Hlavně za to, že v nenápadném dvoře ve Veverských Knínicích kousek za Brnem sází na moderní pojetí české kuchyně, lokální dodavatele a atmosféru, kterou majitel Vladimír Kokolia nazývá estetikou rozpadu.
Na začátku to přitom měl být jen prostor, kde bude možné legálně vařit pro bytovou restauraci. Tvůrce konceptu měl už tehdy s gastronomií zkušenosti, nicméně chybělo mu potřebné zázemí. Když se tedy naskytla možnost využít statek v tisícihlavé vesnici ležící za Brněnskou přehradou, plánoval tu vybudovat regulérní top kuchyň, bistro mělo být jen „přílepkem“. Nakonec se však plány obrátily.
Lidé vám třeba odpustí, že máte jídelní lístek načmáraný na kusu kartonu. Kdybychom ale měli špinavou lžičku, tak jsme skončili.