Větší oblibě napomáhá rovněž fakt, že vybudované zázemí se tu již stává standardem, do něhož někteří provozovatelé navíc pravidelně investují.
Příkladem je nové občerstvení u pískovny v Mistříně na Hodonínsku nebo sociální zázemí u nedaleké vodní nádrže Lučina u Tvarožné Lhoty. „To dosavadní bylo staré a nevyhovující, proto jsme se rozhodli pro vybudování nového se sprchami a převlékárnami. Toalety mohou lidé využít zadarmo, jen sprchy jsou za poplatek 20 korun. To je ale spíše jen opatření, aby tu zbytečně netekla voda,“ přibližuje starostka Tvarožné Lhoty Martina Bílová (nez.).
Dodává, že stavba má navíc zajištěnou fotovoltaiku, takže je ekonomicky soběstačná. I díky tomu může zůstat celý areál nezpoplatněný a časově neomezený, takže vstup je možný celoročně, a to v jakoukoliv hodinu. Pouze za parkovné lidé zaplatí 50 korun.
Lom láká plavce i potápěče
Nově upravené převlékárny mají také na oblíbeném zatopeném lomu U Libuše v Lulči na Vyškovsku. Doplňují pestrý areál se sociálním zařízením, občerstvením, betonovou skluzavkou, hřištěm na volejbal či brouzdalištěm.
„Udržujeme to tu pravidelně a v podstatě každý rok děláme nějaké drobné úpravy. Kromě převlékáren jsme opravili malý skokánek a přidali nějaké zábradlí kvůli bezpečnosti,“ poznamenává starosta Lulče Adam Majchrák (ANO).
Top koupání na jižní Moravě
● Libuše (Luleč na Vyškovsku): Prvorepublikové koupaliště s betonovou skluzavkou, je zde možné si zahrát volejbal či vybrat z pestré nabídky občerstvení. Základní vstupné je 100 korun, snížené 60. Otevřeno denně od 8 do 18.30 hodin.
● Lom Janičův vrch (Mikulov na Břeclavsku): Díky modré vodě přezdíván „mikulovský Karibik“. Na místě WC i občerstvení, počet lidí ve vodě omezují na stovku. Cena za hodinu koupání je 80 korun, celodenní za 500. Otevřeno od 9 do 19 hodin, parkování stojí 100 korun.
● Mašovický lom (u Znojma): Jde o evropsky chráněnou lokalitu, je domovem čolka dravého či kuňky obecné. Od 9 do 19 hodin je vstup zpoplatněn, a to za 85 korun na tři hodiny či na celý den za 115. Na místě jsou toalety a převlékárny. Za poplatek se tu dá i zaparkovat.
● Biotop Oslavany (Brněnsko): Vodní plocha vybudovaná na místě bývalé barokní zahrady se nachází vedle oslavanského zámku. Kromě pondělí je biotop v létě otevřen denně od 10 do 20 hodin, za celodenní vstup dospělý zaplatí 80 korun, snížená cena je 60 korun.
● Koupaliště Biotop (Brno): Okolí nabízí bohaté sportovní vyžití či možnost prohlédnout si klokany, poníky či daňky v Jižanském dvorku. Za celodenní lístek dospělý zaplatí 230 korun, děti či senioři 120. Otevřeno je od 9 do 20 hodin.
Ještě v létě 1935 se tu těžil kámen, jenže náhle z hloubky 25 metrů vytryskla voda a do tří dnů lom úplně zatopila. Skaláci nestačili ani zachránit vozíky, výtah a náčiní z kovárny, díky čemuž je místo kromě lidí, kteří se chtějí v perných letních dnech zchladit, velmi oblíbené také mezi potápěči. Areál je placený, vstupné za dospělého vyjde na stovku, zlevněné pro děti či seniory na 60 korun.
K dalšímu vyhledávanému lomu Janičův vrch, který láká na přízviska „mikulovský Karibik“, si mohou lidé zajet právě k Mikulovu na Břeclavsku. Jen si musejí dávat pozor, aby se vešli do předepsaného počtu. Kvůli tomu, že se při vysoké návštěvnosti kazila voda, jich do areálu může nyní v jeden moment jen stovka.
