ve vyšetřovacím týmu Bitcoin skončila. Ředitel odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Petr Šereda, který byl také součástí týmu, rezignoval na svou funkci. Začal se také řešit přesun části kauzy, která se týká ministerstva spravedlnosti a Blažka, pod dozor Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Dragoun v pondělí uvedl, že žalobkyně Lastovecká byla z týmu v bitcoinové kauze vyloučena kvůli možné podjatosti, únik informací z neveřejného řízení vyšetřuje GIBS.

Minulý týden detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) rozšířili obvinění Jiřikovského, kromě legalizace výnosů z trestné činnosti je nově stíhán i za provozování darknetového tržiště Nucleus Market.

Česká advokátní komora (ČAK) také podala kárnou žalobu na brněnského advokáta Titze, který dal zprostředkovával.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že nevidí žádný důvod se domnívat, že by kryptoměna měla pocházet z trestné činnosti. (29. května 2025)
Před senátem Vrchního soudu v Olomouci stanul Tomáš Jiřikovský obžalovaný z odcizení bitcoinů za více než 16 milionů korun z internetového obchodu Sheep Marketplace, ale i z nakládání s drogami a nedovoleného ozbrojování. (30. května 2018)
Nejvyšší státní zastupitelství objasňuje postup v bitcoinové kauze, sledujte briefing

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