Z podobného důvodu museli také kdysi omezit vstup do Mašovického lomu u Znojma. „Množství exkrementů za pláží navíc ovlivňovalo okolí vizuálně i zápachem,“ vysvětlil už dříve provozovatel Stanislav Kacetl. Vstupné je tu za 85 korun a na oplátku za to lidé mají stejně jako u Mikulova k dispozici sociální zázemí i občerstvení.
Zájemce museli posílat domů
Kdo pohodlí neřeší a chce hlavně bezplatnou koupačku, nabízí se třeba zatopené lomy u Blanska nebo v nedaleké Šošůvce či vodní nádrž v Letovicích známá jako Křetínka.
Ne všude je však vstup dovolený. Ačkoliv například lom v Únanově na Znojemsku se objevuje v doporučeních a je možné tam pravidelně vídat skupinky lidí, oficiálně je tam koupání zakázáno.
„Stále jde o aktivní důlní zařízení a koupání ani přístup k lomu nejsou bezpečné. Lidé nám tu parkují i na polích, stěžuje si na to policie. Vůbec by se tam nemělo jezdit,“ upozorňuje starosta Únanova Jindřich Bulín (ODS).
Jistotu komfortu si naopak drží větší destinace, jako Brněnská či Vranovská přehrada, které nabízejí řadu doplňkových aktivit, a to zejména pro děti, pestrý výběr občerstvení či sportovní zázemí.
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To lze mnohdy nalézt také v moderních biotopech, které jsou oblíbeným kompromisem mezi koupáním v úplné přírodě a akvaparky. Jejich popularitu při horkých letních dnech na vlastní kůži pocítili v Kovalovicích na Brněnsku, podle starosty Milana Blaháka (STAN) se tam téměř nedalo hnout.
„Máme opravdu nával. Předminulý víkend tu bylo tak přerváno, že lidé parkovali úplně všude, i na polích, kde neměli. Museli jsme je posílat domů, protože kapacita je samozřejmě omezená,“ popisuje.
Nicméně variant je na jižní Moravě více – Brno-jih, Bantice na Znojemsku, Bohuslavice v Kyjově, Říčany u Brna nebo netradiční zámecký biotop v Oslavanech na Brněnsku. Jeden se nachází také v brněnských Chrlicích, tam ale komfort lidé čekat nemohou, odkázáni jsou na to, co si s sebou přinesou.
„Je to spíše na osvěžení, když je teplo, ne na nějaké celodenní trávení času u vody. Nezamýšleli jsme to ani jako veřejné koupaliště. Máme tu akorát posilovací stroje, záchody a teď jsme dostali podnět na vybudování převlékáren, ale třeba povolení občerstvení tu neplánujeme,“ sděluje starosta městské části Lukáš Fila (nez.).
Z nevyužívaného koupaliště je biotop
Jinak na to jdou v Rosicích, kde letos otevřeli nový biotop Zátoka. Vznikl na místě více než dekádu nevyužívaného koupaliště a kromě vodní plochy nabízí i kompletní zázemí a hřiště na volejbal či nohejbal. A do budoucna tu chtějí areál dále upravovat, počítají například se saunou.
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Koupaliště na jihu Moravy otvírají, ceny zůstávají většinou stejné jako loni
Nejde však stoprocentně zajistit, že všechna přírodní koupaliště budou otevřena po celé léto. Důležitou roli totiž hraje kvalita vody, zejména výskyt sinic.
Jejich rozmnožování se odvíjí podle počasí, proto je pravidelně kontroluje krajská hygienická stanice, na jejímž webu mohou lidé aktuální stav sledovat. Nyní eviduje vodu všude ve výborné kvalitě, pouze v lagunách vodní nádrže Nové mlýny na Břeclavsku je mírně zhoršená. Ostatně loni tu bylo část prázdnin koupání právě kvůli sinicím zakázáno.